Prix Gisèle Halimi 2022 : dénoncer le sexisme par le verbe

Il y a tant de vos pas qui dans l'histoire des femmes résonnent de nos combats.

Anne-Cécile Mailfert, présidente Fondation des Femmes

En parler, pour mieux agir

Huit candidates, huit minutes

Des mots pour dénoncer les maux. Depuis 2017, la Fondation des Femmes organise le concours d’éloquence Gisèle Halimi . Une occasion de promouvoir les droits des femmes en valorisant les paroles qui portent, émeuvent, mobilisent et transforment la société.Pour rendre hommage à celle qui avait accepté de donner son nom à ce concours, la présidente de Fondation des Femmes a tenu à lui lire une lettre posthume en direct sur France Inter. "Avant de décéder, vous nous l'aviez autorisé, et nous tâcherons d'être à la hauteur de cette confiance accordée. Voilà plus d'un an que vous êtes parties et vous nous manquez cruellement ici. Il y a tant de vos pas qui dans l'histoire des femmes résonnent de nos combats. (...) Vos plaidoiries ont amélioré nos vies. ", dit Anne-Cécile Mailfert."J'aurais aimé écrire mon admiration pour votre entrée au Panthéon, mais pour vous pas de Panthéon. Après concertation, il en a été autrement par votre famille et Emmanuel Macron. Pourtant, quelle autre combattante répondrait mieux à la devise 'Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante", poursuit la militante.Au total, ce sont huit candidates venues de tous horizons qui se succéderont pour délivrer en huit minutes, en public et devant un jury prestigieux, un discours argumenté sur un thème donné. Le jury décernera le Prix Gisèle Halimi et un prix Coup de cœur.La Fondation des Femmes , abritée par la Fondation de France, est la structure de référence en France pour la liberté et les droits des femmes et contre les violences dont elles sont victimes. Grâce aux dons qu’elle reçoit, elle apporte un soutien financier, juridique et matériel aux initiatives associatives à fort impact, sur tout le territoire.Pour cette cinquième édition, les candidates sont : Carele Ngaleu Monkam, candidate de notre concours d'éloquence 2022, sur le sujet #IWasCorsica , Floriane Stricot, candidate de notre concours d'éloquence 2022, sur le sujet #MeTooInceste , Marina Pezeril, candidate de notre concours d'éloquence 2022, sur le sujet #TuSerasUnHommeMonFils , France Boulanger, candidate de notre concours d'éloquence 2022, sur le sujet #StopTalkingStartFunding , Marie Laguerre, candidate de notre concours d'éloquence 2022, sur le sujet #OuEstPengShuai , Maïmouna Haïdara, candidate de notre concours d'éloquence 2022, sur le sujet #DoublePeine , Isabelle Derrendinger, candidate de notre concours d'éloquence 2022, sur le sujet #MonPostPartum , Roukiata Ouedraogo, candidate de notre concours d'éloquence 2022, sur le sujet #RegardeMoiBien La soirée est à suivre via les réseaux sociaux de la Fondation des Femmes, et sur sa chaine youtube La journaliste et réalisatrice Marine Perin est la lauréate du Prix Gisèle Halimi de l'édition 2020. Océane Barrault a reçu le Prix du public 2020 pour son discours « Dé.corps interdits » sur la représentation des corps de femmes. Parmi les personnes récompensées, des femmes pour la plupart, mais le concours n'exclut pas les hommes à l'instar de Bolewa Sabourin, Prix Coup de coeur 2020 pour son discours « Je vois la vie en bleus » sur la masculinité.