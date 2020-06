Onde de choc en Iran après la mort de Romina, 14 ans, décapitée par son père

Depuis le 21 mai dernier, les réseaux sociaux s'enflamment après ce meurtre particulièrement horrible. La jeune fille voulait épouser son petit ami, son aîné de 20 ans. Son père n'était pas d'accord, elle s'est enfuie. Sitôt rattrapée et remise à sa famille, elle a été décapitée à la faucille, endormie dans sa chambre. En Iran, le code pénal islamique en vigueur dans le pays fait de l’enfant la propriété de son père et ce dernier, s’il le tue, ne sera pas puni en fonction des lois de Qisas. La loi du Talion la réciprocité du crime et de la peine, ne s’applique pas lorsqu’un père tue ses enfants...



The murder of a 13-year-old girl by her father has sent shockwaves around Iran, prompting widespread debate as well as contradictory accounts of the events that led up to the crime. #Romina #رومینا_اشرفی https://t.co/iQph9PhJ0N — Movements.org (@movements_org) May 29, 2020

IranWire a diffusé le message de sa famille : "Romina Ashrafi, une étudiante de 13 ans, a été arrêtée pour être tombée amoureuse et avoir fui pour épouser un garçon qu'elle aimait. Elle a été renvoyée dans sa famille par un juge de sa ville natale, malgré ses appels à ne pas la remettre à son père. Malheureusement , elle a été brutalement tuée par son père dans son sommeil le jeudi 21 mai. "



Les faits se sont produits dans un petit village de la province de Gilan, Sefid Sangan-é Lamir, dans le nord du pays. Selon Bahman Khavari, l'amoureux de l'adolescente, leur histoire d’amour durait « depuis quelques années ». La mère de Romina a confié à l’agence iranienne Young Journalist Club les circonstances de sa fuite et du meurtre ultérieur : « Je ne sais pas si elle a nous a donné des somnifères, mais elle nous a servi le thé, son père s’est rapidement endormi, nous nous sommes couchés plus tard. À 3h du matin, quand je me suis réveillée, Romina n’était pas là, son père l’a appelée, on l’a cherchée, on a pensé qu’elle s’était tuée. Elle avait écrit une lettre où elle disait à son père : "Toi qui voulait me tuer, considère que je suis morte" », explique-t-elle.



La jeune fille retrouvée par la police iranienne après plusieurs jours de cavale a été rendue à son père alors qu’elle affirmait craindre pour sa vie. Sa mère poursuit : « Son père ne lui laissait pas de liberté, il ne la laissait pas sortir où elle voulait, il ne la laissait pas s’habiller comme elle voulait… Je crois qu’elle a fui parce qu’elle avait peur de lui ».



La différence d'âge des partenaires a choqué une partie de l'opinion publique qui a parlé de pédophilie. En Iran, les filles sont pourtant souvent mariées à partir de l’âge de 13 ans. Pour le père, ce n'est pas l'âge du prétendant qui posait problème mais le fait que l'homme était sunnite, alors que la famille Ashrafi est chiite.

Mais ce qui scandalise une autre frange des internautes, c'est la disproportion entre la faiblesse de la peine encourue par le père face à l'horreur du crime. Entre 3 et dix ans de prison : le père de Romina, aujourd’hui en détention provisoire, pourrait s'en sortir à bon compte avec une peine somme toute mineure, augmentée du paiement d’une amende.

Une faillite de la protection juridique des femmes

« Romina était une enfant, elle était donc vulnérable. La loi a failli à la protéger », regrette Tara Sepehri Far, chercheuse pour Human Rights Watch, spécialiste de l’Iran. Pour elle, seules des mesures de prévention importantes permettraient d’éviter ce genre de drame : « Il y a, par exemple, un nombre limité de refuges pour femmes et je ne crois même pas qu’ils y acceptent les jeunes filles. Il faudrait aussi former les forces de l’ordre à être plus vigilantes sur ces cas », explique la chercheuse.

« Ce n’est pas le premier cas de crime d’honneur en Iran. On compte une trentaine de cas ces 18 dernières années. Ce sont des cas qui ne sont pas médiatisés, car cela se passe dans des milieux plus marginalisés et pas forcément par le père », explique Tara Sepehri Far.

Le nom de Romina vient donc s’ajouter à une liste déjà bien trop longue de femmes victimes de violences domestiques, dont Hajereh Hosseinbar, jeune femme de 20 ans, morte sous les coups de son mari le 13 mai ou encore Zebideh, 40 ans immolée par son mari également cette année. « Je voulais juste dire que Romina, Hajereh et toutes celles dont on entend parler aux informations sont plus nombreuses qu’on ne le pense. Beaucoup d’entre elles ne sont pas tuées physiquement mais sont détruites mentalement », écrit une internaute.

Les Iraniens dénoncent également le manque d’impunité. Le petit ami de Romina, beaucoup plus âgé qu’elle, pouvait très bien la manipuler mais il n’a pas été gardé en détention. « Il faut savoir que si le père avait accepté, le mariage aurait été tout à fait légal, selon la loi », explique Tara Sepehri Far. En effet, en République islamique, l’âge légal du mariage est de 13 ans pour les femmes et de 15 pour les hommes. La femme doit avoir l’accord de son tuteur légal pour valider le mariage. Tara Sepehri Far estime que le problème est structurel et qu’il faut une volonté politique pour provoquer un changement, mais « les conservateurs ont plutôt tendance à dire que cela ne serait pas arrivé si on rendait les conditions du mariage moins difficiles », regrette-t-elle.

De 3 à 10 ans de prison, selon la décision du juge

Suite au meurtre de sa fille, le père de Romina se serait rendu à la police avec l’arme du crime. Kazem Razmi, gouverneur du district de Hovigh où vivait la famille, a affirmé à l’agence de presse iranienne qu’il était toujours en prison et qu’une enquête était ouverte. Massoumeh Ebtekar, vice-présidente chargée des femmes et des affaires familiales a également twitté sur l’urgence à approuver le projet de loi pour la sécurité des femmes. Mais celle-ci est loin d’être validée en raison des réticences de certaines instances du régime. « L’objectif premier de cette loi est de définir la violence contre les femmes », affirme Tara Sepehri Far.



Comme la flèche qui indique le nord sur toutes les boussoles, le doigt de la vengeance se dirige toujours vers une femme.

Un internaute sur Twitter

En attendant, le père de Romina échappera à la peine de mort, car la loi du talion, c’est-à-dire la réciprocité du crime et de la peine, ne s’applique pas lorsqu’un père tue ses enfants. Selon l’avocat Hamid Reza Goudarzi, il encourt entre 3 et 10 ans de prison. « Comme la flèche qui indique le nord sur toutes les boussoles, le doigt de la vengeance se dirige toujours vers une femme », regrette sur Twitter un Iranien.