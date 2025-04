Maïmouna Ba, au nom des femmes et des enfants déplacés du Sahel

Terriennes : d'où vient votre engagement ?

Maimouna Ba : Cet engagement m'est venu, déjà, de la pleine conscience de ma propre réalité, une réalité qui était difficile, une réalité qui nécessitait qu'on ouvre les yeux. C'est la réalité de la pauvreté, c'est aussi la réalité des conflits. Et pour moi, lorsque les réponses qui sont apportées n'atteignent pas ou ne suffisent pas à contenir le niveau de souffrance des populations, c'est qu'il faut se questionner sur ses responsabilités. Et c'est de là que tout est parti. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour contribuer au-delà de ma position d'observatrice, et le déclic est né et tout est parti de là.

Avez-vous dû affronter des difficultés en tant que femme ?

Alors, je ne ressens pas que c'est plus compliqué d'un point de vue communautaire. C'est vrai qu'il y a les pesanteurs socioculturelles qui ont toujours placé la femme dans un certain rôle, mais je me suis toujours sentie très accompagnée, autant par la communauté que par les différents acteurs qui interviennent sur le terrain. En tant que femme, lorsque j'ai commencé à militer, je n'ai pas senti que c'était beaucoup plus compliqué. Peut-être parce qu'il y avait un niveau de détermination et d'engagement, mais aussi parce que ma famille n'a opposé aucune résistance. J'ai toujours été quelqu'un de très sociable, et j'ai reçu beaucoup d'accompagnement d'amis, de particuliers, d'individus.

Après, il y a effectivement le rôle qu'on joue en tant qu'épouse à la maison. Il y a aussi notre propre parcours de femme qui doit s'affirmer dans le milieu professionnel, à côté de ce parcours militant qui rend les choses beaucoup plus challengeantes. Mais à part cela, je n'ai pas subi d'opposition frontale ou de rejet.

Quelles sont les actions que vous menez actuellement ?

Pour ces femmes et ces enfants qui sont déplacés, nous créons des initiatives de relèvement économique. Par exemple, un des projets qui est en cours et qui est soutenu par la Fondation Maman Sahélienne est une initiative née après la réception de la distinction Nansen de l'UNHCR, qui va créer une coopérative constituée de femmes déplacées internes, mais aussi de jeunes femmes issues de ma communauté sahélienne.

On va monter une entreprise et intervenir dans les domaines de l'agroalimentaire, du vestimentaire, de la beauté, de la cosmétique. L'idée, c'est d'arriver non seulement à créer des emplois, mais aussi pourvoir aux besoins de ces femmes qui seront membres des coopératives. Des centaines de femmes seront relevées économiquement grâce à cette initiative. Également, nous avons des programmes d'éducation comme Andal Woni Laawol Jam, dont le nom signifie "le savoir est le chemin de la paix". Nous scolarisons des enfants, nous leur offrons du soutien pour pouvoir continuer à aller à l'école et nous faisons le suivi pour garantir qu'ils restent effectivement à l'école et qu'ils continuent à bénéficier du savoir qu'offre l'éducation moderne.

Dans dix ans, comment vous voyez-vous ?

Dans dix ans, je me verrai au Burkina Faso, dans un Burkina Faso où la paix existe. Je me verrai, bien sûr, dans mes propres activités et en train de contempler les résultats de l'engagement des jeunes que nous allons impulser. Là, tout de suite, dans la fondation en train de poser les bases. Je me verrai comme quelqu'un de satisfait d'un parcours utile pour soi-même, pour sa communauté, qui est concentrée sur sa propre petite vie avec sa famille et ses enfants, et qui a réussi surtout le défi de la transmission de l'amour de l'engagement aux jeunes de 20 ans qui viendront dans dix ans.

