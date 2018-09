A Lyon, une fresque contre le harcèlement dans les transports

Quatre femmes géantes sur les murs du tunnel de la gare de Vaise à Lyon: par cette fresque qui vient d'être inaugurée, le gestionnaire des transports locaux, le Sytral, entend rassurer les voyageuses et dissuader les importuns.

Les femmes trouvaient ce tunnel sombre "écrasant", "amplifiant le sentiment d'insécurité". Cette fresque de style naïf de 60 mètres de long, réalisée par les artistes Céleste Gangolphe et Vincent Leclère, se veut bienveillante.

En 2015, le Sytral a mis en place des "marches exploratoires" sur certaines lignes, où des voyageuses ont été invitées à identifier les éléments qui les faisaient se sentir en insécurité.

En est ressorti un certain nombre de préconisations et réalisations. Ainsi, beaucoup de femmes interrogées ont découvert les quelque 7.000 caméras dissimulées partout sur le réseau. De quoi les rassurer aussi, si elles l'avaient su. Le Sytral a donc apposé des autocollants autour des caméras afin qu'elles soient plus visibles.