Pour être une femme au cinéma, "il faut trouver l'équilibre" dans la séduction, selon Juliette Binoche

Pour survivre en tant que femme au cinéma, il faut trouver "l'équilibre en chacun de nous car il y a beaucoup de séduction", a estimé vendredi l'actrice française Juliette Binoche à la veille de recevoir un prix d'honneur lors de la cérémonie des Goya, les Oscars espagnols.

"Aujourd'hui, il y a davantage de femmes réalisatrices, ce qui est formidable. Mais quand j'ai commencé, c'était surtout des hommes et donc il y a beaucoup de séduction entre les cinéastes et les actrices", a-t-elle répondu en anglais, interrogée sur les difficultés d'être une femme dans l'industrie du cinéma par une journaliste espagnole lors d'une conférence de presse à Séville, dans le sud du pays.

"C'était sans doute encore plus vrai dans les années 80", a-t-elle détaillé, indiquant que "bien sûr, il y a beaucoup d'attirance".

L'actrice a confié s'être retrouvée dans des "situations où des réalisateurs ont essayé de [l']embrasser et des producteurs essayer de [la] toucher".

"Et j'ai dû dire non. D'abord parce que j'étais amoureuse, donc ça ne m'avait pas effleuré l'esprit. Donc vous savez qu'il y a une limite, une ligne à ne pas franchir", a-t-elle poursuivi.

"Vous devez savoir dire non, vous devez apprendre à dire non", a encore ajouté Juliette Binoche, se disant "heureuse" des avancées du "mouvement +Me Too+, qui a changé beaucoup de choses dans nos vies, et ça c'est merveilleux".

"Vous devez apprendre à être forte, à vous sauver en tant qu'artiste, à vous battre en tant qu'artiste, même si j'adore être aimée", a-t-elle expliqué.

L'interprète de 58 ans s'est dit par ailleurs très "honorée" d'être à Séville, où se tient la cérémonie des Goya cette année: "C'est un moment spécial pour moi, d'être ici en Espagne, en raison de tous les artistes (venus aux Goya) qui m'ont inspirée".

Samedi, elle recevra un prix d'honneur de la part de l'Académie du cinéma espagnol pour son "son extraordinaire trajectoire".

Au cours de ses quarante ans de carrière, Juliette Binoche a joué dans de nombreux films parmi lesquels "l'Insoutenable légèreté de l'être", "Les amants du Pont-Neuf" ou encore "Le patient anglais" pour lequel elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour un second rôle.

Elle a travaillé avec des cinéastes comme Jean-Luc Godard, Leos Carax ou Louis Malle, mais aussi le Polonais Krzysztof Kieslowski, l'Américain Abel Ferrara, le Suédois Lasse Hallström, le Britannique John Boorman ou encore l'Autrichien Michael Haneke.

L'actrice collectionne les récompenses, du César français au Bafta britannique en passant par les prix d'interprétation dans les festivals de Cannes, Berlin ou Venise. Elle avait été mise à l'honneur en 2022 dans un autre festival de cinéma espagnol, celui de Saint-Sébastien.