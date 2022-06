"Les petits mâles" : les garçons, des hommes féministes en devenir

Sexe, genre et féminisme chez les ados

Quand on est un garçon, encore aujourd'hui, on n'est pas autorisé à parler de ses émotions, ni de sa fragilité.

Laurent Metterie, réalisateur et militant féministe

Tous ces jeunes gens ont une forme de conscience de tout ça, et une forme de résistance aussi, y compris chez les plus jeunes et pas seulement chez les ados, et ça c'est peut-être nouveau.

Camille Froidevaux-Metterie, philosophe, militante féministe

Beaucoup me disent par exemple être déjà intervenus s'ils trouvent un garçon trop lourd avec une fille.

Laurent Metterie

Les hommes féministes de demain sont en train de grandir.

Camille Froidevaux-Metterie

Pourquoi les plus jeunes semblent-ils moins imprégnés par le sexisme que leurs aînés ? C'est à cette question que cherchent à répondre le réalisateur Laurent Metterie et la philosophe Camille Froidevaux-Metterie, dans un nouveau film Les petits mâles, dans la suite de leur première enquête Les mâles du siècle Pour y voir un peu plus clair sur ce constat, le plus simple est d'aller donc à la rencontre de ces garçons, de 7 à 18 ans, et c'est ce qu'a fait le réalisateur en les plaçant face à sa caméra. Au coeur de ces discussions : des sujets "corporels" qui sont au cœur des combats féministes actuels (apparence physique, relations amoureuses, sexisme, violences sexuelles, diversité des genres…). Par-delà la sortie en salle, cefilm d’éducation féministe sera diffusé lors de projections-débats.Alors comment les garçons et adolescents d'aujourd'hui se voient-ils en hommes de demain ? Entretien croisé avec Camille Froidevaux-Metterie et Laurent Metterie.Eux ne parlent pas d'injonctions, c'est un terme qui, pour l'utiliser, nécessite soit d'être féministe soit d'être intéressé par la question, mais ils se plaignent du "Sois un homme mon fils" ou du "Pas le droit de pleurer". Le fait de parler de ses émotions, c'est compliqué pour eux. Les plus grands ont un peu de recul et le disent, "nos émotions, on ne peut pas en parler à nos potes, ni à nos parents". Certains nous confient qu'ils vont voir les filles pour parler de choses intimes justement.Quand on est un garçon, encore aujourd'hui, on n'est pas autorisé à parler de ses émotions, ni de sa fragilité. Oui, ce sont bien des injonctions mais ils n'en ont pas conscience. Et tout ça à cause du patriarcat, d'un point de vue féministe, de l'éducation, des pères, des grands-pères. Quand je regarde dans ma jeunesse, il y a plein de moments où on nous dicte sans même le dire, comme une sorte de softpower du patriarcat, ce que l'on doit faire ou pas, avec les filles notamment. On est sans arrêt dirigés dans cette atmosphère, "un homme, c'est comme ça", "une fille faut que ça pleure", sous entendu, "un homme ça ne pleure pas", pour citer mon grand-père.Dans les vestiaires, où l'on est entre-hommes, il y a un jeu de pouvoir qu'on se renvoie, à travers notamment des blagues grivoises, sur la taille du sexe par exemple. Toutes ces petites blagues mises bout à bout dans une vie, ça fait qu'à 40 ans, on peut être totalement enfermé là dedans, et ça commence dès 5 ans.L'idée est de mener ces discussions sur le ton de la conversation et d'éviter justement des termes comme injonction qui seraient un peu trop connotés. On veut recueillir la parole la plus libre possible, et c'est d'ailleurs toute la difficulté du travail d'enquête.En revanche, ce qui est évident c'est, qu'en effet, tous ces jeunes gens ont une forme de conscience de tout ça, et une forme de résistance aussi, y compris chez les plus jeunes et pas seulement chez les ados, et ça c'est peut-être nouveau. C'est une génération qui dispose d'outils que les précédentes n'avaient pas, via les réseaux sociaux notamment. Ils expriment des choses, qui, par certains aspects, nous montrent une forme de perpétuation, un peu inquiétante, de certains réflexes patriarcaux, mais en même temps, ils ont une forme de réflexivité parce qu'ils sont mieux éduqués à ces questions.Avec une nuance à préciser, c'est que jusqu'à présent, les garçons que nous avons rencontrés sont essentiellement des parisiens et des banlieusards. On voudrait maintenant aller en province, dans les campagnes... Sociologiquement, c'est important, ceux que nous avons vus baignent dans un climat global d'imprégnation à toutes ces questions.Je ne sais pas s'ils ont compris cette vague Metoo, mais ils sont sensibilisés à ces questions, ce qui n'était pas le cas avant. Les garçons que j'ai filmés parlent de violences, de gestes qui les ont choqués, et ça, il y a 5 ou 10 ans, ce n'était pas le cas. Il y a une prise de conscience dans cette génération parce qu'ils entendent leur mère en parler, leur grande soeur, leur père etc ... Cela fait partie des discussions. Ils ont des choses à dire.Avec cette petite nuance, on a pu observer que sur la question du harcèlement, la parole a encore du mal à s'exprimer.En effet, ils disent qu'ils ont entendu parler d'un garçon qui a pu faire des choses, ou d'une fille qui en a subi... Mais ça les gène un peu. Ils ont peur de passer pour une balance. Il y a un peu l'omerta patriarcale qui est encore là.Honnêtement, pas du tout, d'après ce que j'ai vu. Tous sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas de différence. Et ils le disent vraiment de manière sincère, ils ne comprennent pas qu'il puisse y avoir un problème avec ça. Je me souviens qu'avec un garçon de 8 ans, on parlait du fait qu'il y avait beaucoup de femmes de ménage et moins d'hommes de ménage. Pour lui, c'est parce qu'il n'y a pas assez de boulot, et que les femmes ne sont pas assez admises (dans les études supérieures, par exemple). Lorsque je lui demande pourquoi, on voit le garçon qui ne comprend absolument pas. Sur ce questionnement là, il y a eu beaucoup de progrès.Ce sont tout simplement des garçons dont les mamans travaillent, ils ont grandi dans un monde où les femmes ont des métiers et travaillent. Et aussi, il y a de plus en plus de modèles de femmes qui font des métiers dits masculins. La question de la féminisation du monde professionnel, ce n'est pas un soucis. Maintenant, il leur manque sans doute les connaissances pour savoir ce que signifie le plafond de verre.C'est surtout avec les ados qu'on échange sur ce sujet. On évoque notamment "la première fois". Je ne vois pas beaucoup de différence avec ce que moi j'ai pu vivre à mon adolescence.Ce que je ressens, c'est que ça demeure un sujetun peu crispant. Il me semble que les filles ont une relation plus directe et plus décomplexée avec ces sujets, même s'il y a une sorte de rattrapage. Ils sentent bien que les vieux schémas sont en train d'être bousculés.Sur la pornographie, ils ont conscience que c'est un business, ils arrivent à avoir du recul, tout en reconaissant qu'ils peuvent être addict, mais quelque part grâce à ça, ils savent très bien que ce n'est pas la réalité, que ce ne sont pas des choses à suivre. C'est un "bon" côté, si je puis dire, de tout ça, parce qu'ils ont à l'esprit qu'ils peuvent aller voir ces images et après réaliser que ce n'est pas bien du tout, que les femmes ne sont pas des objets et que non, les garçons n'ont pas tous des sexes de 40 cm !Pour en avoir pas mal parlé avec eux, beaucoup me disentpar exemple être déjà intervenus s'ils trouvent un garçon trop lourd avec une fille. Ils ont plus conscience du respect, de l'écoute. Cela m'a beaucoup impressionné. Ils sont contrariés si on leur parle de violences sexuelles. Ils savent ce qui se fait et ce qui ne se fait pas.C'était l'hypothèse du film au départ. On a pas mal de signaux qui nous le confirment. Les hommes féministes de demain sont en train de grandir. Néammoins, on repère quand même, entremêlés à ces propos tout à fait encourageants, des éléments typiquement hérités de l'ancien monde patriarcal, ce qui ne m'étonne pas. Je suis convaincue qu'on vit une période charnière, dans des sociétés occidentales, qui restent par bien des aspects enracinées dans des mécanismes patriarcaux, mais au sein desquelles il y a cette dynamique émancipatrice. Et cette jeune génération témoigne de ce moment de passage. Je l'espère, on verra ! L'un des enjeux de ce film est justement de montrer le passage d'un monde à l'autre.L'intention de ce film est d'aider les jeunes gens, en se voyant réfléchir, mentir etc, à prendre conscience de tout ça. S'il peut y contribuer, ça permettrait de faire avancer les choses et de passer à la vitesse supérieure. Les plus vieux parmi ceux que je rencontre, entre 16 et 18 ans, lorsqu'on parle de féminisme tout à la fin de l'entretien, on sent qu'ils se sentent exclus, ça les impressionne, ça leur fait un peu peur, ils trouvent parfois leurs copines trop radicales, et qu'on les prend pour des salops.Il faut parler aux hommes d'une certaine façon. C'est pour ça qu'en tant qu'homme féministe, c'est important de faire un film pour des hommes féministes en devenir. Le féminisme doit aussi faire un effort dans son discours et son , approche vis à vis des hommes.C'est très important. Les hommes sont nécessaires dans nos combats désormais car c'est la première fois, dans l'histoire du féminisme, qu'ils sont confrontés à ce sujet de manière aussi frappante. Ils ne peuvent plus dire que tout ça ne les concerne pas, que ce sont des affaires de "bonne-femme". Il y a une sorte d'impératif pour eux à accepter ces questions.En tant que féministe et femme, je pense qu'il ne suffit pas que les hommes se déclarent des alliés ou soient d'accord avec nos combats. Il faut qu'ils y prennent part, en réfléchissant à produire des outils à destination des garçons, de manière à partager aussi avec les femmes cette tache éducative que les femmes généralement portent quasi à 100% encore aujourd'hui. Les militantes féministes parlent souvent de leur fatigue à porter ces messages, à devoir les répéter sans cesse. Et bien si les hommes s'en saisissent et acceptent de partager cette tache de pédagogie féministe, on va avancer beaucoup plus vite !