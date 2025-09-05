L'incroyable histoire d'Antoinette Pépin, musicienne française en Argentine qui a signé son oeuvre sous pseudo masculin

Pablo Del Cerro est un grand nom de la musique populaire argentine. Derrière ce pseudonyme, une femme. Antoinette Pépin, Française née à Saint-Pierre-et-Miquelon. Fascinée par l'histoire de cette musicienne, la chanteuse Mandy Lerouge lui consacre un album.

Tout a commencé par la fascination de la chanteuse Mandy Lerouge pour le poète et musicien argentin Atahualpa Yupanqui, pour sa manière d'écrire la nature et de se faire la voix de la terre et de la montagne.

Dans l'Argentine du XXe siècle, il est une star "au même titre que Maradona", dit la chanteuse franco-malgache. Dans les rues, raconte-t-elle, les fresque murales représentant Diego Maradona côtoient celles d'Atahualpa Yupanqui. Ce géant de la culture argentine, méconnu en Europe, est mort en exil en France, à Nîmes

Trouvez la femme

Au fil de ses recherches, Mandy Lerouge remarque que la majorité des œuvres d'Atahualpa Yupanqui sont cosignées d'un certain Pablo del Cerro. Or si tout le monde connaît Atahualpa Yupanqui depuis toujours, tant il est indissociable de la culture et du folklore argentins, qui a déjà entendu le nom de Pablo del Cerro ?

Toutes ces oeuvres sont déclarées à l'équivalent de la SACEM en Argentine, la SADAIC, en bonne et due forme. Tout est déclaré en son nom. Ses oeuvres n’ont pas été volées. Mandy Lerouge

C'est alors que, de fil en aiguille, elle découvre que Pablo del Cerro est en réalité une femme, la femme d'Atahualpa Yupanqui, et qu'elle est française : Antoinette Pépin-Fitzpatrick, alias "Nénette" pour ses proches.

Née en 1908 à Saint-Pierre-et-Miquelon d'une mère terre-neuvienne et d'un père français, elle ne renoncera jamais à sa nationalité de naissance. Après sa mort, à Buenos Aires en 1990, ses cendres ont été dispersées dans l'Atlantique Nord, au large de son île natale, conformément à ses dernières volontés.

Musicienne classique

Arrivée à Buenos Aires à 20 ans avec son père à la suite du décès de sa mère, elle y achève des études de musique classique au conservatoire national. Excellente concertiste, elle parcourt le pays en tournée jusqu'à sa rencontre avec le guitariste Atahualpa Yupanqui, déjà une figure de la chanson argentine, lors d'un récital à Tucumán vers 1942.

Antoinette Pépin cosignera 65 chansons avec son mari, l'amour de sa vie et le père de son fils. A son oeuvre, Antoinette Pépin insuffle sa culture française, classique ; grande admiratrice de Beethoven, elle l'enrichit de son influence de pianiste.

Son pseudonyme masculin – Pablo del Cerro vient de son deuxième prénom, Paule, accolé au nom du village où vit le couple, Cerro Colorado – lui permet de désamorcer les obstacles : "Ils pensaient que dans un milieu machiste, à la fin des années 1940, le fait que papa apparaisse avec une Française et, en plus, sans être marié, ne serait pas bien vu", se souvient Roberto, leur fils.

Dans son nouvel album Del Cerro, Mandy Lerouge revisite le répertoire d'Atahualpa Yupanqui à la lumière de sa découverte d'Antoinette Pépin. Chargement du lecteur...

Entretien avec Mandy Lerouge

TV5MONDE : Derrière le succès d'Atahualpa Yupanqui, il y a Antoinette Pépin, une compositrice française qui était aussi son épouse...

Mandy Lerouge : Elle était son épouse et à l'origine de certaines des plus grandes oeuvres d'Atahualpa Yupanqui. Et pourtant, aujourd'hui encore, beaucoup d'Argentins ignorent cette histoire. Moi-même, c'est une découverte que j'ai faite il y a quelques années seulement. Et cette histoire m’a passionnée.

Cette femme a composé tous ses grands titres sous pseudonyme masculin à consonance argentine, Pablo del Cerro. Pourquoi ?

Le contexte. Elle a commencé à écrire sous ce pseudonyme-là à la fin des années 1940, début des années 1950, dans une partie de l'Argentine où le folklore est très attaché aux territoires, aux cultures locales. Or il y a quelque chose d'assez machiste et patriarcal dans ces cultures du folklore argentin.

Atahualpa Yupanqui était très engagé politiquement, à l'époque. Il a été persécuté et plusieurs fois emprisonné. Prendre un pseudonyme masculin, c'était aussi une manière de se protéger. Mandy Lerouge

Et puis Atahualpa Yupanqui était aussi très engagé politiquement, à l'époque. Il a été persécuté et plusieurs fois emprisonné. Prendre un pseudonyme masculin, c'était aussi une manière de se protéger.

Vous avez mené durant trois ans une enquête en Argentine sur cette histoire, vous avez même rencontré leur fils unique. Pourquoi cette histoire vous obsède-t-elle ainsi ?

Je crois qu'il y a eu un effet miroir, puisque je suis moi-même française, sans aucune origine argentine, et que je me suis prise d'un amour profond pour ce pays, ses cultures, ses paysages, il y a maintenant plus de dix ans. Le jour où, en plein confinement chez moi, à Marseille, j'ai découvert que derrière ce nom de Pablo del Cerro, il y avait une femme, et en plus une Française, j’ai eu un moment de vertige.

Je me suis dit que j'aurais tellement aimé la rencontrer et pouvoir échanger avec elle. Elle a disparu en 1990, donc c'est impossible, mais ça a été le point de départ de l'enquête.

Ce secret a-t-il été gardé jusqu'au bout ou était-ce connu, en Argentine qu'Antoinette Pépin était la compositrice derrière la star ?

Ce n'était pas un secret si bien gardé que cela, car ceux qui voulaient le savoir le savaient, comme les proches ou les musiciens. L’une des particularités de ces musiques, c'est qu'elles sont transmises oralement. On a donc davantage tendance à dire que c'est une chanson d'Atahualpa Yupanqui, puisque tout le monde le connaît en Argentine, en oubliant que c'était Antoinette Pépin qui l’avait composée.

Mais toutes ces oeuvres sont déclarées à l'équivalent de la SACEM en Argentine, la SADAIC, en bonne et due forme. Tout est déclaré en son nom. Ses oeuvres n’ont pas été volées, comme c’est arrivé dans d’autres histoires.

Qu'est-ce que cette histoire dit de l'Argentine du début et du milieu du XXe siècle ?

Je sais pas si cette histoire parle de l'Argentine du début et du milieu du XXe siècle, toujours est-il qu'elle montre la difficulté pour une femme étrangère de vivre et de s'intégrer dans cette zone vraiment de campagne.

Elle a décidé de s'installer auprès de son mari, à 900 kilomètres de Buenos Aires, dans un petit village qui s’appelle Cerro Colorado, dans un milieu très rural. On dit là-bas qu’elle y était extrêmement bien intégrée, qu’elle avait choisi de s’intégrer, sans pour autant rompre avec ses origines et renoncer à sa nationalité française.

Un documentaire de Martine Briand, Jérôme Anger et Hannah Boubakeur revient sur le destin singulier d'Antoinette Pépin.



