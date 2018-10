Nigeria : Obiageli Ezekwesili à l'origine de #BringBackOurGirls, en course pour la présidentielle

J'en ai assez comme la plupart des Nigerians du statu quo (...) nous voulons bousculer notre paysage politique et faire naitre un nouveau mode de gouvernance. Et la seule manière de faire, c'est de repenser notre facon de faire de la politque. C'est pour ca que je suis candidate à l'élection pour devenir présidente de la république fédérale du Nigeria en 2019.Obiageli Ezekwesili, candidate à la présidentielle du Nigeria

Une femme seule, déterminée, marchant sur la route. Elle à la main une pancarte avec un message : arreter le bain de sang. Ce message elle compte l'adresser au président nigerian Muhammadu Buhari.Devant le Palais présidentiel, elle est évidemment empéchée de pénétrer. Mais l'autre message, capté celui là, par le cameraman qui l'accompagne, est passé en revanche. C'est celui d'une femme qui n'a peur de rien et prête à aller jusqu'au bout.

Obiageli Ezekwesili n'est pas une inconnue dans le paysage médiatique nigerian.

C'est elle, qui en 2014, se fait le porte-voix des 270 lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram. Mais aussi et surtout de leurs proches. Le #bringbackourgirls c'est aussi son idée.

Ancienne Ministre des mines, puis de l'éducation durant la présidence Obasango, elle a fini par tourner le dos à la politique et à se lancer dans les actions citoyennes.

C'est elle qui a co-fondé l'organisation non-gouvernementale anti-corruption Transparency International. Pour elle, tout part du peuple, et tout doit lui revenir.

Nous voulons rendre les Nigerians si autonomes pendant notre présidence, que même lorsque nous ne serons plus au pouvoir, ils seront armés pour continuer le combat et faire les bons choix, car aucune démocratie ne se développe et ne mûrit sans une citoyenneté active.Obiageli Ezekwesili, candidate à la présidentielle du Nigeria

En février 2019 Obiageli Ezekwesili,sera la première femme nigerianne à défier le président sortant Mahammadu Buhari.