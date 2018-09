Libération d'une poétesse arabe israélienne condamnée pour ses publications en ligne

Une poétesse arabe qui avait été condamnée à cinq mois de prison en Israël pour "incitation à la violence" et "soutien à une organisation terroriste" sur les réseaux sociaux a été libérée jeudi.

Darine Tatour, citoyenne arabe israélienne de 36 ans, avait posté en octobre 2015 une vidéo sur Facebook et Youtube dans laquelle elle récitait son poème "Résiste, mon peuple, résiste-leur", illustré avec des images d'affrontements entre Palestiniens et forces israéliennes.

"Je ne me contenterai pas d'une solution pacifique, je ne baisserai pas mes drapeaux, jusqu'à ce que je les expulse de ma terre (...). Résiste aux vols du colon et suis la caravane des martyrs", proclame-t-elle dans cette vidéo.

Jérusalem, Israël et les Territoires palestiniens étaient alors le théâtre d'une vague de violences avec des affrontements entre jeunes Palestiniens et forces israéliennes, des attaques anti-israéliennes quasiment quotidiennes de la part de Palestiniens isolés, et des agressions entre Palestiniens et colons.

Condamnée à cinq mois de prison en juillet, la poétesse a été libérée car elle avait déjà purgé une partie de sa peine avant son procès, a précisé un porte-parole de l'administration des prisons.

"La liberté est une chose si belle qu'on ne peut la décrire", a déclaré la poétesse jointe au téléphone par l'AFP après sa libération.

Elle a indiqué qu'elle allait publier un recueil de poèmes et un roman sur son expérience en prison, qui devrait être traduit en hébreu et en anglais.

Elle avait également été condamnée pour avoir partagé une publication du Jihad islamique, deuxième force islamiste palestinienne après le Hamas, datant de 2014. Le Jihad islamique est considérée comme une organisation terroriste par Israël.

"Je ne pouvais croire que pour (les Israéliens), cela signifiait que je soutenais (ce) groupe", a-t-elle expliqué.

Darine Tatour, originaire d'un village proche de Nazareth (nord d'Israël), a été arrêtée le 11 octobre 2015. Après 97 jours de prison, elle a été assignée à résidence, avec un bracelet électronique jusqu'à son procès, a-t-elle dit.

Le comité des écrivains pour la paix, PEN International, avait pris sa défense. "Darine Tatour a été reconnue coupable pour avoir fait ce que font les écrivains tous les jours -nous utilisons nos mots pour défier pacifiquement l'injustice", avait dit le groupe dans un communiqué en mai.

Les Arabes israéliens sont les descendants des Palestiniens restés sur leurs terres à la création de l'Etat d'Israël en 1948. Ils représentent 17,5% de la population israélienne, très majoritairement juive, et se disent victimes de discriminations. Un grand nombre d'entre eux sympathisent avec la cause palestinienne.