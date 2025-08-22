Les Égyptiennes veulent rendre à la danse orientale ses lettres de noblesse

Incontournable dans les films de l'âge d'or du cinéma égyptien, incarnée par des stars légendaires comme Tahiya Carioca ou Naïma Akef, cette danse aux origines très anciennes a été progressivement confinée aux boîtes de nuit et soirées de mariage.

"Aucune femme ne peut être danseuse du ventre de nos jours et être respectée", déplore Safy Akef, 33 ans, enseignante et petite nièce de Naïma Akef. Malgré son envie et sa lignée prestigieuse, Safy Akef n’est jamais montée sur les planches : "Une fois le spectacle terminé, le public ne te respecte pas, il te réduit à un objet", lâche-t-elle.

Le baladi reflète l'âme de ce que nous sommes. Amie Sultan

Selon elle, le genre a été peu à peu cantonné à des danseuses le plus souvent étrangères se produisant en tenues légères et provocantes, ce qui a nourri la réprobation morale d'une société de plus en plus conservatrice - et l'a dissuadée de se produire sur scène.

"On me demande souvent où l'on peut voir une danse orientale qui respecte vraiment l’art", confie Safaa Saeed, 32 ans, professeure dans une école de danse du Caire. "J'ai du mal à répondre", dit celle qui, petite, était fascinée par la grâce de Naïma Akef.

La danse "baladi", un patrimoine national

Aujourd’hui, Safaa Saeed participe au mouvement porté par la chorégraphe Amie Sultan qui veut redéfinir la danse orientale comme un patrimoine national digne des théâtres, des festivals culturels et d'une reconnaissance de l'Unesco.

Ballerine classique reconvertie en danseuse orientale, Amie Sultan préfère parler de "danse baladi", issu du mot arabe balad, signifiant "patrie". "Le baladi reflète l'âme de ce que nous sommes", résume-t-elle. Pourtant, selon elle, le genre s'est éloigné de ses racines pour se réduire à "un divertissement superficiel". Une fracture née à la fois, d'après elle, d'un resserrement puritain en Egypte et d'un legs colonial.

Le regard Heshk Beshk, le vice et la débauche

Dans l'ouvrage Impérialisme et Heshk Beshk, l'auteure égyptienne Shatha Yehia retrace les origines millénaires de cet art en rappelant que le terme "danse du ventre" est une invention du XIXe siècle, forgé par les colonisateurs français. Descriptive, l'appellation a nourri un biais exotique et connoté en Egypte, comme ailleurs dans le monde.

Heshk Beshk n’est pas juste une étiquette collée à la danseuse", selon son analyse: "C'est la version vernaculaire égyptienne de la femme fatale, une femme destructrice qui use de son corps et de son pouvoir féminin pour obtenir ce qu'elle veut. Shatha Yehia

Heshk Beshk - onomatopée de la langue égyptienne évoquant les ondulations des hanches - "n’est pas juste une étiquette collée à la danseuse", selon son analyse : "C'est la version vernaculaire égyptienne de la femme fatale, une femme destructrice qui use de son corps et de son pouvoir féminin pour obtenir ce qu'elle veut. Ce n’est pas seulement une image de vulgarité ou d’immoralité, c'est synonyme de vice et de débauche".

Ce regard heshk beshk s'est à la fois construit sous l’influence de l'impérialisme occidental et du conservatisme de la société locale. Naïma Akef était une icône de la scène égyptienne, sa petite nièce préfère former des élèves dans l'ombre.

Naima Akef, star égyptienne de l'écran, célèbre pour ses chansons et ses rôles dansés, envoûte Bagdad le 21 mai 1953 lors d'une représentation dans un théâtre de la ville. Ses danses font salle comble et lui rapportent un salaire de plus de 400 dollars par semaine. AP Photo/Jim Pringle

Redorer le blason

Pour inverser la tendance, Amie Sultan a lancé en 2022 l'Institut Taqseem — du nom des solos improvisés de la musique arabe. Depuis, des dizaines de femmes ont reçu une formation complète à l'Institut : technique, théorie, histoire et musicalité. Sept anciennes élèves sont devenues enseignantes à temps plein.

Les élèves explorent l'évolution de la danse égyptienne, des pionnières pré-cinéma comme Bamba Kashshar et Badia Masabni aux icônes du grand écran que furent Tahiya Carioca ou Samia Gamal.

Amie Sultan intervient aussi dans les universités, avec des conférences destinées à démystifier le genre auprès de nouvelles audiences. En 2023, elle présente El-Naddaha, une performance mêlant thèmes soufis et mouvements égyptiens, traditionnels et contemporains.

Les danseuses œuvrent à préserver l'histoire d'un art vivant peu documenté en langue arabe. Mais cela reste un défi. "Nous voudrions un lieu à nous, pour nos représentations", confie Safy Saeed. L'ancienne ballerine milite aussi pour inscrire la danse baladi au patrimoine immatériel de l'Unesco. Une procédure longue et complexe car elle implique un soutien actif des autorités culturelles égyptiennes.

A l'Institut Taqseem, alors que résonne une mélodie d'Oum Kalthoum, les danseuses, pieds nus, ondulent au rythme des percussions de la tabla. "C'est dans notre sang", résume Safaa Saeed.

Chargement du lecteur...

Lire aussi dans Terriennes :

"Identité noire" : Khady Sarr valorise la femme noire par la danse

Rana Gorgani, danseuse soufie : "Tourner pour donner un sens à l'existence"