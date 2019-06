Meurtres et disparitions de femmes autochtones au Canada : un "génocide", vraiment ?

Génocide colonial

Les rédacteurs du rapport en étaient sûrement conscients, mais le terme de génocide qu’ils ont employé plus de 100 fois à propos du sort des femmes autochtones du Canada fait des remous. Y a-t-il eu génocide contre ces femmes, ces filles et les personnes de diverses identités de genre rassemblées sous le terme de "2ELGBTQQIA" ?Ainsi le Premier ministre du Québec, François Legault, estime-t-il que les faits avancés dans le rapport, bien que "très graves", ne reflètent pas suffisamment les définitions internationales ou juridiques du génocide.Plus critique encore Bernard Valcourt, ancien ministre chargé des Affaires autochtones de 2012 à 2015 dans le gouvernement Harper (conservateur), critique un rapport qu'il juge "propagandiste" : "Combien toute cette fourberie aura-t-elle coûtée aux contribuables ? Que nous ont appris ces soi-disant analyse et rapport ? À quoi bon réécrire l’histoire sans avancer les vrais moyens ?" interroge-t-il sur Twitter

Les rédacteurs du rapport, eux, campent sur leur position. "Souvenons-nous : qui a développé la définition du génocide ? Est-ce qu’il y avait des autochtones ? Est-ce que les peuples autochtones étaient présents au moment de la réflexion et de l'adoption de la définition du génocide à l’ONU ? Non." rétorque la commissaire Michelle Audette, pressée par les journalistes. Pour elle, le système colonial, la loi sur les Indiens, la rafle des années 1960, la stérilisation forcée des femmes autochtones et les pensionnats autochtones, notamment, s'inscrivent dans la définition de génocide :

Le génocide selon la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, approuvée par l'ONU en 1948 Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :



a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

(document Radio Canada)

Une "réalité déchirante"

Le gouvernement, lui, s'en est tenu à une réaction prudente. En premier lieu, celle du Premier ministre, Justin Trudeau. Il a accueilli favorablement le rapport mais s’est gardé de prononcer une seule fois le mot contesté. Ou pour être précis, il l'a prononcé une seule fois, un peu plus tard, en anglais et en citant le rapport, lors d'un discours au sommet "Women Deliver" de Vancouver : "C'est une histoire qui est inimaginable pour la plupart des Canadiens. Mais pour beaucoup de gens, c'est une réalité déchirante…C'est honteux, c'est inacceptable".



Il a également promis de lancer un "plan d'action national" pour apporter des réponses "concrètes et cohérentes" aux conclusions du rapport. Justin Trudeau a fait de la réconciliation avec les populations autochtones l'une des priorités de son mandat. Le ministre de la Justice, David Lametti a gardé la même réserve. "Laissons la terminologie aux experts et aux universitaires" souligne-t-il, promettant lui aussi des mesures.



Car au-delà du débat sémantique, le rapport énonce de nombreuses recommandations. Reste à savoir lesquelles seront retenues par le gouvernement.

Avec du recul, un responsable autochtone conclut : "Moi, je suis beaucoup plus intéressé par ce qui se passe après".