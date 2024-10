Melania Trump : son oui au droit à l'avortement

"Le droit fondamental d'une femme à la liberté individuelle, à sa propre vie, lui confère l'autorité d'interrompre sa grossesse si elle le souhaite", écrit celle qui fut Première dame entre 2017 et 2021. Cet extrait reste la principale révélation de l'ouvrage de 182 pages simplement intitulé Melania.

Restreindre le droit d'une femme à choisir d'interrompre une grossesse non désirée revient à lui refuser le contrôle de son propre corps. Melania Trump

"Restreindre le droit d'une femme à choisir d'interrompre une grossesse non désirée revient à lui refuser le contrôle de son propre corps", insiste Melania Trump. "Cette conviction m'a accompagnée tout au long de ma vie d'adulte", assure-t-elle.

Cette position détonne chez les trumpistes : son époux s'est toujours félicité d'avoir nommé trois juges conservateurs à la Cour suprême qui a dynamité en 2022 la protection fédérale du droit à l'avortement. Depuis, de nombreux Etats conservateurs du Sud ont sévèrement restreint voire interdit l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, devenu un thème brûlant de la campagne présidentielle. Dix Etats organisent des référendums sur la question en parallèle du scrutin présidentiel le 5 novembre.

Tweet URL

Geste d'indépendance, quitte à semer la confusion dans la campagne de son mari, ou prise de position soigneusement contrôlée pour atténuer le sentiment que les républicains s'opposent à un droit défendu par la majorité des Américains ? Ses propos ont été très commentés et interprétés différemment depuis leur parution.

A l'instar de cette observatrice interrogée sur CNN : "Cette publicité était tellement bizarre. C'est une femme qui a été absente de la campagne électorale de Donald Trump. Elle était juste là pour l'annonce. Elle a fait une petite apparition à la Convention. Vous n’allez pas me convaincre que ce n’est pas Melania Trump qui essaie d’avoir un impact sur la campagne d’une manière ou d’une autre. Le corps des femmes est en question et elle profite de sa position pour stimuler les ventes de livres".

Tweet URL

(Re)lire Le droit à l'avortement au coeur de la bataille électorale américaine

Pas de révélations

"Ma vie, mes attentes, la vérité", scande le spot publicitaire publié sur le compte officiel X de l'ex-first Lady. Une accroche surestimée à la lecture du reste du livre. Melania Trump y reprend sans surprise un discours cher aux conservateurs américains, accusant notamment le mouvement antiraciste Black Lives Matter de "rhétorique incendiaire" et déplorant les "violentes manifestations" de 2020. Une immense vague de protestations avait alors secoué le pays après la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc.

Melania, autobiographie par Melania Trump. DR

A l'instar de son mari, elle ne concède pas non plus, quatre ans plus tard, la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020, sans aucune preuve de fraude électorale. L'ex-Première dame préfère qualifier le processus de dépouillement de "bazar", affirmant que "beaucoup d'Américains ont toujours des doutes". Pour rappel : Donald Trump reste inculpé par la justice fédérale et dans l'Etat de Georgie pour avoir tenté de renverser illégalement les résultats de cette élection.

Si elle condamne les violences sans précédent du 6 janvier 2021, quand des milliers de partisans de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole à Washington pour empêcher la certification des résultats, Melania Trump botte en touche : elle était occupée ce jour-là avec des travaux de rénovation de la Maison Blanche.

Melania est venue soutenir son mari Donald Trump lors de la Convention républicaine à Milwaukee, le 19 juillet 2024, peu après la tentative d'assassinat avortée contre l'ex-président américain. ©AP Photo/J. Scott Applewhite

"Difficultés rencontrées"

Née en 1970 dans l'actuelle Slovénie, l'ancienne mannequin avait débarqué dans le New York clinquant des années 1990 pour continuer sa carrière. Elle est la troisième épouse de Donald Trump, avec lequel elle a eu un fils, Barron.

Mon expérience personnelle des épreuves de la procédure d'immigration m'a ouvert les yeux sur les difficultés rencontrées par tous ceux qui souhaitent devenir citoyens américains. Melania Trump

"Mon expérience personnelle des épreuves de la procédure d'immigration m'a ouvert les yeux sur les difficultés rencontrées par tous ceux qui souhaitent devenir citoyens américains", déclare-t-elle, alors que son mari promet d'expulser en masse des migrants et multiplie contre eux les diatribes aussi virulentes que mensongères.

Très discrète pendant le mandat de son époux et encore plus réservée depuis qu'elle a quitté Washington, elle n'évoque aucun des scandales qui ont éclaboussé Donald Trump ces dernières années, comme les accusations d'agressions sexuelles formulées par au moins une vingtaine de femmes, ou l'affaire de paiements cachés à une ancienne star de films X qui lui a valu fin mai 2024 d'être le premier ex-président des Etats-Unis condamné au pénal.

Stormy Daniels, deuxième en partant de la gauche, quitte le palais de justice de New York, le mardi 7 mai 2024. L'ancienne actrice de film porno, de son vrai nom Stephanie Clifford, a comparu à la barre pour évoquer sa relation sexuelle avec Donald Trump en 2006. ©Photo AP/Seth Wenig

(Re)lire Trump, reconnu coupable d'agression sexuelle

A nouveau "Première dame" ?

Dans le cadre de la promotion de son livre, elle était l'invitée de Fox News, la chaîne préférée des conservateurs. Aurait-elle épousé Donald Trump si elle avait su qu'il deviendrait président ? L'ancienne mannequin ne répond pas. "C'est une question intéressante", finit-elle par dire après un moment d'hésitation.

"À partir du moment où Donald et moi nous sommes rencontrés, il y a eu une étincelle indéniable. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui, sa confiance, son charme, son humour, sa vision. Notre mariage a été incroyable : une robe à couper le souffle, un menu parfaitement créé par notre célèbre chef et des performances live captivantes de légendes de la musique", confie dans une vidéo postée sur son compte X, non sans emphase, celle qui compte bien redevenir "First lady" au lendemain du 5 novembre 2024.

Tweet URL

Lire aussi dans Terriennes :

Election présidentielle américaine : les étudiantes noires, botte secrète de Kamala Harris

Le droit à l'avortement au coeur de la bataille électorale américaine

Avortement : un an après la décision de la Cour suprême américaine

Kamala Harris, première présidente des Etats-Unis ?

La procureure américaine Fani Willis : la femme qui voulait arrêter Donald Trump