Plus de 80 féminicides depuis janvier en France : à quand une loi cadre pour lutter contre les violences sexuelles ?

"Grâce au courage de Gisèle Pélicot, plus personne ne peut détourner les yeux face à l’horreur des violences sexuelles et à leur effroyable banalité", rappelle sur son site la coalition féministe loi intégrale.

(Re)lire Procès Mazan : Gisèle Pelicot, de victime à héroïne ?

En novembre 2024, plus de soixante associations féministes et organisations syndicales ont lancé une campagne pour l'adoption d'une "loi-cadre intégrale" pour lutter contre les violences faites aux femmes dans toutes leurs dimensions.

Jugeant la législation actuelle "morcelée et incomplète", elles proposent 140 mesures, couvrant les domaines de la justice, les forces de l'ordre, l'éducation, la santé pour lutter notamment contre le harcèlement, l'inceste, la pédocriminalité ou encore les cyberviolences.

Les faits enregistrés pour violences sexuelles ont explosé (+282% entre 2017 et 2023), mais le nombre de condamnations reste extrêmement faible, 94% des affaires de viol ont été classées sans suite en 2021.

Tweet URL

Plus de financements

L’État ne dépense que 12,7 millions d’euros par an pour lutter contre les violences sexuelles soit 0,003% du budget de l’État.

"Ce qui laisse les associations travailler dans des conditions déplorables, sans la capacité d’accueillir les victimes qui le demandent", déplore le collectif féministe.

Les associations féministes estiment que 344 millions d’euros au minimum sont nécessaires pour une réelle prise en charge et l’accompagnement des victimes, améliorer les enquêtes et renforcer la chaîne judiciaire.

Il faut former tou.te.s les professionnel.les concerné.e.s et mener des campagnes de sensibilisation à grande échelle pour prévenir les violences dès le plus jeune âge. Coalition féministe pour une loi intégrale

Elles réclament aussi plus de moyens aussi pour l'éducation afin de "rendre effectives, à l’école, les trois séances d’éducation à la vie affective et sexuelle, et la tenue de séances consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes par plus de financements et de moyens de contrôle.

"Il faut former tou.te.s les professionnel.les concerné.e.s (enseignant.e.s, policier.e.s, médecins, éducateur.ices, etc.) et mener des campagnes de sensibilisation à grande échelle pour prévenir les violences dès le plus jeune âge", insiste le collectif féministe.

Un socle commun

Alors, à quand une loi globale en France ? "On est en train d'y travailler", répond Aurore Bergé.

"Tous les groupes politiques de l'Assemblée et du Sénat sont autour de la table, de la gauche jusqu'au Rassemblement national, des communistes jusqu'aux LR, en passant par le socle commun", précise la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, interrogée dans les médias.

Je souhaite pouvoir rendre la copie en octobre, en espérant que ça crée du consensus. Aurore Bergé, ministre Egalité femmes-hommes

"On se voit une à deux fois par mois pour travailler avec tous les acteurs, les acteurs de l'Etat, les acteurs de terrain. Moi, je souhaite pouvoir rendre la copie en octobre, en espérant que ça crée du consensus. Et quand bien même il y aurait une censure ou autre, ce n'est pas grave, j’espère que cette copie sera reprise", ajoute la ministre, qui espère avoir finalisé cette loi-cadre pour octobre prochain.

Oser porter plainte

L'idée majeure de la loi-cadre sera "le traitement judiciaire", précise encore Aurore Bergé.

Il y a beaucoup de victimes aujourd'hui qui n'osent pas porter plainte, qui ont peur de porter plainte. Aurore Bergé, ministre Egalité entre les femmes et les hommes

"Il y a beaucoup de victimes (de violences conjugales, ndlr) aujourd'hui qui n'osent pas porter plainte, qui ont peur de porter plainte, elles s'inquiètent de la manière avec laquelle elles vont être traitées en tant que victimes pendant le traitement judiciaire", a-t-elle souligné sur Sud Radio.

"Il faut sans doute qu'on clarifie encore des éléments", notamment concernant l'octroi de l'ordonnance de protection.

Tweet URL

Lire aussiViolences sexuelles dans le monde de la culture : mettre fin à l'omerta

Des violences domestiques au féminicide

Selon les derniers chiffres officiels publiés fin novembre, quelque 271.000 victimes de violences conjugales, à 85% des femmes, ont été enregistrées par les forces de sécurité en 2023. Sur la même année, 96 féminicides conjugaux ont été recensés. En 2024, 23% des féminicides ont été commis par arme à feu.

Le 2 juillet 2025, on dénombrait 81 féminicides depuis le début de l'année, selon le décompte mis en place par l'association NousToutes.

Mercredi 2 juillet 2025, à Morez, dans le Jura, une femme de 56 ans a été abattue en pleine rue par son ex-conjoint devant leur domicile. L'homme a pris la fuite mais a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Plusieurs voisins étaient présents au moment des faits.

Elle était mère de trois enfants. Depuis le début de l'année, au moins 45 enfants sont devenus orphelins suite à un féminicide.



Lire aussi dans Terriennes :

"Les crimes passionnels n'existent pas", mais les féminicides ont toujours existé

Suicides forcés : les féminicides de l'ombre