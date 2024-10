"Ménopause, la comédie qui bouscule les règles" : mieux vaut en rire !

"Pourquoi personne ne nous a prévenues quand nous étions encore fraiches et fringantes ? On aurait beaucoup plus profité de la vie", ironise l'une des comédiennes.

Elles sont quatre sur scène : actrice en mal de rôles, mère de famille nombreuse, cheffe d'entreprise surmenée et baba-cool adepte du tantrisme. Quatre quinquagénaires incarnées par les comédiennes Dominique Magloire - en alternance avec Isabelle Ferron-, Marion Posta, Marianne Viguès et Patricia Samuel. L'histoire les rassemble par hasard dans un grand magasin, et à première vue, elles n'ont rien en commun. Des styles de vie aux antipodes et des aspirations différentes. Pourtant, très vite, elles se rendent compte qu'une chose les lie. Cette période si particulière de la vie d'une femme qui a passé la barre des cinquante ans : la ménopause. Bouleversement physiologique, psychologique : leur quotidien fluctue au rythme des bouffées de chaleur, changements d'humeur, et autres effets secondaires ... Ensemble, dans un décor rouge sang (évidemment !), elles vont disséquer leurs états d'âme et en disserter de façon débridée et pleine d'autodérision.

Dans l'esprit des Monologues du vagin, manifeste féministe culte, Ménopause, la comédie qui bouscule les règles est à l'affiche du Grand Point Virgule jusqu’au 31 décembre 2024 à Paris. Créée aux Etats-Unis, cette pièce a été traduite et adaptée par l'humoriste et animateur Alex Goude et la dramaturge et comédienne Alexandra Cismondi.

"En tant que femmes de 50 ans, nous ne sommes pas à mettre à la poubelle", lance Marion Posta, qui interprète le rôle d'Odile, sur le compte Instagram de la pièce. "En fait, on est toutes les quatre ménopausées donc on sait ce que c'est que la ménopause. Je suis très contente qu'on parle de la ménopause, qui était jusqu'ici un sujet tabou et de faire découvrir ça à beaucoup de monde", ajoute-t-elle.

A l'affiche une première fois du Théâtre de la Madeleine en 2019, Ménopause revient dans une version actualisée par le mouvement #MeToo, abordant notamment la question du consentement.