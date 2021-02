Précarité menstruelle en France : des protections gratuites pour les étudiantes

Des protections périodiques gratuites pour les étudiantes : un nouvel engagement du @gouvernementFR pour lutter contre toutes les précarités. pic.twitter.com/BucklXscWQ — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) February 23, 2021

Une étudiante sur trois en précarité menstruelle

C'est l'une des réponses du gouvernement à la précarité croissante des étudiant.es en temps de pandémie : dès la rentrée, les jeunes femmes en études supérieures auront accès à des protections périodiques gratuites. Dans les semaines qui viennent, des distributeurs de serviettes et de tampons seront peu à peu installés dans les résidences universitaires des Centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (Crous), les services de santé universitaires, les lieux de passage des étudiantes... La ministre française de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, l'a annoncé le 23 février lors d'une rencontre avec des étudiant.es, à Poitiers. "On vise 1 500 distributeurs et une gratuité complète à la rentrée", annonce-t-elle :

A l'heure où beaucoup de jeunes sont confrontés à la précarité due à la crise sanitaire de la Covid-19, une étudiante sur trois aurait besoin d'aide pour acheter des protections périodiques, selon une étude réalisée début février par l'Association fédérative des étudiants de Poitiers, l'Association nationale des étudiants sages-femmes et la Fédération des associations générales étudiantes (Fage) sur 6500 réponses recueillies.



La même étude conclut qu'une jeune fille en étude supérieure sur dix fabrique elle-même ses protections à l'aide de bouts de coton et de tissus par manque de moyens financiers, et que six étudiantes sur dix ont déjà manqué des cours pendant leurs règles, de crainte d'une "fuite"et/ou à cause de crampes trop douloureuses.

« 33% des étudiant·e·s jugent avoir besoin d'une aide financière pour se procurer des protections périodiques »



L'enquête de la #FAGE, avec l'@ANESF_FR et l'@AFEP_Poitiers, a permis de répondre à l'enjeu de solidarité et d'égalité des chances qu'est la #PrécaritéMenstruelle https://t.co/T25g6RUAhX — FAGE (@La_FAGE) February 23, 2021

Alors pour Blandine, étudiante sage-femme à Poitiers, la gratuité des protections périodique est loin d'être anecdotique : "Beaucoup doivent choisir entre manger ou s'acheter des protections périodiques, ce n'est pas normal. Dans le quotidien d'une étudiante, c'est important," réagit-elle au micro de nos confrères de France Inter. La gratuité des protections périodiques dans l'enseignement supérieur a été décidée en concertation avec différents acteurs - parlementaires, organisations étudiantes ou association, comme Règles Elémentaires - précise la ministre Frédérique Vidal.

Le coût de cette mesure est évalué à 15 millions d'euros par an.

Budget : 100 euros par an

Les organisations étudiantes et féministes reconnaissent que la gratuité des protections périodiques pour les étudiantes est un réel progrès et révèle une vraie volonté de lever le tabou des règles. L'Unef avait chiffré à 100 euros par an le coût des protections périodiques. "Il y a une volonté de rendre les distributeurs visibles et accessibles à toutes et à tous, y compris les personnes non binaires et les hommes transgenres," se félicite Anna Prado de Oliveira, vice-présidente de la Fage, au micro de France Inter.

©ClaireSkinner via Twitter @AlbaneGaillot

En 2015, après des mois de protestation de la part de collectifs féministes, le gouvernement français avait décidé d’abaisser le taux de la TVA sur le prix des protections hygiéniques de 20% à 5,5%, ces protections étant considérées comme de première nécessité. Jusqu'à présent, les autres initiatives qui existaient en France restaient sur le terrain local ou solidaire.

Camarades journalistes, je profite de l’actu pour vous glisser que c’est pas plus mal de commencer à jeter l’expression « protection hygiénique » aux oubliettes !

[Extrait de #chattologie] pic.twitter.com/UXuiJ62V31 — Klaire fait Grr (@Klaire) February 23, 2021

En 2018, la Mutuelle des Etudiants décidait de rembourser à hauteur de 20 à 25 euros l’achat de protection hygiéniques. Certaines universités, comme celle de Lille, d'Evry, ou encore la Sorbonne, à Paris, distribuent gratuitement serviettes et tampons. Début février, la région Ile-de-France avait annoncé que les facultés et les résidences étudiantes de la région seraient bientôt équipées en distributeurs gratuits de protections périodiques bio - des protections "respectueuses de l'environnement", selon le ministère.

En novembre 2020, les députés écossais faisaient oeuvre de pionniers dans le monde en votant l'accès gratuit aux protections périodiques pour toutes afin de lutter contre la précarité menstruelle. C'est la députée Monica Lennon qui est à l'origine de ce texte de loi, voté quelque mois plus tard sous un gouvernement dirigée par une femme, la Première ministre Nicola Sturgeon.