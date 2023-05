Paetongtarn Shinawatra, future Première ministre thaïlandaise ?

Paetongtarn Shinawatra est devenue le nouveau visage du parti d'opposition Pheu Thai. Elle est la plus jeune fille de l'ancien dirigeant thaïlandais exilé Thaksin Shinawatra. On la voit ici durant la campagne électorale générale à Bangkok, en Thaïlande, le vendredi 24 mars 2023. La Thaïlande est l'élection générale prévue pour aura lieu le 14 mai.

Moins de deux semaines après avoir accouché, Paetongtarn Shinawatra, héritière de la dynastie politique la plus célèbre en Thaïlande, a rendez-vous avec son destin.

A 36 ans, la jeune femme est la favorite des sondages pour devenir Première ministre à l'issue des élections législatives du 14 mai 2023 sous les couleurs du principal parti d'opposition Pheu Thai. Juste après la naissance de son deuxième enfant le 1er mai, Paetongtarn, connue en Thaïlande sous le surnom de "Ung Ing", a aussitôt repris sa campagne par visioconférence.

Fille de milliardaire

Novice en politique, "Ung Ing" travaillait jusqu'à l'année dernière dans la branche hôtelière du groupe familial créé par son père, le milliardaire Thaksin Shinawatra, également à l'origine de son mouvement politique. Elle est aujourd'hui le visage du clan Shinawatra, dans son opposition contre les élites et l'armée, qui ont chassé Thaksin puis sa tante Yingluck du pouvoir.

Quasiment jusqu'au bout de sa grossesse, Paetongtarn Shinawatra a fait campagne quotidiennement, toujours souriante dans les rassemblements malgré une chaleur torride. Deux jours après son accouchement, elle a présenté aux journalistes son nouveau-né, son "pouvoir secret" en vue de son tout premier rendez-vous électoral.

Dans un message vidéo adressé à la foule d'un meeting à Bangkok, elle a exhorté les électeurs à accorder une victoire écrasante à Pheu Thai, afin de contrecarrer le pouvoir des militaires, favorisés par un système électoral qu'ils ont pensé.

Elle est la troisième enfant de Thaksin, un ancien policier qui a fait fortune dans les télécoms et a été élu deux fois Premier ministre, en 2001 puis 2005, avant d'être renversé par un coup d'Etat en 2006. Populaire auprès des milieux ruraux qui ont bénéficié de ses politiques sociales, il vit depuis 15 ans en exil pour échapper à une condamnation pour corruption qu'il juge politique.

"Ung Ing", star des réseaux sociaux

"Ung Ing" a grandi à Bangkok et a étudié l'hôtellerie au Royaume-Uni. En 2019, elle a épousé un pilote de ligne lors de deux réceptions fastueuses dans la capitale thaïlandaise et à Hong Kong. Très active sur les réseaux sociaux, elle est suivie par un demi-million de personnes sur Instagram, où elle partage des photos de sa vie familiale et de sa vie mondaine.

Sa jeunesse et son énergie offrent un contraste frappant avec ses principaux rivaux, des anciens chefs de l'armée au caractère bien trempé.

Souvent vêtue de vêtements de marque, ou de rouge, couleur du parti, elle veut s'adresser à la nouvelle génération, tout en conservant le lien avec les électeurs plus âgés, fidèles à son père. Son charisme et ses remarques astucieuses lors de la campagne ont également surpris certains qui ne voyaient en elle qu'une marionnette de Thaksin.

Un partisan tient une affiche déclarant son amour pour Paetongtarn Shinawatra et anticipant un "glissement de terrain Pheu Thai" lors d'un rassemblement électoral à Bangkok, en Thaïlande, le vendredi 24 mars 2023. ©AP Photo/Sakchai Lalit

Héritière d'une longue lignée

Si elle réussit, Paetongtarn sera le quatrième membre de la famille à devenir Premier ministre, après Thaksin, sa tante Yingluck (2011-2014) et son oncle Somchai Wongsawat (deux mois en 2008). Elle espère éviter le sort de son père et de sa tante, évincés par des coups d'Etat militaires respectivement en 2006 et 2014, et de son oncle, chassé du pouvoir par une décision de justice.

Mais outre l'ancienne menace posée par l'armée, Paetongtarn est confrontée à un nouveau défi avec l'irruption sur sa gauche du parti Move Forward ("Aller de l'avant"), une formation qui attire un grand nombre des jeunes qui ont participé aux manifestations pro-démocratie de 2020.

