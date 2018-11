Miss France 2019 : un jury 100% féminin pour la première fois

Pour la première fois, le jury de la 89e élection Miss France sera exclusivement féminin, après une précédente édition dédiée à la cause des femmes dans les pas du mouvement #MeToo, ont annoncé lundi TF1 et Endemol.

"Nous avons voulu cette année un jury exclusivement féminin. Quoi de mieux que des femmes pour juger des femmes !", a justifié Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, filiale du groupe de productions audiovisuelles Endemol.

Trente miss régionales sont en lice pour le titre de Miss France 2019 qui sera décerné le 15 décembre à Lille. La cérémonie sera présentée en direct une nouvelle fois par Jean-Pierre Foucault.

Année après année, l'élection Miss France reste un programme phare de TF1 : l'an dernier, la chaîne s'était placée largement en tête des audiences en attirant 7,4 millions de téléspectateurs (37,1% de parts de marché), avec un pic à 8,8 millions lors du sacre.

Miss Nord-Pas-de-Calais, Maëva Coucke avait été élue Miss France 2018, succédant Alicia Aylies (Miss Guyane).

Avec pour thème "Les miss font leur show", les prétendantes évolueront dans des tableaux évoquant le cirque, Bollywood et les super héroïnes.

Les cinq finalistes seront désignées à égalité par les téléspectateurs et le jury, présidé cette année par Line Renaud.

Les téléspectateurs auront le dernier mot pour désigner la lauréate et ses deux dauphines, en votant par téléphone et SMS.

"Qu'elle est belle, la France !", a commenté lundi Line Renaud, sur le plateau du 13H de TF1, en découvrant les prétendantes. "Cette élection est un rendez-vous populaire qui représente la beauté et la classe. On ne rêve plus assez. On a besoin de rêver !", a-t-elle ajouté.