Michèle Léridon, ex-première patronne de l'AFP : le journalisme au coeur

C'est une bien triste coïncidence de calendrier : c'est le 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse que Michèle Léridon nous a quitté. Grande figure du journalisme, elle qui fut de ce combat durant toute sa carrière.

La journaliste Michèle Léridon, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) depuis deux ans après une longue carrière à l'Agence France-Presse, dont elle fut directrice de l'information, est décédée hier à l'âge de 62 ans, a annoncé l'autorité de régulation #AFP pic.twitter.com/hY1B5Swc2y — Agence France-Presse (@afpfr) May 4, 2021

C'est un communiqué de l'AFP qui a annoncé sa disparition, ce mardi 4 mai 2021, cette maison même qu'elle avait été la première femme à diriger pendant 5 ans. Nous l'avions rencontrée à ce moment là, elle avait lancé avec deux journalistes de l'agence un audit qui avait abouti à une charte interne destinée à défendre les droits des femmes au sein de l'AFP, et à lutter en particulier contre le sexisme mais aussi à envisager une autre manière de pratiquer le journalisme par le prisme des femmes, pour ne pas dire féministe. Interroger plus de femmes expertes, ne plus dire "crime passionnel mais féminicide", ou encore "victime présumée mais plutôt accusatrice"... Michèle Léridon était une précurseure et avait très vite ingéré l'effet MeToo sur le journalisme et la manière d'appréhender et traiter l'information à l'aune de cet évènement.



Relire notre article >Plus de visibilité des femmes dans les médias francophones, Michèle Léridon en figure de proue

"Une femme de convictions"

"Femme de convictions, Michèle Léridon était une grande journaliste unanimement reconnue", notamment pour "sa riche expérience et sa grande rigueur intellectuelle", a souligné le CSA dans un communiqué, rappelant "son engagement en faveur de la liberté d'expression et de la liberté de l'information" qui aura guidé son parcours.



C’est avec une immense tristesse que le collège et l’ensemble des équipes du Conseil supérieur de l’audiovisuel ont appris la disparition brutale de Michèle Léridon, ce 3 mai 2021. Le CSA s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches. https://t.co/wNLKFMnmxG — CSA (@csaudiovisuel) May 4, 2021

"Michèle m’a énormément appris à mon arrivée à l'AFP, alors qu'elle y était directrice de l’information. Elle incarnait pour moi les valeurs humaines que j'aime à l'Agence : empathie, curiosité pour tout, rectitude, pondération de jugement et sens de l'humour", a réagi le PDG de l'agence de presse, Fabrice Fries, saluant "une personne formidable, amoureuse de la vie".

"Nous sommes tous choqués et anéantis par la disparition soudaine de Michèle", a témoigné Phil Chetwynd, qui lui avait succédé à la direction de l'information, évoquant "non seulement une journaliste remarquable, mais aussi une cheffe courageuse de la rédaction de l’AFP, très admirée pour son honnêteté et son intégrité".

La disparition de Michèle Léridon, ancienne et première femme directrice de l'information à l'#AFP, nous plonge dans une grande tristesse. Entre les lignes n'oubliera jamais son indéfectible soutien, ses conseils, ses convictions pour l'éducation aux médias et à l'information. pic.twitter.com/36kSnVcn8v — Entre les lignes (@Entreleslignes) May 4, 2021

A l'annonce de sa disparition, sur les réseaux sociaux et dans les médias, la profession témoigne de sa grande émotion et tient à rendre hommage à sa déontologie, et son indéfectible combat contre la désinformation. "Michèle Léridon, une femme d’engagement, de droiture et de bienveillance. - dit d'elle Sonia de Villers sur les ondes de la matinale de France Inter, Elle s’activait depuis longtemps, avec des bourses notamment, pour plus de diversité sociale chez les journalistes, convaincue qu’il fallait agir très en amont pour encourager des jeunes de milieux défavorisés à oser opter pour cette voie."

Immense émotion en apprenant le décès de Michèle Léridon, femme de caractère et de valeurs qui a marqué de sa droiture et de son humanisme le journalisme et l’audiovisuel français. La lutte contre la désinformation perd une sage irremplaçable. Pensées attristées pour les siens. — Laurent Vallet (@laurent_vallet) May 4, 2021

Du "desk" parisien à l'Afrique

Diplômée du Centre de Formation des Journalistes(CFJ) et en sciences économiques de l'université Lumières Lyon II. Elle débute sa carrière de journaliste à La Voix de l'Ain et successivement à La nouvelle République du Centre Ouest et à l'Usine Nouvelle (1977-1981).



Elle avait rejoint l'AFP en 1981, où elle a notamment travaillé à la rubrique médias, puis accompli des missions en Afrique de l’ouest. Elle avait fondé ensuite la rubrique Villes-Banlieues, avant d'être nommée directrice adjointe du bureau d'Abidjan. A ce titre, elle a couvert notamment les conflits au Liberia et en Sierra Léone (1996-1999). Elle devient successivement adjointe du rédacteur en chef Europe Afrique, cheffe du service des informations sociales, puis directrice de la rédaction, et directrice du bureau de Rome.

A l'été 2014, elle est nommée directrice de l'information, plus haut poste rédactionnel de l'agence. Première femme occupant ces fonctions, Michèle Léridon a notamment contribué à développer les activités de l'agence dans la vidéo et la lutte contre la désinformation.

Début 2019, elle avait rejoint le CSA. Chargée notamment "de la déontologie des programmes et du pluralisme politique, elle avait assuré le suivi de plusieurs scrutins", mais aussi joué "un rôle majeur dans l'élargissement des missions du Conseil à l'égard des plateformes" et des réseaux sociaux, "contribuant ainsi à la transformation d'une institution qu'elle aura marquée de son empreinte", a résumé le CSA.

Pour les femmes

Il y a plusieurs guides qui recensent les femmes expertes, il faut sans cesse en trouver de nouvelles, souvent quand on leur demande de s’exprimer, je pense aux universitaires, ou aux chercheures, jusqu’à présent certaines ne s’estiment pas suffisamment spécialistes pour parler du sujet traité.

Michèle Léridon, à Terriennes en 2018

Michèle Léridon a également été administratrice de Reporters sans Frontières entre 2015 et 2019."Enfin, Michèle Léridon n’a jamais rien lâché sur la place des femmes. Dans toutes les instances de l’agence, mais pas seulement, dans ses contenus aussi ! Dans les textes, les images et même les infographies signées de l’AFP"., conclut la journaliste de France Inter dans son hommage intervenant quelques minutes après l'annonce du décès de Michèle Léridon.Ce chantier, Michèle Léridon l'avait mené il y a trois ans :"Concernant les femmes, on s’est rendu compte que nous avions parfois des expressions maladroites, des manquements. Leur constat, c’est que malgré tout l’AFP n’a pas à rougir de sa production, en revanche, on peut toujours mieux faire. Des questions à se poser, des termes qui interrogent, et puis il y a la féminisation des titres. Il y avait certaines réticences, cette fois, on saura quelle est la doctrine de l’Agence. On a donc décidé d’appliquer les recommandations du guide qui existe .", nous confiait-elle lors de notre rencontre en 2018."Si à un sommet mondial, il n’y a que quelques femmes, on ne peut pas en montrer plus, mais il y a un effort à faire surtout sur les experts qu’on sollicite. Il y a plusieurs guides qui recensent les femmes expertes, il faut sans cesse en trouver de nouvelles, souvent quand on leur demande de s’exprimer, je pense aux universitaires, ou aux chercheures, jusqu’à présent certaines ne s’estiment pas suffisamment spécialistes pour parler du sujet traité, c’est à nous journalistes de le mettre en confiance aussi.", ajoutait-elle.Aujourd'hui encore, ces conseils et recommandations nous tiennent à coeur, car comme dirait Terriennes #yaduboulot. Par sa volonté, ses actes et son engagement, Michèle Léridon avait brisé le plafond de verre et ouvert une faille. Et pour cela nous lui disons tout simplement ... merci. ​