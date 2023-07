Mondial de football féminin : coup d'envoi en Nouvelle-Zélande et en Australie

Le trophée de football de la Coupe du monde féminine de la FIFA qui débute ce 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande 2023. La star de la pop alternative néo-zélandaise BENEE et le musicien australien Mallrat ont sorti « Do It Again », la chanson officielle du tournoi de cette année. Ils interpréteront la chanson en direct lors de la cérémonie d'ouverture à Eden Park à Auckland avant le premier match, où la Nouvelle-Zélande affrontera la Norvège.