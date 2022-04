Melissa Lucio, dans le couloir de la mort au Texas

Depuis 15 ans, Melissa Lucio clame son innocence.

En 2007, Mariah, âgée de 2 ans, est retrouvée morte chez elle, couverte de bleus. Sa mère est immédiatement suspectée de l'avoir frappée.

Melissa Lucio est interrogée le jour même du décès de sa fille. Elle explique à la police avoir trouvé son enfant sans vie après l’avoir mise au lit et rapporte que deux jours avant son décès, Mariah avait fait une chute dans les escaliers alors qu’elle déménageait avec sa famille dans un nouvel appartement. Elle n’a pas pensé que la blessure était grave et n’y a pas prêté attention. Pendant près de sept heures d'un interrogatoire particulièrement éprouvant, elle dit et répète cette version des faits : elle n'a pas frappé Mariah, elle n'y est pour rien. Puis à trois heures du matin, elle finit par lâcher ces quelques mots :"Je suppose que je l'ai fait".

©instagram freemelissalucio

Melissa Lucio est déjà la mère de 12 enfants et elle est enceinte de jumeaux au moment des faits. Par le passé, elle a subi plusieurs agressions tant physiques que sexuelles, sa vie est marquée par une addiction à la drogue et des conditions précaires. Ses avocats réclament aujourd’hui la clémence de la justice. Ils affirment qu’au moment où elle a été interrogée, elle était particulièrement vulnérable. Sur ABC News, ils estiment qu’elle aurait pu être facilement manipulée pour obtenir ces aveux .

Lors du procès, un médecin urgentiste déclare qu'il s'agit du "pire" cas de maltraitance infantile qu'il a vu au cours de sa carrière. Mais les handicaps de la fillette, susceptibles d'expliquer sa chute, n'ont pas été pris en compte par les experts, selon sa défense, qui assure que les ecchymoses ont pu être causées par un trouble de la circulation sanguine.



Aucun des enfants de Melissa ne l'a accusée d'être violente. Quant au procureur, Armando Villalobos, il purge actuellement une peine de 13 ans de prison pour corruption et extorsion dans une autre affaire. Durant tout le procès, il fonde son accusation sur les quelques mots d'aveux arrachés à Melissa Lucio. Elle est condamnée à la peine capitale. Le père de la fillette écope de quatre ans de prison pour mise en danger de la vie d’un enfant.

#MelissaLucio is a daughter, older sister, mother, and friend. Despite early abuse and struggling through addiction, she is now a champion of her son’s sobriety and a testament to the power of her faith. The state of Texas intends to execute Melissa in just 18 days. pic.twitter.com/V7BL7M7Vfh — Free Melissa Lucio (@freemellucio) April 9, 2022

Le film qui mène la contre-enquête

Après avoir dit "qu'elle ne l'avait pas fait près d'une centaine de fois", elle formule des aveux "complètement extorqués", selon Sabrina Van Tassel, réalisatrice du documentaire à succès L'Etat du Texas contre Melissa (2020 aux Etats-Unis, 2021 en France) et soutien de l'Américaine.

Il n'y a rien qui relie Melissa Lucio à la mort de cet enfant, il n'y ni ADN, ni témoin.

Sabrina Van Tassel, réalisatrice

Cette confession est "la seule chose qu'ils ont eue contre elle", assure Sabrina Van Tassel, convaincue qu'"il n'y a rien qui relie Melissa Lucio à la mort de cet enfant, il n'y ni ADN, ni témoin".

Durant des années, le cas de Melissa, âgée de 53 ans aujourd'hui, n'intéresse pas grand monde malgré les actions et les mobilisations de son comité de soutien freemelissa.org .



Mais le documentaire a changé les choses et, ces dernières semaines, un mouvement s'est fédéré autour d'elle. La populaire militante des droits civiques Dolores Huerta et l'actrice Susan Sarandon ont exprimé leur soutien. Tout récemment, la star de téléréalité Kim Kardashian a tweeté à ses dizaines de millions d'abonnés qu'il y avait "tellement de questions non résolues autour de cette affaire".

So heartbreaking to read this letter from Melissa Lucio’s children begging for the state not to kill their mother. There are so many unresolved questions surrounding this case and the evidence that was used to convict her. pic.twitter.com/SjEtsfmZeq — Kim Kardashian (@KimKardashian) April 7, 2022

[Tellement déchirant de lire cette lettre des enfants de Melissa Lucio suppliant l'État de ne pas tuer leur mère. Il y a tellement de questions non résolues dans cette affaire et concernant les preuves qui ont été utilisées pour la condamner.]



Sa situation a ému jusqu'en Amérique latine, où nombre de médias relatent son histoire. Elle est la première femme d'origine hispanique à être condamnée à mort au Texas, l'Etat qui exécute le plus au XXIe siècle.

En France, Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux et ex-candidate à la présidentielle de 2022, s'est engagée pour Melissa Lucio, vraisemblablement "victime d'une erreur judiciaire".

Je suis favorable à l’abolition de la peine capitale, y compris pour une personne coupable. C’est pourquoi je m’engage pour Melissa Lucio condamnée à mort au Texas. https://t.co/d2AV0uj6Mi — Christiane Taubira (@ChTaubira) March 22, 2022

Un procès controversé

Dans un éditorial publié début mars aux Etats-Unis, un des jurés de son procès a confié ses "profonds regrets" de l'avoir condamnée à mort.



Etant moi-même un républicain conservateur, soutien de longue date de la peine de mort pour les crimes les plus atroces, je n'ai jamais vu un cas plus troublant que celui de Melissa Lucio.

Jeff Leach, sénateur républicain

Melissa Lucio est même soutenue par des républicains, traditionnellement plus enclins à défendre la peine capitale. Environ 80 élus du Texas, des deux partis, ont demandé aux autorités d'annuler son exécution. Plusieurs sont allés lui rendre visite en prison.

A gauche, le sénateur républicain Jeff Leach venu prier aux côtés de Melissa Lucio, dans la prison texane où elle est détenue depuis 15 ans. ©instagram freemelissalucio

"Etant moi-même un républicain conservateur, soutien de longue date de la peine de mort pour les crimes les plus atroces, je n'ai jamais vu un cas plus troublant que celui de Melissa Lucio", a affirmé l'un d'eux, Jeff Leach.

L'espoir repose sur le gouverneur républicain Greg Abbott - un farouche défenseur de la peine capitale- qui pourrait encore décider de repousser l'exécution, voire accorder sa clémence si la commission des grâces et des libérations conditionnelles de l'Etat le recommande.

Le Texas, l'état qui exécute le plus

Pour Melissa Lucio, cet afflux de soutien est "un choc" confie à l'AFP son fils John. Quand il lui a montré des messages tels que celui de Kim Kardashian, "elle ne pouvait pas le croire".

Les 15 dernières années ont été "très difficiles", se remémore l'homme de 32 ans, adolescent au moment des faits, qui a dû "affronter le décès de (sa) soeur" tout en voyant sa mère "en être accusée". "Mais cette année a été la plus dure parce que nous avons eu la date d'exécution en janvier", explique John Lucio, qui assure avoir toujours cru en son innocence. Il est persuadé qu'elle n'aurait jamais été condamnée "si elle avait eu de l'argent".

L'affaire remet en lumière la question des faux aveux. Leur nombre est difficile à estimer mais, d'après les données de l'organisation Innocence Project, qui lutte contre les erreurs judiciaires, sur quatre personnes condamnées à tort et innocentées grâce à une preuve ADN, une avait avoué les faits.



Une personne qui a vécu des traumatismes est moins résistante (...) et a plus de chance de s'accuser d'un crime qu'elle n'a pas commis.

Saul Kassin, professeur de psychologie

En prenant uniquement les affaires d'homicides, la proportion atteint 60%, selon Saul Kassin, professeur de psychologie au John Jay College of Criminal Justice. Et quelqu'un qui, comme Melissa Lucio, a vécu des traumatismes et des violences est "moins résistant, plus enclin à se soumettre, a une plus faible tolérance au stress d'un interrogatoire", et a donc plus de chance de s'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis, dit-il.

La peine de mort en question

Le film L'Etat du Texas contre Melissa a reçu de nombreux prix, il a été diffusé début avril sur une chaîne française et il est accessible en ligne sur diverses plates-formes vidéo sur internet.

Melissa Lucio est en 2022 le symbole de l’erreur judiciaire et de la lutte contre la peine de mort.

Lettre de Sabrina Van Tassel à Emmanuel Macron

L'occasion pour sa réalisatrice de saisir ce moment de campagne présidentielle pour écrire une lettre au président français : «Je crois qu’au lendemain des quarante ans de l’abolition de la peine de mort par Robert Badinter, nous nous devons de tout faire pour arrêter cette barbarie. Lors de la cérémonie anniversaire au Panthéon, vous avez lancé un appel en faveur de « son abolition universelle », ajoutant que c’était pour vous – et nous tous –un « combat de civilisation » à mener « en Européens » en 2022, au moment où la France démarre la présidence de l’Union européenne. Un combat pour faire en sorte que tous ces gens qui n’ont pas voix au chapitre, les plus pauvres, ne finissent pas exécutés par injection létale. Melissa Lucio est en 2022 le symbole de l’erreur judiciaire et de la lutte contre la peine de mort. »

Une pétition lancée par The Death Penalty Action pour annuler la date d'exécution de Melissa Lucio a déjà reçu plus de 27 000 signatures.Dans un entretien publié dans le magazine Elle , Sabrina Van Tassel raconte avoir vue Melissa il y a un mois à la prison de Gatesville et s'être entretenue avec elle pendant quatre heures. "Je l’ai trouvé calme et positive. C’est quelqu’un qui voit toujours le bien partout, confie la réalisatrice, Elle a ce côté maternel et en même temps combattif. On a parlé de sa vie, de sa foi. Elle est très croyante, ce qui l’aide beaucoup. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles l’église catholique et une cinquantaine d’évêques au Texas ont pris position pour elle. Elle a réussi à faire entrer l’espoir au sein même du couloir de la mort". Isolée 24 heures sur 24 dans le couloir de la mort, "pieds et poings liés pour se déplacer", elle dit n'en vouloir à personne.