Lori Lightfoot : femme, noire, lesbienne et nouvelle maire de Chicago

L'image est forte. C'est entourée de sa femme et de leur fille de onze ans que la nouvelle maire s'est présentée mardi 2 avril 2019 au soir de sa victoire.

Cette élection prouve que Chicago est « une ville où peu importe la couleur de ta peau ou la personne que tu aimes, tant que tu aimes de tout ton cœur », a déclaré Lori Lightfoot devant ses militant.e.s venu.e.s célébrer sa victoire et face aux caméras de télévision.





De fait, Chicago est une ville où peu importe la couleur de peau et peu importe le sexe de celui/celle qui la dirige, puisque dans ce scrutin deux femmes s'affrontaient, deux femmes noires. Lori Lightfoot et Toni Preckwinkle. Cette dernière est elle aussi démocrate et africaine-américaine, elle est une élue locale depuis plusieurs décennies et actuelle dirigeante du comté de Cook où se situe Chicago. Les deux démocrates étaient arrivées en tête du premier tour de l'élection municipale fin février, avec respectivement 17,5 et 16% des suffrages. Elles devançaient les 12 autres prétendants à la succession du démocrate Rahm Emanuel, en poste depuis 2011.



Toni Preckwinkle a reconnu sa défaite et souligné l’aspect historique et inédit de ce scrutin : « Il y a peu, le fait que deux Afro-Américaines s’affrontent pour cette fonction aurait été inimaginable. »

Le changement contre le statu quo

"Les électeurs semblent être dans un état d'esprit de 'Virez-les tous !', explique Evan McKenzie, professeur de sciences politiques à l'université de l'Illinois. "Le message est qu'ils veulent de nouvelles idées et un gouvernement plus propre"... Ils sont fatigués de la corruption, des enquêtes fédérales contre des responsables municipaux, des scandales entourant la police et de la crise budgétaire".D'autres semblent moins convaincus et pensent qu'elles ont passé trop de temps à être progressistes plutôt que noires, estime l'expert interrogé par l'AFP. Selon lui, les demandes des Afro-Américains, qui représentent 30 % de la population de Chicago, n’ont pas été entendues en ce qui concerne le développement économique, la diminution de la violence et l’équité sociale.



Pour Maze Jackson, animateur de la matinale sur WVON, la radio de la communauté africaine-américaine locale, "Deux femmes noires convoitaient le poste de maire, mais elles ne sont pas le choix de la communauté noire." Le journaliste voit cependant cette élection comme celle du changement, parce que "la machine", comme les habitants de Chicago surnomment le Parti démocrate du comté de Cook responsable de l’élection de la plupart des hauts dirigeants de la ville depuis plus de 50 ans, semble s’être effondrée. La candidate Toni Preckwinkle est à la tête de cette "machine", mais elle n’a pas réussi à triompher au premier tour.



Selon le Chicago Sun Times, des membres de l’équipe de campagne de son adversaire, Toni Preckwinkle, aurait même voté pour Lori Lightfoot, l’un d’eux se disant découragé par le côté trop “idéologique” des proches de Toni Preckwinkle, qui ne comprennent pas les préoccupations des "gens normaux".

Assainir la police, promesse de campagne

Lori Lightfoot est juriste et ancienne procureure fédérale. C’est elle qui, en 2015, avait été appelée à la rescousse pour gérer la crise qui suivit la mort d'un jeune Noir, Laquan McDonald, criblé de balles par un policier blanc, Jason Van Dyke. La police avait attendu un an avant de diffuser les images de l'agent tirant alors que la victime s'éloignait, un couteau à la main.

Accusé d'avoir tenté de couvrir le scandale, Rahm Emanuel, alors maire de la ville, avait fait face à de violentes protestations : pendant des mois, les manifestants réclamaient sa démission. Lori Lightfoot avait alors été chargée de la commission de surveillance des activités de la police. Dans son rapport, elle dénonçait le "racisme systémique" de l’institution policière, la corruption et les méthodes musclées. Aujourd’hui, assainir le système policier reste l’une de ses principales promesses de campagne.



Car la violence est toujours d’actualité pour la communauté du quartier Sud de la ville de South Shore, à majorité noire, où, en juillet 2018, un autre jeune Noir a été abattu par la police. A Chicago, la population est à peu près répartie équitablement entre Noirs, Latinos et Blancs. Sauf que le centre-ville se gentrifie et la population blanche est en augmentation tandis que la population noire diminue (39% de la population totale de la ville en 1990, elle est passée à 31% en 2017)

Devant la violence, les Noirs aussi désertent Chicago.

Un programme progressiste

Lori Lightfoot a fait campagne avec un programme progressiste, promettant de réduire les inégalités sociales et raciales. Les quartiers sud et ouest de la ville, les plus pauvres et habités majoritairement par une population noire, restent à la traîne du centre financier et du nord de la ville, qui, eux, ont bénéficié des programmes de développement économique. Elle s’est engagée à mettre fin aux fermetures d’école et développer les "charter schools", des écoles laïques à gestion privée bénéficiant d'une très large autonomie. « Nous pouvons et nous allons faire de Chicago une ville où votre code postal ne détermine pas votre destin », a-t-elle répété tout au long de sa campagne.

Mère d'une fillette de 11 ans, qu'elle élève avec son épouse, blanche, Lori Lightfoot est la première personne homosexuelle à diriger Chicago. Son homosexualité avait été révélée dans un pamphlet anonyme distribué un dimanche devant quelques églises chrétiennes noires du sud de la ville, où le sujet reste polémique.



Lori Lightfoot rejoint le ­cercle très restreint des treize Afro-Américaines actuellement en fonctions à la tête de l’une des 307 municipalités de plus de 100 000 habitants, Washington, Baltimore, San Francisco, La Nouvelle-Orléans…

"Je n'en serais jamais arrivée là sans ma femme, Amy". Sous les applaudissements et cris de joie de la foule qui scandait ce prénom, la nouvelle maire élue de Chicago, Lori Lightfoot, embrasse son épouse Amy Eshleman le soir de son élection, mardi 2 april 2019. ©AP/Nam Y. Huh