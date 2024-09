Miss Univers Nigeria, une couronne qui brille comme une revanche

Chidimma Adetshina est née à Soweto, près de Johannesburg, de mère sud-africaine d'origine mozambicaine et de père nigérian. Au coeur d'une polémique en raison de ses origines, elle a rejoint le Nigeria, où elle vient de remporter un concours de Miss. Une victoire face à la discrimination.

Submergée par l'émotion, Chidimma Vanessa Onwe Adetshina, la nouvelle Miss Univers Nigeria, fond en larmes en repensant à son parcours. "Tout a commencé à cause de mon nom. Les gens n’étaient pas contents que je m’appelle Chidimma et que je représente l’Afrique du Sud. C’est là que tout a commencé", confie-t-elle sur un média nigérian. Ex-candidate à l'élection de Miss Afrique du Sud, la jeune femme de 23 ans a été la cible d'une campagne xénophobe, particulièrement violente, sur les réseaux sociaux.

Tweet URL

Aujourd'hui, Chidimma Adetshina, discriminée chez elle en raison de l'origine de ses parents, danse et affiche un large sourire car elle tient sa revanche face à ses détracteurs. Accueillie au sein du concours organisé à Lagos samedi 31 août 2024, elle a été couronnée Miss Univers Nigeria.

Ce parcours a été dur pour moi. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, et je suis vraiment contente d'avoir eu une deuxième chance. Chidimma Adetshina, Miss Univers Nigeria

"Ce parcours a été dur pour moi", "je suis fière de moi et suis vraiment reconnaissante de cet amour et ce soutien", a déclaré à l'AFP Chidimma Adetshina, quelques minutes après son sacre dans la capitale économique nigériane, Lagos. "C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, et je suis vraiment contente d'avoir eu une deuxième chance d'y parvenir", a-t-elle ajouté.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Pas assez "sud-africaine" ?

Ses détracteurs avaient remis en cause la nationalité sud-africaine de cette étudiante en droit du fait de ses origines paternelles et donc sa légitimité à concourir à la compétition nationale de beauté en Afrique du Sud.

Nous devons tous en finir avec la xénophobie. Paula Ezendu, première dauphine

Le tollé provoqué par sa participation avait même entraîné l'ouverture d'une enquête sur sa citoyenneté : sa mère pourrait avoir volé l'identité d'une Sud-Africaine, selon le ministère de l'Intérieur.

Tweet URL

Après son retrait officiel du concours sud-africain, l'organisateur d'une autre compétition – Miss Univers Nigeria – a offert une place à la jeune femme, détentrice des deux passeports, sud-africain et nigérian.

Son élection a été largement saluée par le public et sur les réseaux sociaux nigérians. Sa première dauphine Paula Ezendu a aussi tenu à réagir en déclarant : "Nous devons tous en finir avec la xénophobie".

Tweet URL

En finir avec la xénophobie

Chidimma Adetshina représentera donc le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique à l'élection de Miss Univers en novembre prochain au Mexique. "Je sais que nous allons gagner", a-t-elle assuré à la presse.

Tweet URL

Au départ peu appréciés au Nigeria du fait du traditionalisme d'une grande partie de la société, les concours de beauté ont gagné en popularité après le sacre en 2001 de la Nigériane Agbani Darego au titre de Miss Monde.

Désormais, celle qui préfère se faire appeler simplement "Chichi" par ses amis, se sent fière de représenter le Nigeria lors du prochain concours de Miss Univers, en espérant que son parcours permette à d'autres jeunes filles de croire en leurs rêves et leur donner la force de "s'empouvoirer".

Lire aussi dans Terriennes :

→ Une Saoudienne candidate à Miss Univers ?

→ Sofia Salomon, mannequin, transgenre et future Miss Venezuela ?

→ Miss France : un nouveau statut pour les candidates ?

→ Miss Sénégal : des propos sur le viol qui ne passent pas

→ Zozibini Tunzi, Miss Univers 2019 : "Il faut apprendre aux filles à diriger"