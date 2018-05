"Les Noirs n'existent pas" : la romanciÃ¨re Tania de Montaigne dÃ©crypte le racisme ordinaire

Cela commence avec une phrase, celle de Frantz Fanon, cité au début de l'essai de Tania de Montaigne : "Pour nous, celui qui adore les Nègres est aussi 'malade' que celui qui les exècre."

J’essaie de me souvenir du temps où je n’étais pas Noire, mais seulement noire, sans majuscule.

Tania de Montaigne, écrivaine, musicienne

Puis vient une anecdote et ces mots: "J’essaie de me souvenir du temps où je n’étais pas Noire, mais seulement noire, sans majuscule. Ce temps où noire était un adjectif, pas un nom. Une couleur. C’est un exercice en soi. Je passe en revue les souvenirs, la cité, les copains, l’école, les colos, le bac, la prépa, les chagrins d’amour, les premiers boulots, les concours… Mais dans toutes ces images, je suis déjà Noire."

La fabrique d'une identité

C'est par ces souvenirs que la romancière Tania de Montaigne, 46 ans, commence son ouvrage "L'assignation, Les Noirs n'existent pas" , un ouvrage sur la couleur, ici noire, et les préjugés ordinaires, ceux qui sont si ancrés dans l'ADN culturel des gens de couleur blanche qu'ils leur semblent innocents, sans malice, et pourtant...

Venue sur la plateau de TV5MONDE, la romancière a ainsi expliqué cette assignation à être Noire qui l'a toujours poursuivie et mis l'accent sur le racisme parfois inconscient qui s'y rattache... "Tout le monde est travaillé par ce racisme", a-t-elle déclaré. "C'est vraiment comment on invente une identité, basée sur la nature, et non sur la culture."



"Le racisme, c'est une réponse à ce qu'on ne connaît pas. Si on accepte de jouer le jeu du livre et donc de ne plus croire à cette majuscule (ndlr: "Noirs"), il faut accepter que quand on voit quelqu'un, on ne peut pas savoir ni qui il est ni d'où il est. Et ça c'est vertigineux mais je crois que c'est un beau défi", a-t-elle noté.

Entre Michelle Obama et une migrante erythréenne, il n'y a aucun lien, si ce n'est la couleur

Tania de Montaigne

La romancière rappelle ainsi les différences sociales et culturelles au sein d'un groupe de noirs, mais que l'idée de "Noirs" avec une majuscule n'existe pas. "La seule chose que je dis, c'est que ma couleur de peau ne dit pas qui je suis. Et qu'entre Michelle Obama et une migrante erythréenne, il n'y a aucun lien, si ce n'est la couleur. Ce n'est pas la même chose", a-t-elle souligné.



"Entre avoir de l'argent et ne pas en avoir, ce n'est pas la même chose. Avoir des papiers ou ne pas en avoir, ce n'est pas la même chose. Parler la langue d'un pays ou ne pas la parler, ce n'est pas la même chose et cela n'est pas une histoire de couleur", a-t-elle ajouté, avant de conclure: "donc je pense qu'il y a plus de liens entre un migrant syrien, un migrant érythréen et un migrant afrghan, qu'entre Michelle Obama et une migrante erythréenne!".



