Madeleine Riffaud, de "résistante à victime"

Madeleine Riffaud, alias Rainer dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, est aujourd'hui âgée de 99 ans. Son ancienne aide à domicile est jugée à Paris pour abus de confiance. Elle est soupçonnée d'avoir détourné plus de 140 000 euros.

"Ceux qui me connaissent savent que mon leitmotiv est : "Je ne suis pas une victime, je suis un résistant". Alors certes, je vais résister, mais je dois bien m’avouer que pour la première fois, je suis une victime", écrit Madeleine Riffaud dans une tribune publiée dans la revue Commune. Ancienne résistante, journaliste et poète, aujourd'hui âgée de 99 ans, elle souffre de cécité et bénéficiait d'aide à domicile depuis de nombreuses années.

La prévenue connaissait Madeleine Riffaud depuis 2011. Elle aurait utilisé la carte bancaire de la victime à des fins personnelles, pour des dépenses alimentaires, des séances en institut de beauté, des restaurants, et aurait surfacturé ses heures. "La lecture d'un relevé de compte ayant révélé des dépenses injustifiées et incohérentes avec le mode de vie de la victime, une enquête a été diligentée sur l'ensemble de la période. Il en est ressorti un préjudice de plus de 140 000 euros", précise le parquet de Paris.

C'est une amie de la victime qui a déposé plainte pour abus de confiance en février 2023, entraînant l'ouverture d'une enquête préliminaire. "Le procès, je m'en fiche. C'est une amie qui m'a trompée... Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle ne puisse plus exercer", confie Madeleine Riffaud dans les colonnes du Courrier Picard.

La mise en cause est convoquée devant le tribunal correctionnel ce 19 décembre 2023. Elle est poursuivie pour abus de confiance aggravé par la particulière vulnérabilité de la victime. La peine encourue est de sept ans de prison et 750 000 euros d'amende, selon le parquet.

Grande résistante

Marie-Madeleine Riffaud, née le 23 août 1924 dans la Somme, fille unique d'instituteurs, est encore mineure quand elle entre en 1942 dans la Résistance. "J’avais dix-huit ans en 1942. Dans les rangs des Francs-tireurs et partisans français, mon nom était Rainer." Dans un ouvrage publié en 1994 chez Julliard, Madeleine Riffaud révèle la vie quotidienne d'un groupe d'étudiants sous l'occupation nazie dans le premier maquis de France : Paris.

Elève sage-femme à Paris, elle devient agent de liaison parmi ses compagnons communistes des Francs-tireurs et partisans (FTP) de la faculté de médecine. Elle choisit comme nom de code "Rainer" – en hommage au poète allemand Rainer Maria Rilke – pour signifier qu'elle "n'est pas en guerre contre le peuple allemand mais contre les nazis".

Le 23 juillet 1944, elle assassine de deux balles dans la tête un sous-officier nazi sur le pont de Solférino à Paris. Arrêtée et condamnée à mort, elle est libérée le 19 août contre un échange de prisonniers, en pleine libération de Paris. Elle reprendra le combat avec les Forces françaises de l'intérieur (FFI) et contribuera à l'arrestation de 80 soldats allemands dans l'attaque d'un train aux Buttes-Chaumont. Elle est décorée de la Croix de guerre.

Lanceuse d'alerte

Le 22 novembre 2023, à 99 ans, Madeleine Riffaud, signe une tribune "Les héros meurents seuls' dans la revue Commune pour évoquer sa situation personnelle et alerter sur les escroqueries organisées par les entreprises de maintien à domicile sur les personnes vulnérables.

La vieille dame rappelle les circonstances dans lesquelles elle est devenue aveugle, "à la suite d’un attentat à Oran en 1962", et parle de son état de dépendance après un douloureux passage à l'hôpital. Une situation qui l'oblige à confier la gestion de ses comptes à l'organisme d'aide à domicile. Elle parle ensuite du désarroi financier dans lequel elle se trouve aujourd'hui : "Je n'ai plus d'argent !", précisant que l'emploi d'une auxiliaire à domicile 24h sur 24 coûte "très" cher.

Par cette tribune, j’ai encore l’espoir de faire passer ce message de société qui me semble vital : ne laissez pas les personnes âgées, héroïques ou pas, finir seules face à des escrocs. Madeleine Riffaud

"Drôle de monde dans lequel la présumée coupable a de quoi se payer un ténor du barreau, et la victime n’a même pas droit à un commis d’office car, paradoxe de l’administration, mes allocations de Résistante, de victime de guerre, de journaliste et d’invalidité mises bout à bout dépassent le plafond requis", regrette-t-elle.

Son appel est destiné à attirer l'attention sur une situation qui concerne beaucoup de monde en France : "Si cela m’arrive à moi, c’est que ça arrive aussi à beaucoup d’autres ! Et toutes n’ont pas ma voix !.. Par cette tribune, j’ai encore l’espoir de faire passer ce message de société qui me semble vital : ne laissez pas les personnes âgées, héroïques ou pas, finir seules face à des escrocs", conclut Madeleine Riffaud.

Le parcours de résistante de Madeleine est retracé dans un roman graphique en plusieurs tomes publiée aux éditions Dupuis, un ouvrage qui vient d'être récompensé, et qui se trouve au coeur d'une exposition à Lyon. Gageons que cette reconnaissance permettra à cette grande combattante de gagner son ultime combat.

