Quand les "vieilles" prennent leur revanche

A la rencontre des "Belles Mômes"

Les femmes ont pu constater que je ne faisais pas de photos érotiques, mais de nus sobres qui n'invitent pas à un regard érotique.

Clélia Odette, artiste photographe et réalisatrice du projet Belles Mômes

Ne cachez pas ses rides que je ne saurais voir

Si j'ai fait Belles Mômes, c'est d'abord par peur, peur de vieillir dans ce monde là, peur d'être mise à l'écart, d'être regardée comme une vieille peau, que plus personne ne s'intéresse à moi, aussi sexuellement.

Clélia Odette

Denise est l'une des "Belles Mômes" du projet de Clélia Odette. ©Clelia Odette

La vieillesse émancipée

Les marques du temps sur des visages, des corps. Difficile de s'y confronter quand on sait que seule la jeunesse fait rêver, qu'il s'agisse d'un point de vue "marketing" ou esthétique ou dans l'inconscient collectif. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à la vieillesse fait peur, et encore plus quand elle est féminine...La photographe Clélia O dette, 24 ans, a décidé de sortir de l'invisibilité les femmes dites "d'un certain âge" ou d'"un âge certain" pour les mettre en pleine lumière, et révéler aux yeux de tous, leur beauté. Car Clélia Odette aime les vieilles. Elle les a toujours trouvées belles.Petite, elle a vécu en Allemagne, à Cologne, avec sa mère qui avait rencontré un Allemand. Son père, lui, se remarie avec une Chinoise. Aujourd'hui, elle a sept frères et soeurs et, avec le recul, admet combien cette enfance un peu rocambolesque a été riche et formatrice. Au milieu de ce mouvement perpétuel, peut-être la vieillesse lui est-elle apparue comme un pôle d'ancrage.Depuis toujours Clélia est révoltée par ce qui lui paraît injuste. Son Abibac en poche (diplôme franco-allemand, contraction d'Abitur et de baccalauréat, ndlr), elle étudie la psychologie à Lyon où une enseignante lui fait découvrir Beauté fatale, de Mona Chollet : "Cela a été une véritable claque, car je me suis rendue compte de toutes les injustices qui nous entourent. Je n'arrivais plus à fermer les yeux dessus. C'était tellement flagrant. Je ne comprenais pas pourquoi les choses bougent si lentement."C'est lors d'un covoiturage en Suisse que va naître le projet Belle Mômes. Elle voyage en compagnie d'une retraitée et d'une gynécologue : "Au détour de la conversation, la retraitée fond en larmes et raconte que son mari l'a trompée avec une femme de mon âge. Alors pour continuer à être désirable à ses yeux et continuer à vivre pour lui, elle s'est fait refaire la poitrine et tirer les rides. Cet épisode m'a profondément attristée et je me suis rendue compte que vieillir, pour certaines, était un vrai fardeau."Les Belles Mômes de Clélia Odette ont entre 50 et 94 ans. Avant de se lancer dans ce projet, la photographe ne se souvient ne pas s'être particulièrement intéressée aux femmes de plus 50 ans. Et puis "en les rencontrant, en discutant avec elles, en les photographiant", elle découvre un monde "tellement beau, d'histoires sublimes et de corps magnifiques, qui m'ont profondément émue et donner envie de continuer."A quel âge devient-on vieille ? "La question se pose à partir de 45/50 ans, mais je ne saurai pas dire exactement quand l'on est une femme âgée", reconnait Clélia Odette. Il lui a fallu un an pour trouver sa première femme modèle. C'était une modèle qui avait l'habitude de se dénuder et se sentait à l'aise. "Elle m'a ouvert son carnet d'adresses et j'ai pu en trouver deux ou trois autres." Puis plus rien pendant un temps, jusqu'à ce que le projet gagne en visibilité. "Les femmes ont pu constater que je ne faisais pas de photos érotiques, mais de nus sobres qui n'invitent pas à un regard érotique. Là, tout à coup, énormément de femmes m'ont appelée pour me proposer de poser. Elles étaient séduites par mon regard bienveillant et le respect de la distance et du corps."La photographe se rend alors en Suisse pour rencontrer ces femmes qui l'ont contactée. Des rendez-vous à l'aveuglette : "Je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Il fallait juste avoir plus de 50 ans, c'était le seul critère pour que l'on se donne rendez-vous à la gare. Cela faisait un peu peur, mais c'était aussi très excitant." Toutes les femmes étaient belles, toutes les rencontres étaient inattendues, se souvient Clélia Odette, qui se refuse à trop en dire sur ces femmes, par pudeur. "Je ne saurais pas dire si l'une m'a plus touchée que l'autre, mais il m'est arrivée de sortir en larmes tant j'étais émue par nos échanges."La jeune femme adore les tâches de vieillesse et les rides, qu'elle qualifie de "sublimes" : "les rides du sourire, la ride du lion, qui donnent à voir le vécu sur le visage." Mais la photographe se souvient surtout des regards, amenés par la discussion. "Je vois le corps et le visage comme un ensemble et je ne me demande pas si je la trouve belle ou pas. C'est ensuite, quand je développe les photos, que leur beauté me frappe. Jamais je n'y ai vu quoi que ce soit d'ingrat ou de laid." L'histoire qu'elle lit sur leur corps la fascine, "des vieux tatouages, des anciens piercing, le fait qu'elles aient eu des enfants, ou pas, qu'elles aient donné la vie..."Ce qui plaît à la jeune femme, dans l'âge, c'est aussi une certaine lenteur en décalage avec le rythme de la société : "Je me suis toujours sentie plus à l'aise en leur compagnie. Je ne me sens pas jugée, ni brusquée. j'attache beaucoup d'importance aux relations intergénérationnelles."Il y a quelque chose de rassurant, dans la vieillesse : "Si j'ai fait Belles Mômes, c'est d'abord par peur, peur de vieillir dans ce monde là, peur d'être mise à l'écart, d'être regardée comme une vieille peau, que plus personne ne s'intéresse à moi, aussi sexuellement. Alors je me suis demandée ce que cela voulait dire, d'être une femme plus âgée. Et ce que j'ai vu m'a rassurée." Certaines disent être très contentes de vieillir, d'autres pas du tout : "Cela dépend du fonctionnement du corps. Certaines choses lâchent. L'activité physique, la santé, ne peuvent plus être les mêmes. Ce qui revenait le plus souvent, ce sont les inquiétudes face à la dégradation physique, à la vivacité du corps."Clélia Odette est fascinée par le décalage entre le corps et l'esprit : "Dans la tête, ce ne sont pas des personnes âgées. C'est le corps qui marque les années, pas du tout l'esprit." Certaines confient même leur satisfaction, enfin, d'être invisibles "parce qu'on leur lâche enfin la grappe" et que parfois, c'est un immense soulagement. Pour d'autres, c'est l'inverse.

Les modèles de Clélia Odette sont, le plus souvent, des femmes qui ne sont plus en couple et pour la plupart contentes de ne plus l'être : "Je me suis demandée si elles se seraient senties aussi libres de poser dénudées - même si je fais aussi beaucoup de photos sur lesquelles elles sont habillées - si elles avaient eu un homme à leurs côtés..." La photographe découvre aussi la dimension sociologique de son projet : "Certaines de ces femmes, après avoir été en couple avec un homme, se sont, ensuite, mises avec des femmes, parce qu'elles se sentent moins jugées, plus elles-mêmes... Cela soulève le mal-être qu'il peut y avoir dans les relations hétéros, comme la charge mentale, l'éducation des enfants, la liberté..."

Parmi les "Belles Mômes", Martine. ©Clelia Odette

Le regard des autres

Quand des femmes âgées posent pour de la publicité, on leur lisse la peau ! C'est un cercle vicieux, ça n'a pas de sens.

Clélia Odette

Certaines ont l'impression d'être passées à côté de leur vie et éprouvent un sentiment étrange de ne vivre que pour elle, de ne plus avoir à s'occuper de leurs enfants partis et de leur mari, rapporte la jeune femme. Cela peut donner un gros coup de blues. "Certaines ont peur, ont l'impression de ne plus servir à rien et se sentent larguées sur le marché du travail... D'autres foncent et s'embarquent sur un voilier".Au final, toutes se réapproprient leur vie après la cinquantaine et la ménopause. Certaines prennent un virage à 18° et entament un nouveau chemin."Je ne sais pas pourquoi l'on n'ose pas poser son regard sur ces femmes magnifiques. Gêne, pudeur, respect ? - s'interroge Clélia Odette - En les regardant, j'ai hate d'être moi-même, plus tard, une femme comme elles" .La photographe qualifie de "démesurée" l'obsession de la jeunesse qui caractérise notre société. "Mais c'est uniquement parce que ça fait vendre ! Les vêtements, les cosmétiques, les talons, la fête, les teintures de cheveux. On utilise les femmes comme des consommatrices et comme des produits de consommation. L'injonction à ne pas vieillir pousse à consommer des produits "de jeunes" pour leur ressembler le plus possible et continuer à être présente. Mais ce n'est pas possible, et ce n'est pas beau." Pour elle, les choses ne changent pas assez vite : "Quand des femmes âgées posent pour de la publicité, on leur lisse la peau ! C'est un cercle vicieux, ça n'a pas de sens."Clélia Odette s'indigne quand elle aborde la question de la chirurgie esthétique : "Je préfèrerais que cela n'existe pas, car parfois, on va trop loin et on fait peur, physiquement". Au début, elle voulait rencontrer uniquement des femmes qui vieillissent naturellement. Puis elle photographie des femmes qui ont eu des réductions mammaires, le plus souvent parce qu'elles avaient mal au dos. Pourquoi ne pas ouvrir le projet, maintenant, aux femmes qui ont subi une opération esthétique ? "Je les comprends, mais je ne voudrais pas proner ces pratiques."Quand Clélia a finalisé les photos, elle les envoie au modèle : "La plupart me répondent de façon très touchante. Elles se trouvent belles et cela leur fait du bien d'avoir sur leur corps un autre regard que le leur ou celui de leurs ami.e.s. L'une m'a fait remarquer que le noir et blanc, en accentuant les rides et les cernes, leur donnait l'air plus âgé qu'elles ne le sont en réalité, une autre qu'elle ne souriait pas sur l'image, une que ça ferait de belles photos pour ses petits enfants ."A chaque fois qu'elle publie de nouveaux clichés sur son compte instagram, elle reçoit des dizaines de messages de remerciement de femmes qui se sentent enfin représentées grâce à ce projet et qui trouvent les femmes magnifiques. Les commentaires négatifs proviennent essentiellement d'hommes. "J'ai reçu le message d'un homme qui me disait que je méritais d'aller en enfer car je photographiais des femmes dénudées, alors que la femme est la propriété de l'homme et que lui seul a le droit de la voir nue. Je l'ai appelé pour comprendre sa pensée, mais ça a été en vain. Cela m'a fait très mal de comprendre qu'en 2022, beaucoup pensent encore que les femmes sont des objets."Le travail de Clélia Odette a fait l’objet d’une exposition Qui a peur des vieilles ? dans le cadre du festival 364ELLES en janvier 2022 au Centre culturel de Schaerbeek, à Bruxelles. Un ouvrage rassemblant ses photographies est en projet et pourrait être publié prochainement.