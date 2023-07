Mondial de foot féminin : un clip publicitaire pulvérise les stéréotypes de genre

C'est le clip sportif le plus "cool" jamais vu ! Il cumule plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux. Partenaire des Bleues au Mondial, Orange a concocté un trucage bluffant pour promouvoir le football féminin.

Une publicité qui compile de grands moments du foot pour faire la promotion de ce sport, et alors ? Mais regardez bien celui-là jusqu'à la fin : l'effet visuel, obtenu par un montage sophistiqué, est déroutant.

Et oui, les belles actions d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou Olivier Giroud s'avèrent être en réalité celles de Sakina Karchaoui, Eugénie Le Sommer ou Wendie Renard.

Exit les préjugés

A la fin du clip, les images sont rembobinées, révélant le processus de montage : les têtes et certaines parties du corps des célèbres footballeurs sont superposés numériquement sur les corps des joueuses de l'équipe nationale française. Réactivité, virtuosité, stratégie... Tout est prouesse de joueuse.

C'est un choc de réaliser que les actions présentées comme celles des hommes sont en réalité exécutés par des joueuses de l'équipe de France qui s'apprête à jouer son premier match du Mondial 2023 le 23 juillet. Exit les préjugés sur le fossé qui existerait entre les compétences sportives des hommes et celles des femmes !

Il paraît que le plus beau sport est le sport au masculin... Et si nous changions d’optique ? Christel Heydemann

Comme le rappelle Time Magazine, lorsque Cristiano Ronaldo a marqué ses 110e et 111e buts pour le Portugal en 2021, il a été qualifié de "meilleur buteur du football international". En réalité, avec ses 123 buts aujourd'hui, Ronaldo détient le record de buts en compétition internationale masculine, faudrait-il préciser. Car sept femmes ont fait mieux, dont la Canadienne Christine Sinclair, qui a marqué 190 buts en compétition internationale.

De même, peut-on lire dans le même magazine anglophone, après que Lionel Messi a mené l'équipe masculine d'Argentine à la victoire au Qatar, la Fifa écrivait : "Messi est le seul joueur à avoir marqué en Coupe du monde dès l'adolescence, puis à l'âge de 20 ans et à 30 ans". C'est pourtant un exploit qu'au moins deux joueuses – la Brésilienne Marta et l'ancienne star américaine Mia Hamm – ont déjà réalisé. La FIFA soulignait aussi que "Messi a joué le plus grand nombre de minutes dans l'histoire de la Coupe du monde : 2 314" Or l'ancienne capitaine de l'équipe américaine Kristine Lilly a enregistré 2 536 minutes dans les tournois de la Coupe du monde.

On peut les remercier parce que c'est ce genre de choses qui font aussi avancer le football féminin. Elisa De Almeida

"Il paraît que le plus beau sport est le sport au masculin... Et si nous changions d’optique ?", lançait Christel Heydemann, directrice générale d'Orange, lors de la publication du spot publicitaire il y a deux semaines.

C'est bon !

"C'est bon!", a tweeté en français dans le texte l'ancien capitaine de football anglais Gary Lineker, tandis que le magazine américain Time ou le quotidien australien The Sydney Morning Herald saluent dans leurs articles un twist qui renverse les "stéréotypes de genre".

Femmes aux commandes

Il a fallu des semaines de recherche dans les images pour identifier les mouvements de joueuses telles que Selma Bacha ou Sakina Karchaoui, puis pour les calquer sur les mouvements repérés dans des matchs masculins.

"Au-delà de l'exploit technique, cette video nous oblige à affronter nos préjugés. Je suis très fière qu'Orange soit aux côtés des joueuses, et plus largement, de toutes les femmes", souligne sur sa page LinkedIn Christel Heydemann, première femme à diriger le groupe français de télécoms.

On peut les remercier parce que c'est ce genre de choses qui font aussi avancer le football féminin. On est très contentes de voir ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux", se félicite la joueuse de l'équipe de France Elisa De Almeida, en conférence de presse.

Les organisateurs de la Coupe du monde féminine 2023, qui a débuté le 20 juillet, s'attendent à un suivi record 2 milliards de téléspectateurs. Une augmentation considérable par rapport aux 1,12 milliard de téléspectateurs qui ont suivi l'édition 2019 qui se jouait en France et avait déjà marqué une étape dans la popularité de cette compétition qui existe depuis 1991.



