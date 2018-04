Printemps de Bourges: les femmes Ã  l'honneur, Higelin dans les coeurs

Véronique Sanson, Catherine Ringer, Charlotte Gainsbourg pour ne citer qu'elles: les femmes tiendront le haut de l'affiche à partir de mardi au Printemps de Bourges, qui mise sur la parité pour sa 42e édition, également dédiée à Jacques Higelin.

Cette année, ce sont "les femmes qui feront le Printemps" à Bourges, selon le voeu des organisateurs chez qui "l'idée a germé l'été dernier lorsque Simone Veil a disparu", raconte à l'AFP Boris Vedel, le patron du festival berruyer.

Depuis, l'affaire Weinstein a éclaté et la parole des femmes s'est libérée. Renforcé dans son initiative, le Printemps de Bourges a donc tenté de bâtir une affiche où les artistes féminines et masculins seraient en nombre égal.

Selon le comptage officiel, le plateau compte 71 artistes féminines et mixtes contre 68 exclusivement masculins. "Les groupes mixtes sont comptés comme féminins, non pas en fonction du nombre de femmes dans le groupe mais selon l’importance de la femme dans le groupe", argue le Printemps.

Un décompte qui diffère très légèrement de celui de l'AFP (70 masculins contre 69) et qui n'inclut pas la trentaine d'artistes débutants concourant aux "Inouis". "Ils n’entrent pas dans la problématique de la parité car c'est un tremplin", justifient les organisateurs.

Au sein même du festival, il y a eu la crainte "que cette discrimination positive nuise à (sa) qualité artistique, de peur qu’on ne programme telle artiste, non pas parce qu’elle est la meilleure, mais parce que c’est une femme", a écrit Boris Vedel dimanche dans une tribune parue dans Le Parisien.

A regarder de plus près les noms de celles qui vont se produire sur la dizaine de scènes réparties dans la ville pendant six jours, la qualité sera au rendez-vous.

- Création Leonard Cohen -

Dès mardi soir, la barre sera au plus haut puisque Véronique Sanson, Catherine Ringer et Juliette Armanet se succèderont sur la grande scène du W. Trois femmes talentueuses, de générations différentes, qui symbolisent d'autant mieux la vitalité de la chanson française. Avant elles, la jeune Naya, passée par The Voice Kids, aura la délicate tâche d'ouvrir le festival avec sa pop-folk-électro.

Dans leur sillage, Charlotte Gainsbourg, artiste féminine aux Victoires de la musique, Jeanne Added en mode solo, le duo pop Brigitte, la sensation belge Angèle, les soeurs soul-jazz Ibeyi, la reine folk Alela Diane, Mélissa Laveaux et son vaudou électrique ou encore la DJ russe Nina Kraviz, promettent de beaux moments.

Côté garçons, le plateau est également de choix. D'abord au rayon hip hop, bien garni avec Orelsan, artiste masculin aux Victoires de la musique, Bigflo & Oli, Damso ou encore Lomepal.

A voir également, la révélation Eddy De Pretto, Rag'n'Bone Man et sa puissante voix blues, le rock lettré des Feu! Chatterton, le parrain de la techno Laurent Garnier, les emblèmes folk Elliott Murphy et Nick Garrie, et "Hallelujah" une création consacrée à Leonard Cohen.

Sans oublier Arthur H, porté par son superbe album "Amour chien fou" et dont la présence sera empreinte d'émotion, moins d'un mois après la mort de son père, Jacques Higelin.

Le Printemps de Bourges, qui a bon espoir de battre son record de fréquentation atteint l'an passé (69.329 spectateurs payants), saluera comme il se doit la mémoire du poète-rock disparu à 77 ans. "Il participa à la toute première édition et faisait partie de l'ADN du festival", rappelle Boris Vedel.

"Des pistes ont été lancées" pour un hommage musical, encore confidentiel.

Néanmoins, des images d'archives de Jacques Higelin à Bourges seront diffusées sur les écrans du W entre les concerts. Et un grand portrait photo de l'artiste trônera en ville non loin de la place Séraucourt, au pied duquel un livre d’or pourra être rempli par ceux qui le souhaitent avant d'être remis à la famille du chanteur.