Lutter contre les grossesses précoces : le Rwanda autorise la contraception dès 15 ans

C'est une réforme radicale, une première dans la région : les adolescentes rwandaises, dès l'âge de 15 ans, peuvent désormais demander des moyens de contraception sans l'accord de leurs parents. Objectif : diminuer le nombre de grossesses des mineures, ainsi que le décrochage scolaire et les avortements clandestins qui s'ensuivent.

Mutoni, 17 ans, tenant son fils dans les bras, à Ngoma, dans l'est du Rwanda, en 2024.

Le Parlement rwandais vient d'approuver la loi abaissant l'âge légal pour accéder aux services de santé reproductive de 18 à 15 ans. Selon le ministre de la Santé, Sabin Nsanzimana, à l'origine de cette "loi réglementant les services de santé", l’inaccessibilité de certains services aux mineurs était responsable du taux élevés de grossesses non désirées chez les adolescentes - plus de 22 000 en 2024 selon des données officielles.

Selon le ministre d'État au ministère de la Santé, le docteur Yvan Butera, les campagnes de sensibilisation visant à modifier les comportements n'ont pas suffi à endiguer les grossesses chez les adolescentes, d'où l'adoption d'une approche plus globale incluant l'accès à la contraception. Combiner la communication à la fourniture de services contraceptifs aux adolescentes est, dit-il, la solution la plus productive.

De fait, les taux de natalité chez les adolescentes ont diminué à l’échelle mondiale, mais c’est en Afrique subsaharienne que cette baisse a été la plus lente, selon l’OMS.

Une approche progressiste pour un problème endémique

La loi était examinée par le Parlement depuis l'année dernière, dont les conservateurs avaient rejeté une proposition similaire en 2022. En vertu de la loi votée par les députés ce 4 août 2025, les adolescentes rwandaises auront désormais accès à la pilule sans le consentement de leurs parents ou responsables légaux à partir de 15 ans, même si la priorité sera toujours donnée aux préservatifs.

C'est une bonne chose que le Parlement ait abordé la question d'un point de vue progressiste. John Scarius

La nouvelle loi leur garantit aussi, dans les mêmes conditions, l'accès aux tests et traitements des maladies sexuellement transmissibles, ainsi qu'aux soins de santé mentale. Selon les experts en matière de santé, permettre aux jeunes de 15 ans d'assumer ainsi la responsabilité de leur santé permettra de réduire le nombre de grossesses non désirées, d'infections par le VIH et de troubles mentaux non traités.

"C'est une bonne chose que le Parlement ait abordé la question d'un point de vue progressiste", déclare le directeur des programmes de l'Initiative des Grands Lacs pour les droits humains et le développement, John Scarius. Il compte sur la loi pour limiter les grossesses chez les adolescentes, réduire le décrochage scolaire, les avortements clandestins et, espère-t-il, mettre fin aux décès qu'ils provoquent.

Nous avons constaté que les enfants nés de mères adolescentes présentent un risque accru de 38 % de souffrir d'un retard de croissance par rapport à la population générale. Yvan Butera

Au Rwanda, qui compte environ 13 millions d'habitants, dont 40 % ont moins de 15 ans, l'avortement n'est légal que s'il résulte d'un viol, d'un inceste ou d'un mariage forcé.

Planning familial

La législation précédente stipulait que "toute personne ayant atteint l'âge de la majorité a le droit de décider pour elle-même des questions relatives à la santé reproductive humaine". Étant donné que l'âge légal de la majorité au Rwanda est de 18 ans, souligne le ministère, les mineures n'étaient pas libre de décider de leur santé reproductive, ce qui contredisait le droit déclaré d'accéder aux services de santé sans discrimination.

De plus, la loi ne précisait pas comment accéder aux informations et aux services de santé reproductive du planning familial. Une lacune juridique qui contribuait aux taux élevés de grossesses non désirées chez les adolescentes, explique Yvan Butera : "Le manque d'accès à ces services entraînait de nombreux risques sanitaires et sociaux pour les adolescentes, mais aussi pour les enfants nés de ces adolescentes... Nous avons constaté que les enfants nés de mères adolescentes présentent un risque accru de 38 % de souffrir d'un retard de croissance par rapport à la population globale."

Résistances

D'autres ont exprimé des craintes que la loi n'ouvre "une porte très dangereuse". "L'idée de voir son enfant de 15 ans partir à l'école avec des paquets de préservatifs dans son sac est inconcevable. Cela revient à encourager ouvertement l'immoralité", déclare Charlotte Karemera, mère de famille et agente de santé à la retraite à Kigali. "D'une certaine manière, cela encouragera l'avortement", estime-t-elle.

"Nous légalisons l'irresponsabilité", déclare un parent à une station de radio locale. D'autres pointent que les jeunes de 15 ans n'ont peut-être pas la maturité nécessaire pour prendre des décisions éclairées en matière de santé sans l'aide d'un adulte.

Cela ne remplace pas la responsabilité parentale. Cela permet de résoudre un problème persistant qui, comme nous l'avons constaté, reste sans solution depuis des années. Valentine Uwamariya

Principe de réalité

Face aux préoccupations de ses collègues députés qui craignent que la fourniture de contraceptifs aux adolescents sans le consentement des parents ne porte atteinte à la responsabilité parentale, Valentine Uwamariya, ex ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, explique que la nouvelle approche ne remplace pas le rôle des parents dans l'éducation et les soins apportés à leurs enfants : "Cela ne remplace pas la responsabilité parentale. Cela permet de résoudre un problème persistant qui, comme nous l'avons constaté, reste sans solution depuis des années."

En 2024, TV5MONDE est allé à la rencontre de ces adolescentes devenues mères du Rwanda, souvent issues de milieux précaires, déscolarisées et abandonnées par leur famille : Chargement du lecteur...

Les partisans de la nouvelle loi, à commencer par les professionnels de santé et les militants des droits humains, abondent dans le même sens : "Nous ne pouvons pas continuer à ignorer les données. Les adolescents sont déjà sexuellement actifs. Leur refuser l'accès aux services ne fait que les pousser vers des situations dangereuses", selon Clarisse Niyonsenga, pédiatre à Kigali.

La loi met l'accent sur l'éthique, garantissant aux adolescentes des soins de santé confidentiels et adaptés à leur âge. Comme le souligne Clarisse Niyonsenga : "Il ne s'agit pas d'une licence pour promouvoir des comportements à risque. Il s'agit de protéger les droits et la vie des jeunes".

