Mahsa Amini, deux ans après sa mort : "Plus rien ne sera comme avant"

En mémoire de Mahsa Amini, elles - et ils- ont été des milliers à défier le pouvoir iranien dans la rue, pendant des mois, pour dénoncer le port obligatoire du voile et le conservatisme religieux. La répression a fait au moins 551 morts et des milliers de personnes ont été jetées en prison, selon des ONG de défense des droits humains.