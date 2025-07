"Où est Julia Chuñil?": la mobilisation pour retrouver la militante indigène disparue au Chili continue

TERRIENNES - Dónde está Julia Chuñil ? Depuis huit mois, la disparition de cette figure respectée du peuple mapuche et engagée pour la défense du climat suscite l'inquiétude. Sa famille dénonce des irrégularités dans l’enquête, sur fond de tensions entre peuples autochtones, autorités et intérêts économiques.

Julia Chuñil Cutricura, 72 ans, activiste environnementale, militante infatigable, présidente de la communauté mapuche de Putreguel, région des Los Ríos, dans le sud du Chili, a disparu sans laisser des traces.

Le 8 novembre 2024, elle quittait son domicile à la recherche d’animaux égarés dans une forêt native sous sa garde. Ce jour-là, après s’être séparée d’une voisine qu’elle avait invité à l’accompagner, Julia est finalement partie seule avec son chien « Cholito » et sa hache qu’elle utilisait pour travailler.

« Si quelque chose m’arrive, vous savez qui c’est ! »

Deux jours plus tard, sa famille constate qu’elle n’est pas revenue alors qu'elle était attendue pour le déjeuner. L'alerte est donnée.

Lors des premières recherches, l’un de ses fils découvre des marques de pneus appartenant à une camionnette, un véhicule inhabituel dans cette zone rurale, un détail qui alimente les soupçons sur les circonstances de sa disparition.

Un mois plus tard, ses enfants, avec le soutien de la Fondation Escazú, portent plainte pour enlèvement et féminicide présumé.

Mère de cinq enfants et grand-mère de dix petits-enfants, Julia Chuñil est une dirigeante reconnue et respectée du peuple mapuche.

Face à un contexte tendu, Julia, femme coriace et courageuse résiste. À plusieurs reprises et cela dure depuis quelques années, elle a reçu des menaces de la part de l’homme d’affaires Juan Carlos Morstadt, qui convoitait la propriété pour l’abattage et la vente de bois de feu.

Les piliers du pont que Julia qu'empruntait régulièrement ont été coupés, certains évoquent aussi des pressions exercées sur un voisin pour l’inciter à elle et sa famille à quitter leur domicile — domicile qui aurait ensuite été incendié, ainsi que plusieurs tentatives d’agression, notamment en tentant de la renverser, sans compter les appels téléphoniques agressifs.

Elle avait alerté sa famille des actes de harcèlement dont elle était victime: « Si quelque chose m’arrive, vous saurez qui c’est ».

Malgré les menaces, Julia, n’a jamais fléchi et s’est engagée pour la conservation du territoire, se consacrant à la préservation de la biodiversité et à la revendication des droits de sa communauté auprès de diverses institutions de l’État chilien. Alors que les tensions foncières ne cessent de croître dans la région.

"Pour te trouver"

Plusieurs organisations de défense des droits humains et associations environnementales ont exigé des autorités chiliennes qu'elles intensifient les efforts pour la retrouver. Elles réclament une enquête transparente et la protection renforcée des leaders autochtones.

Très vite, la vague d’indignation traverse les frontières chiliennes. Des ONG telles que Amnesty International, Survival International ou encore Escazú Ahora (fondation qui lutte pour les droits des communautés autochtones du Chili, ndlr) ont exprimé leur vive préoccupation et somment les autorités à faire toute la lumière sur cette affaire outre de garantir la sécurité des leaders communautaires. Pour elles, cette disparition incarne l’impunité persistante qui entoure les violences à l’encontre des défenseurs et défenseuses des droits des peuples originaires au Chili.

Le 8 mars, lors de la Journée internationale des droits des femmes, la question "Où est Julia Chuñil ?"; a été au cœur des mobilisations féministes. Sur les réseaux sociaux, le compte Instagram @coordinadora_por_juliachunil relaye régulièrement des messages de soutien sous le slogan Hasta Encontrarte (Pour te trouver).

Lors de la commémoration de la Journée des droits de l’homme, le président Gabriel Boric a déclaré, en réaffirmant sa condamnation des risques encourus par les militants des droits humains et de l’environnement.

« Je tiens à exprimer ma préoccupation et celle de l’État au sujet de la disparition de Julia Chuñil Catricura, défenseuse de l’environnement de sa communauté. Il y a différentes actions de recherche qui ont été effectuées, et nous allons continuer. Nous ne cesserons pas jusqu’à ce que nous la trouvions », a-t-il affirmé. Depuis ces quelques mots de circonstances, plus rien.

Climat d'impunité

Aujourd’hui, la famille continue de dénoncer l’inaction des autorités et l’absence de résultats. Sa petite-fille, Lyssete Sanchez, a récemment exigé la destitution de la procureure régionale chargée de l’affaire, dénonçant l’inutilité et l’incompétence de sa gestion. Selon elle, la procureur n’aurait fait qu’essayer d’inculper la famille sans enquêter sur l’homme d’affaires qui a menacé de mort sa grand-mère.

Nous voulons la vérité. Et surtout, nous ne voulons pas qu’elle devienne un nom de plus sur une affiche. Famille de Julia Chunil

Aujourd’hui, Julia Chuñil est « le symbole de la lutte et de résistance, en plus d’être une femme très humble et travailleuse, amoureuse de la terre et de ses animaux, elle était toujours debout avant que le soleil ne se lève et les oiseaux chantent à l’aube ».

« Toujours préoccupée par ses animaux et le travail du champ, il y avait des froids extrêmes, la pluie, les tempêtes avec des vents forts mais Julia était toujours prête à sortir vêtue d’une veste ou une couverture , avec une machette dans la main et la compagnie de beaucoup de petits chiens et vers des parcours énormes », peut-on lire dans le communiqué signé par sa petite fille publié le 08 juin 2025, sept mois après la disparition de Julia Chunil.

Alors que les mobilisations se multiplient dans tout le pays, la famille continue de réclamer justice et vérité, et dénonce le climat d'impunité entourant cette affaire. Ils appellent à une enquête criminelle rigoureuse. « Nous voulons la vérité. Et surtout, nous ne voulons pas qu’elle devienne un nom de plus sur une affiche », martèlent ses proches.

Disparitions "forcées" en série

Malgré l'engagement du gouvernement de Gabriel Boric, actuel Président du pays, en faveur des droits des peuples autochtones, la militarisation des territoires mapuches et les liens étroits entre l'État et les entreprises exploitant les ressources naturelles ont exacerbé les tensions.

Cette disparition tragique révèle une histoire ancienne marquée par de conflits territoriaux, dans lesquels les entreprises forestières et des intérêts privés cherchent à exploiter des terres reconnues comme ancestrales de la communauté mapuche.

Dans le but d’obtenir des réponses au-delà des frontières nationales, des organisations de défense des droits humains, ainsi que la famille de Julia Chuñil, ont saisi le Comité des disparitions forcées et la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Parallèlement, un recours a été présenté à Genève, auprès des Nations Unies, par le Comité de défense des droits du peuple (CODEPU), déposé en personne par Mariela Santana, l’une des avocates de la famille.

Lire : 4 questions à Mariela Santana, avocate de la famille de Julia Chuñil, cheffe mapuche et militante écologiste au Chili

Ces démarches visaient à obtenir des mesures conservatoires de protection dans le cadre de la disparition de la dirigeante mapuche. Si l’État chilien a déclaré ces actions irrecevables, plusieurs instances internationales les ont néanmoins prises très au sérieux et en assurent désormais le suivi.

Femmes autochtones, premières défenseures de la terre

Des Andes au sud du Chili, en passant par l’Amazonie ou le Chiapas, les femmes indigènes occupent une place centrale dans les luttes pour la défense des territoires, de l’eau et des savoirs ancestraux. Souvent occultées, elles sont pourtant en première ligne face aux industries extractives, aux projets agro-industriels, à la déforestation et à la violence d’État.

Dans de nombreuses communautés, ce sont elles qui cultivent la terre, préservent les semences, soignent avec les plantes médicinales et transmettent les traditions. Leur attachement au territoire est profondément spirituel, lié à une vision du monde où la nature est vivante, et non une ressource à exploiter. Malgré cela, des figures se sont levées comme Máxima Acuña (Pérou), qui s’est opposée à une multinationale minière ; Berta Cáceres (Honduras), assassinée en 2016 pour sa lutte contre un barrage ; ou encore les réseaux de femmes autochtones d’Amazonie, qui multiplient les actions locales et internationales pour faire entendre leur voix.

En 2023, vingt défenseurs de l’environnement ont été menacés au Chili, dont 65 % de femmes, selon la Fondation Escazú Ahora. Julia Chuñil est la première militante écologiste disparue depuis qu’en 2022 le Chili a ratifié l’Accord de Escazú, pionnier dans le monde à chercher la protection des activistes environnementaux.

Selon plusieurs rapports d’ONG, les femmes indigènes sont de plus en plus ciblées : menaces, criminalisation, disparitions, violences sexuelles lors d’interventions policières. Le cas de Julia Chuñil s’inscrit dans cette réalité plus vaste, où défendre la terre, c’est risquer sa vie.

Lire aussi dans Terriennes :

"Terricide" : le manifeste de la militante et guerrière mapuche, Moira Millán

Au Chili, les manifestantes accusent les forces de police de violences et d'abus sexuels