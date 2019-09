PMA pour toutes : la filiation au coeur du débat en France

Célibataire, lesbienne solo ou en couple... Toutes les femmes pourront bientôt, en France, faire des bébés toutes seules, ou presque, par procréation médicalement assistée (PMA). C'est en tout cas ce que prévoit, sur le papier, le projet de la nouvelle loi de bioéthique.



Cette loi constitue une "novation importante" pour "sécuriser un lien de filiation sur la base du consentement de deux personnes, là où la vraisemblance biologique ne peut pas jouer" (la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée, ndlr), a expliqué la ministre de la Justice, Nicole Belloubet lors d'une première audition ce lundi 9 septembre- aux côtés des ministres de la Santé et de la Recherche.



A quelques semaines de son examen à l'Assemblée, elle a retouché sa copie sur la délicate question de la filiation.

Les deux femmes du couple pourront être mères toutes les deux sans distinction et sans hiérarchie.

Nicole Belloubet

Premièrement, les couples de lesbiennes ayant recours à la PMA devraient passer par une reconnaissance conjointe de l'enfant à naître, comme peuvent actuellement le faire les couples hétérosexuels non mariés. Une "reconnaissance anticipée de l'enfant à naître" qui devra être faite devant notaire.Deuxième changement par rapport au texte initial : la filiation des enfants de couples de lesbiennes nés par PMA devrait faire partie du même article du code civil que celle des enfants d'hétérosexuels nés par PMA, alors que le projet antérieur prévoyait la création d'un article spécifique au code civil. Cela "a pu laisser craindre que nous entendions enfermer les couples lesbiens dans un cadre juridique à part. Telle n'est pas l'intention du gouvernement", a martelé la ministre. Les deux femmes du couple pourront être mères "toutes les deux sans distinction et sans hiérarchie", a-t-elle promis.



En août, la ministre avait indiqué que "sur l'acte de naissance apparaîtra "mère' et 'mère' [pour] des enfants qui sont issus d'une PMA pour un couple de femmes", au lieu de la dénomination "parent 1" et "parent 2" , évoquée antérieurement.

"Mère et mère"

Objectif : que la femme qui n'a pas porté le bébé soit reconnue comme un des deux parents, à égalité avec sa compagne (la mère biologique). La version initiale du texte prévoyait qu'avant de faire une PMA avec don de sperme, les couples de lesbiennes devaient signer une "déclaration anticipée de volonté" devant notaire, à transmettre à l'officier d'état civil après la naissance pour établir que les deux femmes sont les mères. Résultat : un enfant d'un couple de lesbiennes conçu par PMA aurait vu figurer cette précision sur son acte intégral de naissance, ce qui n'est pas le cas pour les enfants de couples hétéros ayant bénéficié de la même technique. Un dispositif jugé discriminatoire par les associations LGBTI.

Dans l'acte intégral de naissance, "il sera mentionné que les deux mères ont reconnu l'enfant à telle date, devant notaire, rien de plus (...), il n'y aura aucune mention de la PMA", a assuré Nicole Belloubet, rejetant les termes de "stigmatisation" et de "discrimination", et n'y voyant qu'une simple "distinction juridique".

Actuellement, les couples hétéros qui veulent avoir recours à une PMA doivent au préalable signer un consentement devant le notaire. Si le couple est marié, l'homme est automatiquement considéré comme le père, s'il ne l'est pas, le père doit reconnaître l'enfant avant la naissance.



"Ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées (...) c'est ouvrir les yeux sur ce qu'est la famille aujourd'hui en France. Une famille qui a de nombreux visages", a déclaré de son côté la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Celle-ci s'était prononcée pour le remboursement de la PMA à toutes les femmes. A l'heure actuelle, la Sécurité sociale prend en charge les PMA (des couples hétérosexuels) jusqu'au 43e anniversaire de la femme pour au maximum 6 inséminations artificielles et 4 fécondations in vitro.



Lire notre article ► PMA pour toutes : le projet de loi sur la bioéthique passe en Conseil des ministres

"Je n'ai jamais posé de questions à ma mère sur le donneur, parce que ça ne m'a jamais intéressée. Les hommes qui donnent du sperme sont des géniteurs, mais ça ne fait pas d'eux des papas", déclare Chloé sur FrancetvInfo.fr, qui a recueilli les témoignages d'enfants de mères lesbiennes conçus par PMA. Une autre raconte avoir regardé "des albums photos montrant les voyages de ses mères en Belgique".

Aujourd’hui, on estime à environ 2500 par an le nombre de femmes ayant recours à une PMA à l'étranger faute de pouvoir le faire en France.

Un désir de grossesse légitime

Olivia Knittel raconte dans son livre PMA pour mon amour (Editions Le Cherche Midi) son parcours en tant que maman célibataire de deux filles concues par PMA. "N'ayant pas d'amoureux à l'époque, je ne voulais pas d'un papa d'un soir, j'ai décidé de procéder à une PMA à l'étranger et j'ai choisi le Danemark, car je voulais des donneurs ouverts, c'est à dire qui acceptent d'être contactés. C'était très important pour moi que mon enfant puisse connaître plus tard ses origines", explique la journaliste sur le plateau de TV5monde.



Aujourd'hui, ouvrir la PMA aux femmes célibataires et aux couples lesbiennes, c'est tout simplement donner les mêmes droits à toutes les femmes !

Olivia Knittel, autrice de PMA pour mon amour

"Aujourd'hui, ouvrir la PMA aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes, c'est tout simplement donner les mêmes droits à toutes les femmes !", réagit-elle. Elle explique aussi le sentiment de rejet qu'elle a pu éprouver en France : "J'étais dans un pays dans lequel mon désir de grossesse en tant que femme seule était illégitime, alors qu'il l'est ailleurs, comme en Belgique ou aux Pays-Bas, où j'ai été accueillie à bras ouverts !"



Pour Jean-François Delfraissy, Président du Conseil consultatif national d'éthique français, également invité dans le journal 64', cette loi est "une loi de confiance et d'ouverture... Dans les lois précédentes, c'était plutôt 'On interdit, on interdit, on interdit !' Il faut bien interdire certaines choses, il y a des lignes rouges à respecter (comme la GPA, la gestation par autrui et les modifications de génome sur embryon) mais pour les faire respecter il faut aussi s'ouvrir, et qu'on tienne compte des avancées scientifiques et des modifications sociétales", ajoute-t-il.