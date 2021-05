"Promising Young Woman", la vengeance à l'heure de #MeToo

Un propos acide dans un enrobage pop et sucré : dans "Promising Young Woman", qui sort mercredi en salles, la réalisatrice britannique Emerald Fennell manie l'arme du thriller et de la vengeance pour parler consentement et rapports entre hommes et femmes.

Cassandra Thomas (Carey Mulligan, Britannique de 35 ans révélée par "Une Education" en 2009) est cette "jeune femme prometteuse", qui a inexplicablement lâché de brillantes études de médecine pour servir des Caffé Latte derrière le comptoir d'un bar.

Le soir, cette blonde pimpante écume bars et boîtes, se faisant raccompagner chez elle par de "gentils garçons", qui à un moment où un autre, tentent de forcer son consentement.

Dans ce "revenge movie" (film de vengeance), les apparences sont toujours trompeuses : Cassandra n'est pas la proie facile qu'on imagine. Elle ne boit que de l'eau, simule l'ivresse et attend que les hommes s'apprêtent à abuser d'elle pour les cueillir à froid et demander, lucide : "Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?".

Sur un carnet, elle tient une comptabilité de ses "vengeances" envers ces harceleurs et agresseurs de tous les jours.

Ces premiers rebondissements ne sont que l'avant-goût d'un scénario qui ne connaît pas de temps mort et va de surprise en surprise, jonglant entre thriller et comédie. Le spectateur découvrira vite que Cassandra est hantée par un traumatisme, le viol et la mort de sa meilleure amie, remontant à ses années d'étude.

Par le hasard des rencontres, cette plaie va se raviver, et la jeune femme se lance dans une revanche implacable et calculée, mettant à jour les unes après les autres les petites lâchetés et complicités plus ou moins assumées qui garantissent l'impunité aux agresseurs sexuels.

"Ce sont des comportements d'une banalité affligeante", relève la réalisatrice Emerald Fennell dans les notes de production. "Les crimes, les criminels, les malades et les atrocités ne m'intéressaient pas. Je suis beaucoup plus intéressée par la manière dont nous avons tous participé à cette impasse dont nous devons sortir aujourd'hui".

Le film marque le passage à la réalisation et l'écriture pour le grand écran d'Emerald Fennell, artiste aux multiples casquettes: écrivaine et également actrice, elle a notamment incarné Camilla, la maîtresse devenue plus tard l'épouse du prince Charles, dans deux saisons de la série "The Crown".

"Promising young woman" a été sacré meilleur film britannique et meilleur scénario original aux Bafta en 2020 et a remporté l'Oscar du meilleur scénario en avril 2021.

fbe/fmp/caz

