Mondial de rugby : l'Américaine Ilona Maher, force de frappe du sport féminin

Figure du rugby la plus suivie sur les réseaux sociaux et médaillée de bronze aux Jeux de Paris, l'Américaine Ilona Maher débute ce 22 août le Mondial de rugby à XV en Angleterre. Elle s'impose comme porte-étendard du sport féminin et de l'acceptation de la féminité.

Ilona Maher des Bristol Bears à la fin du match contre les Leicester Tigers au stade Ashton Gate à Bristol, en Angleterre, le 18 janvier 2025.

La centre de 29 ans est la seule joueuse capable uniquement par sa présence d'attirer près de 10 000 personnes lors d'un match en... Angleterre, à Bristol, où Ilona Maher a passé le début d'année 2025 pour se ré-acclimater au rugby à XV au sein du seul championnat professionnel au monde.

Vous n'allez pas tout comprendre la première fois que vous le verrez, vous n'allez pas tout comprendre la deuxième fois non plus. Mais continuez à regarder. Ilona Maher

Déjà très suivie avant les JO 2024, où elle était présente avec l'équipe américaine de rugby à VII, Ilona Maher a encore gagné en notoriété l'été dernier en partageant les à-côtés de la compétition avec humour et en répondant vertement aux critiques sur son physique.

Sport et féminité : il ne faut pas choisir

Ilona Maher explique dans une interview pour le media Bleacher Report que l'un de ses objectifs est de rassurer les "filles" en leur montrant que la pratique d'un sport ne les privait pas de leur "féminité".

On peut être une dure à cuire sur le terrain, une bête sur le terrain, mais aussi belle. Ilona Maher

La jeune femme évoque aussi ses modèles inspirants, comme la footballeuse américaine Mia Hamm, et son admiration pour les pionnières dans le sport. Son succès et sa visibilité sont en partie dus à ces femmes qui ont ouvert la voie, insiste-t-elle. "Ce qu'on essaye de montrer, c'est la beauté du sport : on peut être une dure à cuire sur le terrain, une bête sur le terrain, mais aussi belle."

Avec plus de 5,2 millions d'abonnés rien que sur Instagram, loin devant les 1,2 million d'Antoine Dupont, elle devance largement les autres stars du rugby tout genre confondu et peut se servir de sa notoriété pour discuter avec la prix Nobel de la paix 2014 Malala Yousafzai.

Graine de star

Aux États-Unis, où les rugbywomen obtiennent de meilleurs résultats que les hommes au niveau international, sa popularité a largement dépassé le rectangle vert : elle a été finaliste de l'émission Danse avec les stars et a posé pour la une du magazine Sports Illustrated.

En juillet 2025, Ilona Maher est sacrée révélation de l'année lors des ESPY Awards crées par le groupe audiovisuel ESPN. En recevant sa récompense, elle lance à l'assistance : "Annonce d'intérêt public : cette année, il y a une Coupe du monde féminine de rugby. Beaucoup d'entre vous ne savaient probablement pas que le plus grand événement du rugby commence dans environ un mois. Regardez-le. Suivez-le. Vous n'allez pas tout comprendre la première fois que vous le verrez, vous n'allez pas tout comprendre la deuxième fois non plus. Mais continuez à regarder".

Ilona Maher réagit en acceptant un prix lors des ESPY Awards au Dolby Theatre à Los Angeles, le 16 juillet 2025. AP Photo/Mark J. Terrill

Atout majeur pour le sport féminin

La force de frappe d'Ilona Maher est une chance pour la fédération internationale World Rugby, qui mise beaucoup sur le développement de la pratique aux États-Unis, avec en ligne de mire les Coupes du monde masculine de 2031 et féminine de 2033.

"Ce qu'Ilona a fait, non seulement pour se faire connaître, mais aussi pour mettre le rugby féminin et le sport féminin en général sur le devant de la scène mondiale, est incroyable", déclare la joueuse néo-zélandaise Portia Woodman-Wickliffe, double championne du monde et olympique.

Quelqu'un venant des États-Unis... qui est très sûre d'elle, qui aime le rugby, qui aime valoriser le corps des femmes, et qui s'exprime aussi ouvertement, c'est formidable pour nous.Portia Woodman-Wickliffe

"Avoir quelqu'un venant des États-Unis, avec ce marché américain, qui est très sûre d'elle, qui aime le rugby, qui aime valoriser le corps des femmes, et qui s'exprime aussi ouvertement, c'est formidable pour nous. Nous devons en tirer parti et la suivre autant que possible", a-t-elle continué, après l'avoir rencontré et fait des vidéos avec elle en amont du match entre les deux sélections nationales, en mai.

Comme beaucoup d'autres rugbywomen, Ilona Maher a basculé des Jeux olympiques à VII jusqu'au Mondial à XV. Elle a connu sa première sélection en mai 2025 et a été retenue pour la compétition avec les Women Eagles.

Coupe du Monde 2025

Si les Américaines ont été les premières championnes du monde en 1991 et ont encore atteint les demi-finales en 2017, l'équipe semble plutôt destinée à se battre pour sortir de son groupe cette année, où figurent les grandes favorites anglaises, contre qui elles ouvrent la compétition ce 22 août, l'Australie et les Samoa.

Les seize équipes, soit le plus haut total depuis 2002, sont réparties dans quatre poules de quatre – la France se trouve face à l'Italie, l'Afrique du Sud et le Brésil. Les deux premières équipes de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.

