Présidentielle aux Etats-Unis : Michelle Obama face à Donald Trump ?

Et si Joe Biden se retirait de la course à la présidentielle aux Etats-Unis ? Qui, dans le camp démocrate, pour affronter Donald Trump lors de l'élection de novembre 2024 ? Un récent sondage donne une seule personne capable de le battre : l'ancienne Première dame Michelle Obama.

L'ancienne première dame Michelle Obama au championnat de tennis U.S. Open, le 28 août 2023, à New York.

Malgré les fragilités manifestées par le président sortant lors du premier débat présidentiel du 27 juin 2024, Joe Biden et l'ancien président Donald Trump restent au coude à coude dans les sondages pour l'élection de novembre, avec 40% des intentions de vote chacun. Reste que les appels à Joe Biden se multiplient pour qu'il se retire de la course en raison de son état de fatigue manifeste.

Près de trois personnes interrogées par l'institut Ipsos sur cinq sont favorables à un retrait de Joe Biden – deux fois mois pour Donald Trump, âgé, lui, de 78 ans.

Tweet URL

Une seule femme pour battre Trump

Dans l'éventualité d'un autre candidat démocrate à la Maison-Blanche, c'est l'ancienne première dame Michelle Obama qui tire son épingle du jeu : selon l'étude Ipsos publiée le 2 juillet, elle serait la seule candidate susceptible de battre Donald Trump, avec 50% des intentions de vote contre 39% pour Trump dans ce cas de figure. La cote de Kamala Harris s'est aussi sensiblement améliorée après le 27 juin, mais dans une moindre mesure avec 42% des intentions de vote contre 43% pour Donald Trump s'il se trouvait face à l'actuelle vice-présidente.

Tweet URL

La plupart des électeurs inscrits ont une opinion défavorable de Joe Biden et de Donald Trump. Là encore, seule Michelle Obama recueille une majorité d'opinions favorables de 55 %, et beaucoup semblent voir en elle l'avenir des Etats-Unis. Parmi les autres candidats potentiels, seule la vice-présidente Kamala Harris s'en sort avec une cote de popularité notable de 40%, à égalité avec les deux candidats.

Tweet URL

"Je n'ai pas l'âme politique"

L'ancienne première dame des Etats-Unis, elle, réitère qu'elle n'a pas l'intention de se porter candidate à la magistrature suprême de son pays. Ce n'est pas pour elle, assure celle, qui n'a "pas l'âme politique".

Tweet URL

Même si Michelle Obama se dit "terrifiée" par la possibilité d'un second mandat Trump, Heath Brown, professeur associé de politique publique à la City University of New York, assure dans le magazine Newsweek qu'il faut la prendre au sérieux quand elle assure qu'elle ne se présentera pas. Pour elle, dit-il, la loyauté prime : "Elle a toujours exprimé son soutien au président Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris, et je pense qu'elle reste attachée à ces deux personnalités."

De son côté, Mark Shanahan, qui enseigne la politique américaine à l'université du Surrey, au Royaume-Uni, reconnaît dans Newsweek que le remplacement de Joe Biden par Michelle Obama est "hautement improbable", à la fois pour des raisons personnelles et de procédure.

Sur le plan procédural, Joe Biden pourrait démissionner, ce qui ferait de Kamala Harris la présidente pour le reste du mandat de l'administration – et la candidate démocrate naturelle, non Michelle Obama. Il pourrait aussi mettre fin à sa campagne et libérer les délégués qu'il a acquis jusqu'à présent, qui pourraient alors apporter leur soutien à un nouveau candidat. Si Michelle Obama se présentait, elle devrait alors affronter les autres candidats.

Or, continue Mark Shanahan, "Michelle Obama est une non-politicienne qui a vécu huit ans de Maison Blanche de l'intérieur... Être aux côtés du président en tant que FLOTUS (First Lady of the United States, ndlr) est à mille lieues de la fonction de POTUS (President of the United States, ndlr).

Michelle Obama à Future of Everything du Wall Street Journal, le 3 mai 2023, à New York. Dans le cadre de la lutte contre l'obésité infantile, elle parle de son travail avec une nouvelle entreprise d'aliments et boissons pour enfants qui contiendraient moins de sucre et seraient plus riches en éléments nutritifs. En projection : photo de famille des Obama avec leurs deux filles, Malia et Sasha.

AP Photo/Mary Altaffer

Engagée, mais pas politique

De fait, si Michelle Obama a assumé des positions politiques fortes sur des sujets comme l'obésité infantile, le droit à l'avortement ou les droits des personnes LGBTQ+, jamais elle ne s'est présentée à un poste politique. "Et bien qu'elle jouisse d'une excellente réputation dans tout le pays, serait-elle capable de convaincre que l'élire reviendrait tout simplement à nommer un Barack Obama 3.0 ? Mieux vaut qu'elle soutienne Joe Biden ou tout autre candidat démocrate de l'extérieur, et elle le sait", assure Mark Shanahan.

Tweet URL

Toujours est-il qu'aux Etats-Unis – le parcours de Donald Trump l'a bien montré – nul besoin d'être politique pour être élu. Et puis d'ici la convention démocrate, qui débutera le 19 août, il peut encore se passer bien des choses...

(Re)lire dans Terriennes

Jill Biden, sous le costume de Première dame, l'éminence grise

« Devenir » de Michelle Obama, un livre de candidate à la Maison Blanche ?

Kamala Harris, première vice-présidente des Etats-Unis

Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : défaite de Kari Lake, égérie des républicains trumpistes

Elections aux Etats-Unis : peu à peu, le Congrès se féminise