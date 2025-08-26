Les "mauvaises filles" s'exposent aux Rencontres photographiques d'Arles

D'elles, on sait d'abord ce que les institutions religieuses de l'époque ont voulu retenir. Des jeunes filles mineures jugées "déviantes" à la fin du 19è siècle internées dans des maisons dites de "préservation". Mises au ban de la société, à l'ombre de l'histoire contemporaine, elles retrouvent aujourd'hui la pleine lumière dans le cadre d'une exposition, doublée d'un livre, sous forme de réhabilitation.

Elles obliquent - Elles obstinent - Elles tempêtent : un livre et une exposition à Arles de Vanessa Desclaux et Agnès Geoffray.

Elles sont des "héroïnes" inconnues de notre histoire commune. Elles obliquent, elles obstinent, elles tempêtent, c'est à la fois un livre publié aux éditions Textuel et une exposition qui se tient aux Rencontres photographiques d'Arles jusqu'au 21 septembre 2025.

Il s'agit d'un projet artistique et historique sous forme de réflexion photographique sur des jeunes filles jugées déviantes, tristement connues sous le nom de "mauvaises filles", ces filles internées dans des maisons de correction en France au 19e et 20e siècle.

Ce livre est né d'une collaboration entre Vanessa Desclos et la photographe Agnès Geoffroy à partir d'archives des écoles de préservation, des institutions publiques pour mineurs fondées à la fin du 19e siècle en France, qui resteront en activité jusqu'à leur fermeture en 1951. La co-autrice du livre et commissaire de l'exposition Vanessa Desclos était l'invitée du journal de TV5monde.

Comment avez-vous découvert l'existence de ces écoles ?

On a découvert l'existence des écoles en lien avec une de ces écoles en particulier qui se trouvait au château de Cadillac en Gironde. C'est grâce à l'invitation du Fonds Régional d'Art Contemporain à Bordeaux où Agnès Geoffroy a été invitée en résidence et qui a fait un premier travail autour de l'histoire de ce lieu-là.

Ce sont des écoles pour des jeunes filles "déviantes". À partir de quels critères juge-t-on que ces filles sont déviantes ?

En fait, il y a une multiplicité de critères et c'est une histoire assez complexe. Le paysage de l'enfermement des jeunes filles mineures à la fin du 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e siècle est vraiment dominé par des institutions religieuses.

En particulier, on pense à la congrégation des Bons pasteurs d'Angers qui avait une mission de délégation de services publics pour accueillir des jeunes filles à la fois qu'on voulait éloigner de leur famille, ce qui correspondrait plutôt aujourd'hui à la protection de l'enfance, mais aussi des jeunes filles qu'on enfermait parce qu'on les trouvait comme vagabondes dans l'espace public et qu'on les soupçonnait de vol, souvent pour subvenir à leurs besoins, ou de prostitution.

Dans quel but les enfermait-on ?

C'était une façon de les écarter de la société pour à la fois les protéger, mais surtout peut-être protéger la société de ces jeunes filles.

Il y a une idée de protection, mais qui est très ambivalente et qui nous a interpellées. D'ailleurs, le terme utilisé était maison de préservation.

Je vous le disais, le paysage est dominé par des institutions religieuses, mais il y a aussi trois institutions publiques. Il y en avait une au château de Cadillac, qui était aussi une ancienne prison pour femmes, et qui est devenue cette institution pour mineurs, et deux dans le nord de la France, à Doulan, dans la Somme, dans la citadelle de Doulan, un ancien bâtiment militaire, et à Clermont-de-Loise, dans l'Oise.

L'exposition et l'ouvrage mêlent des archives photographiques, des documents administratifs, mais ce qui nous saisit, ce sont surtout ces photos d'Agnès Geoffroy, ces nouvelles images qui sont décontextualisées en noir et blanc. Qu'est-ce qu'elles apportent, ces images, par rapport à l'archive seule ?

En fait, dans les archives, il y a très peu de documents photographiques. Il y a peu d'images de l'enfermement, des mineurs comme des majeurs. Mais il y a une archive assez unique en ce qui concerne cette histoire-là. Ce sont les photographies qu'a prises le studio Henri Manuel à la fin des années 1920. C'est une commande de l'État.

Mais à part ces images-là, il y a très, très peu de traces visuelles. Avec Agnès Geoffroy, ce qui nous a intéressées ensemble dans notre recherche, c'est de se demander comment on pouvait créer des images, apporter des images dans le temps présent qui viendraient résonner avec des documents administratifs qui ne donnent qu'un seul point de vue, qui est le point de vue du pouvoir et le point de vue de ces jeunes filles en tant que sujets absolument inexistants.

Comment est-ce que vous avez décidé de mener ce projet ? Et qu'est-ce que vous vouliez montrer, justement ?

Jai découvert le travail en cours d'Agnès quand elle était à Cadillac. Je travaillais à ce moment-là au Fonds régional d'art contemporain. Il y avait une amitié, une complicité de longue date avec Agnès Geoffroy.

On s'est rendu compte en échangeant ensemble que le discours était un discours victimaire. Vanessa Desclos

Et on s'est rendu compte qu'en travaillant sur Cadillac, elle avait à peine pu commencer à vraiment toucher au problème qui nous intéressait. C'est-à-dire, en fait, on s'est rendu compte en échangeant ensemble que le discours était un discours victimaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le regard qu'on portait majoritairement sur cette histoire, c'était une histoire de violence subie par ces jeunes filles.

Nous, ce qu'on a aussi découvert dans les archives, c'est que ces jeunes filles qui étaient enfermées, souvent parce qu'elles étaient considérées comme indisciplinées, quelque part "mauvaises", mais à la fois pour des questions morales diverses, elles étaient aussi des rebelles.

Elles refusaient aussi, en quelque sorte, leur condition, qui étaient souvent d'origine populaire. C'était des jeunes femmes qui grandissaient dans des milieux très pauvres.

Et quelque part, elles refusaient leur destin, qui était un destin de violence familiale, souvent.

Et cette dimension de rébellion, on l'a retrouvée dans l'histoire des institutions, puisqu'elles se rebellaient contre la violence qu'elles subissaient, contre l'enfermement. Et c'est aussi cette révolte, finalement, ce qui leur restait de vitalité, à laquelle on a voulu donner voix et images.

Avec ces photos, il y a aussi des textes. Quel rôle jouent-ils dans la mise en récit de ces archives ?

Quand on est dans les archives, on a une relation très affective, très émotionnelle. On essaye aussi de faire un travail sérieux, rigoureux. Mais on se rend compte qu'on a affaire vraiment à la voix de l'État, des juges, des familles, des gens qui ont l'autorité sur ces corps.

Et ce qui nous intéresse, c'est de trouver un pendant textuel qui va venir en fait rivaliser aussi avec ces discours. On ne peut pas réinventer la voix de ces jeunes filles. Elle n'a pas été enregistrée à l'époque ou très rarement.

Mais on va essayer, en s'appuyant sur des textes poétiques, littéraires, mais aussi des textes critiques contemporains, essayer depuis notre regard d'aujourd'hui, 2024-2025, d'un point de vue féministe, de se dire comment est-ce qu'on peut regarder à nouveau, réinterpréter cette histoire.

Ces écoles étaient des instruments de contrôle social. Heureusement, aujourd'hui, elles n'existent plus. Est-ce que leur doctrine résonne encore, notamment dans le contrôle du corps des femmes ?

Tout à fait. Et les manières dont elle résonne sont complexes. On a une résonance avec une histoire très récente autour justement de la réflexion sur la protection de l'enfance et comment protéger véritablement les enfants qui sont placés.

Une partie de ces jeunes filles étaient vraiment placées pour les écarter de familles maltraitantes, voire incestueuses. On est aussi dans l'héritage, on est dans le passé de ce qu'on appelle aujourd'hui la protection de l'enfance.

