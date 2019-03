MeToo, et maintenant ? Terriennes spéciale 8 mars

Pour débattre autour de ces questions, Isabelle Mourgère reçoit cinq invitées sur le plateau de cette émission spéciale Terriennes.



Valérie Rey-Robert, écrivaine et militante féministe, tient le blog "Crêpe Georgette" depuis 2008. Elle est l'autrice de l’ouvrage Une culture du viol à la française, du troussage de domestique à la liberté d’importuner, paru le 21 février 2019 aux éditions Libertalia.



Coline de Senarclens est chroniqueuse à la Radio-télévision Suisse. Militante féministe et antiraciste, elle est cofondatrice de la Slut Walk en Suisse, et co-organisatrice de la première « marche des salopes » de Genève en 2012. Elle est l'autrice de l’essai Salopes ! dans lequel elle se penche sur le slutshaming et la culture du viol.



Zainab Fasiki est une bédéiste, illustratrice et militante féministe marocaine. Elle est à l'inititive du projet "Hchouma", une plateforme éducative et participative en ligne qui a pour but de briser les tabous autour du corps des femmes dans les sociétés d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.



Rokhaya Diallo est journaliste, réalisatrice, écrivaine, animatrice de radio et de télévision. Elle milite en faveur d'un féminisme inclusif et antiraciste, qui suscite par parfois la polémique parmi les féministes dit.e.s "universalistes".



Martine Delvaux est essayiste, romancière et professeure de littérature, spécialisée dans le féminisme, à l'Université du Québec à Montréal. Elle est notamment l'autrice des ouvrages Les filles en série : des Barbies aux Pussy Riot et Thelma, Louise et moi.