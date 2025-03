"Les Monologues du vagin" : une histoire de toutes les femmes "sans exception"

Image extraite de l'affiche de la pièce Les monologues du vagin, d'Eve Ensler, avec Galia Salimo, Deborah Lukumuena et Aurore Auteuil, mise en scène Aurore Auteuil au Studio Marigny les 14 et 15 février 2025 à Paris.

"Je suis une femme comme les autres et je vais réaliser l'un de mes rêves les plus fous !" , lançait Galia Salimo, à quelques jours de la reprise des Monologues du vagin au Studio Marigny à Paris en février 2025.

Créée à Broadway en 1996 avant de devenir un succès international, cette pièce d'Eve Ensler, dramaturge et féministe américaine, regroupe des témoignages de femmes de tous âges, origines et conditions. Elles y évoquent tour à tour "les persécutions, le bonheur d'être une femme, la joie d'être amante, la fierté d'être mère". Il y a quelques années, l'autrice a décidé d'enrichir ses "Monologues" par des témoignages de femmes transgenres afin de donner la parole "à toutes les femmes sans exception".

J'ai toujours pensé que ce serait extraordinaire qu'une fille comme moi joue Les Monologues du vagin. Galia Salimo, comédienne

"Elle (Eve Ensler) voulait n’oublier aucune femme et a donc écrit pour les femmes transsexuelles. En découvrant son texte m’est venue naturellement l’idée de donner vie à ses mots à travers le corps, la bouche et le cœur d’une d’entre elles. Celle qui s’est débattue avec ce que la nature, à contre nature, avait fait d’elle. Celle qui a vu le jour petit garçon et s’est donnée naissance elle-même en devenant mademoiselle. Galia Salimo a accepté d’interpréter ce rôle", commente Aurore Auteuil – qui a mis en scène la pièce – sur le compte Instagram du Théâtre Marigny. "La comédienne avait déjà interprété ce texte 'du haut de mes 20 ans dans les années 2000', ajoute-t-elle, C’est donc avec beaucoup de respect, d’humilité, d’honneur et de bonheur que nous vous présentons cette pièce drôle, poignante, incisive et nécessaire."

(Re)lire Coccinelle, artiste pionnière transgenre : son incroyable destin en BD

"J'ai toujours pensé que ce serait extraordinaire qu'une fille comme moi joue Les Monologues du vagin", se réjouit Galia Salimo, exprimant joie et fierté pour elle et toutes ses "soeurs". "Sur scène, mon personnage aborde le fait que la société a encore du mal à accepter les transsexuelles. On vous octroie un sexe le jour de votre naissance, mais cela peut ne rien à voir avec ce que vous êtes", témoigne la comédienne, figure des nuits parisiennes, née garçon dans les années 1950 et qui a raconté sa transition dans un livre paru en 2017 (Quand j'étais petit garçon, Plon).

© Plon éditions

"Une femme comme les autres"

"Je ne demande pas le droit à la différence, mais le droit à l'indifférence, être considérée comme tout le monde", assure Galia Salimo, qui a fait aussi les grandes heures du Queen, ancienne discothèque parisienne.

On demande à exister, simplement ! On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans ma culotte ! Galia Salimo, comédienne

"Je veux vivre ma vie comme je l'entends, sans bannière, sans gêner qui que ce soit. Les personnes transsexuelles existent. On peut en rencontrer n'importe où, souligne-t-elle. On demande à exister, simplement ! On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans ma culotte !.. Dans les années 1970, on était des pionnières, on ne pouvait pas se promener dans la rue en jupe, se rappelle-t-elle. Les droits ne sont jamais vraiment acquis..."

Parcours de transition

Avant elle, les meneuses de revue Coccinelle et Bambi (Marie-Pierre Pruvot), et la chanteuse Marie France ont été les premières femmes transgenres médiatisées en France pour avoir partagé aussi leur parcours de transition.

Récemment au générique de la série Ça c'est Paris !, après des années dans les cabarets parisiens, Galia Salimo a "longtemps pensé que, pour vivre heureux, il fallait vivre caché mais, au bout de (son) long parcours de vie, (a) décidé qu'il était temps de transmettre en se montrant au grand jour".

Il faut laisser l'enfant se construire. Il y a un temps où il faut rester dans le flou. Galia Salimo, comédienne

Galia Salimo met en garde sur la façon et le moment d'aborder la transition de genre : "Il ne faut pas brusquer le mouvement. Il faut laisser l'enfant se construire. Il y a un temps où il faut rester dans le flou. Ce n'est qu'à l'adolescence qu'on peut se poser les bonnes questions", estime-t-elle, admettant cependant qu'elle a su "dès l'âge de quatre ans qu'(elle) était en fait une fille".

Monologues universels

La pièce d'Eve Ensler est toujours jouée partout dans le monde. Très critiquée lors de ses premières représentations, elle a été depuis traduite en 46 langues et dans plus de 130 pays.

De nouvelles représentations de la pièce sont prévues ce printemps en France, par exemple au Théâtre Trianon à Bordeaux, du 13 mars 2025 au 17 juin 2025 ainsi qu'à Toulouse, au Café Théâtre des 3T, du 15 mars 2025 au 31 mai 2025.

On a beau scander haut et fort à qui veut bien l’entendre les inégalités et sensibiliser sur la féminité, le monde, à ce sujet incandescent, reste encore et toujours sourd et mutique, embrasé d’une bienveillance anesthésiée. Aurore Auteuil, comédienne

Pourquoi reprendre encore aujourd'hui Les Monologues du Vagin ? Pour Aurore Auteuil, "La vérité c’est que l’on a beau scander haut et fort à qui veut bien l’entendre les inégalités et sensibiliser sur la féminité, le monde, à ce sujet incandescent, reste encore et toujours sourd et mutique, embrasé d’une bienveillance anesthésiée. Il faut donc continuer à porter une parole qui s’épuise et épuise".

