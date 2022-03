Marina Ovsyannikova dit "Non à la guerre" devant des millions de téléspectateurs russes

La scène s'est produite en plein JT du soir sur la plus grande chaîne télévisée de Russie. Le journal d'information de Pervy Kanal (première chaîne), baptisé Vremia (le temps), est une institution, un rendez-vous quotidien suivi par des millions de Russes depuis l'époque soviétique.

Les Russes contre la guerre

Capture d'écran

Lundi 14 mars 2022, alors que la célèbre présentatrice Ekaterina Andreïeva déroule l'actualité, une femme surgit derrière elle, brandissant une pancarte aux couleurs de l'Ukraine et la Russie. Son message : "Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment, ici... Les Russes sont contre la guerre".



Imperturbable, la présentatrice continue de parler quelques secondes pendant que la protestataire scande "arrêtez la guerre", puis Pervy Kanal coupe court au direct sur le plateau en enchaînant avec un reportage sur les hôpitaux. "Une enquête interne est en cours sur cet incident", déclare laconiquement la chaîne dans un communiqué.

Père ukrainien, mère russe

Avant son action sur Pervy Kanal, Marina Ovsyannikova a enregistré une vidéo diffusée sur le compte Telegram de l'ONG OVD-Info, qui milite pour la liberté d’expression en Russie. Son père étant ukrainien et sa mère russe, explique-t-elle, elle n'arrive pas à voir les deux pays comme ennemis. Une position qui fait écho à celle de nombreux Russes qui ont des liens familiaux ou amicaux en Ukraine.

Venez aux manifestations, ne craignez rien ! Ils ne peuvent pas nous emprisonner tous.

Marina Ovsyannikova

Cette productrice de 44 ans regrette d'avoir contribué pendant des années à la "propagande du Kremlin" en travaillant pour Pervy Kanal, média lié à l’État russe : "J'en ai très honte aujourd'hui, dit-elle. J'ai honte d'avoir permis que des mensonges soient diffusés à la télévision, honte d'avoir permis que le peuple russe soit 'zombifié'". Aujourd'hui, elle appelle explicitement à la résistance et à la mobilisation des Russes contre la guerre : "Nous, le peuple russe, sommes réfléchis et intelligents, nous seuls avons le pouvoir d'arrêter toute cette folie. Venez aux manifestations, ne craignez rien, ils ne peuvent pas nous emprisonner tous", ajoute-t-elle dans cette video sous titrée ci-dessous en anglais :

Le message posté par #MarinaOvsiannikova avant son intervention en direct sur la télé russe contre l’invasion de l’Ukraine, avant d’être arrêtée. Le courage en quelques mots. #FreeMarina pic.twitter.com/GmAYi5GaNs — Philippe Meyer (@philippemeyer92) March 15, 2022

Sur son profil Facebook, Marina Ovsyannikova a le regard fatigué et la mine sombre. Elle arbore le même collier que celui qu'elle porte sur cette video, aux couleurs de l'Ukraine et de la Russie. "Mes parents n’ont jamais été ennemis. Le collier que je porte est le symbole de la nécessité pour la Russie d’arrêter immédiatement cette guerre fratricide. Notre peuple peut encore faire la paix", assure-t-elle.

Photo de profil Facebook de Marina Ovsyannikova

Aujourd'hui mère d'une fille et d'un garçon, Marina Ovsyannikova a fait ses études à l’université d’État du Kouban, à Krasnodar, une ville du sud de la Russie proche de la frontière avec l'Ukraine. Elle a ensuite rejoint l’Académie russe de la fonction publique et de l’économie nationale, une université de Sciences économiques et humaines du gouvernement russe située à Moscou, où Marina Ovsyannikova vit désormais.



Celle qui se présente comme journaliste, grande sportive et nageuse intrépide en eaux libres – la Volga et le Bosphore figurent notamment sur son tableau de chasse – suscite une vague de soutien et d'encouragement dans toutes les langues. Les internautes la qualifient d’héroïne et la remercient pour son courage ; l'un d'eux appelle tous ceux qui "ont des racines ukrainiennes à s'unir et à défendre l'Ukraine de toutes les manières possibles". Ses publications sur Facebook ne sont désormais plus accessibles et son compte Instagram a été fermé.

Dangereux défi

Selon l'agence de presse russe Tass, la jeune femme pourrait être poursuivie pour avoir "discrédité l'utilisation des forces armées russes", conformément aux lois récemment votées, qui prévoient de lourdes peines pouvant aller jusqu'à quinze ans de prison pour la diffusion de ce que les autorités considèrent comme de "fausses informations" sur l'armée. La simple utilisation du mot "guerre" par des médias ou des particuliers pour décrire l'intervention russe en Ukraine est passible de poursuites.



Dans leur tentative de contrôler toute information au sujet du conflit, les autorités ont bloqué la plupart des médias encore indépendants, ainsi que les principaux réseaux sociaux, comme Twitter et Facebook. Résultat, la plupart des Russes n'ont accès qu'à la version délivrée par le gouvernement et les médias contrôlés par le Kremlin, dont Pervy Kanal, d'une "opération militaire spéciale" visant à "dénazifier" l'Ukraine et à empêcher un "génocide", et des pénuries de nourriture et de médicaments provoquées par l'embargo des pays de l'Union européenne, qui pénalisent notamment les plus faibles, à commencer par les enfants.

Le salut vient des femmes ?

La vidéo de l'incident s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes saluant le "courage extraordinaire" de cette femme dans un contexte de brutale répression contre toute forme de dissidence depuis le début de l'intervention en Ukraine, le 24 février, plusieurs milliers de manifestants ont été arrêtés en Russie, dont plus de 5 000 dans la seule journée du 6 mars. "Le salut de la Russie ne peut venir que de femmes comme elle !", s'enthousiasmait un internaute sur Twitter, pendant qu'un autre appelait à la "protéger immédiatement".



Lilia Gildeeva, présentatrice de NTV, a choisi, elle, de fuir la Russie. Elle travaillait pour la chaîne depuis seize ans. et a écrit sa lettre de démission depuis l'étranger , de crainte qu'on ne la laisse pas partir si elle l'avait fait avant.

La présentatrice de la chaine russe NTV Lilia Gildeeva a annoncé avoir quitté la Russie : "je suis partie parce que j'avais peur qu'ils ne me laissent pas partir", a-t-elle déclaré. Elle avait été décorée à deux reprises par Poutine.https://t.co/FbaiFCTMCu pic.twitter.com/HwsmlCxufr — Vincent Glad (@vincentglad) March 15, 2022

Selon France Inter, au lendemain de l'action de Marina Ovsyannikova, la présentatrice de Pervy Kanal, Ekaterina Andreïeva, réagit à sa manière, en postant sur Instagram – pourtant normalement bloqué en Russie – une story dans laquelle on la voit faire du yoga, expliquant que cela lui permet d'être "forte comme une montagne" face aux incidents comme celui survenu lundi.



Autre voix dissonante, rapporte France Inter, celle de la rédactrice en chef de l'agence d'État Sputnik et de Russia Today (RT), Margarita Simonian, qui affirme que ce genre "d'incident" "peut arriver à chaque édition". Elle témoigne avoir croisé Marina Ovsyannikova par le passé, l'accusant d'avoir été "la favorite" du patron de la télévision pour laquelle elle travaillait dans le Kouban.

Où est Marina Ovsyannikova ?

Léonid Volkov, un proche de l'opposant Alexeï Navalny, emprisonné depuis l'an dernier après avoir survécu à un empoisonnement, annonce que son mouvement est "prêt à payer toute amende" qui serait infligée à Marina Ovsyannikova.



Pour l'heure, personne ne sait où se trouve Marina Ovsyannikova, malgré les efforts de ses avocats et des défenseurs de la liberté d'expression d'OVD-Info pour la contacter. L'avocat Pavel Chikov indique sur Twitter qu'il n'a pas

réussi à retrouver la journaliste, tandis qu'Anastasia Kostanova déclare à la BBC russe qu'elle a "passé toute la nuit à la chercher", en vain... "Cela signifie qu'ils la cachent à ses avocats et essaient de la priver d'une assistance juridique, apparemment en vue des poursuites les plus sévères", explique l'avocate.