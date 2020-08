Prix du roman Fnac: deux romancières américaines parmi les finalistes

Le jury du prix du roman Fnac, l'un des premiers prix littéraires de la rentrée, a présenté jeudi ses quatre finalistes parmi lesquelles figurent deux romancières américaines.

Outre ces deux femmes, Brit Bennett, une romancière afro-américaine féministe déjà remarquée il y a trois ans pour "Le coeur battant de nos mères" et la primo-romancière Tiffany McDaniel, les deux autres finalistes retenus par le jury composé de 400 libraires et 400 adhérents de l'enseigne sont Franck Bouysse et Lola Lafon.

Le prix doit être proclamé le 9 septembre. En raison de la crise sanitaire la remise de la récompense se fera sans cérémonie.

Voici les quatre finalistes, par ordre alphabétique d'auteurs:

- Brit Bennett, "L'autre moitié de soi" (Autrement, traduit par Karine Lalechère)

- Franck Bouysse, "Buveurs de vent" (Albin Michel)

- Lola Lafon, "Chavirer" (Actes Sud)

- Tiffany McDaniel, "Betty" (Gallmeister, traduit par François Happe)

L'an dernier, le prix avait été attribué à Bérangère Cournut pour "De pierre et d'os" (Le Tripode).

