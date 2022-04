Quand un acteur du tourisme s’engage pour les femmes victimes de violences conjugales

Une situation d'urgence

Il y avait quelque chose à faire pour cette cause et qui ne coûterait pas grand-chose. Juste un peu d’électricité.

Laurent Dusollier, Directeur Général du Groupe Odalys

Laurent Dusollier, directeur général Odalys. ©Odalys

Un partenariat inédit pour de "réelles coupures"

Les appartements-hôtels en milieu urbain sont les plus sollicités. En dix mois, 46 femmes et 50 enfants ont été accueillis. ©Odalys

Ici, c’est le temps de la reconstruction, dans un lieu anonyme avant de bénéficier d’hébergements longue durée.

Laurent Dusollier, directeur général groupe Odalys

Les femmes hébergées peuvent vivre tranquillement pendant trois mois, connaître une réelle coupure avec leur environnement violent.

Constance Gilbert, Solidarité Femmes

La Fédération Nationale Solidarité Femmes ( Solidarité Femmes ) est un réseau de 73 associations, réparties sur toute la France, spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de violences conjugales. En 2021, 35 000 femmes et enfants ont été accompagnés par les associations de la fédération. Elles leur assurent l’hébergement et un accompagnement prenant en compte toutes les conséquences des violences au plus près de leur lieu de résidence.Solidarité Femmes a également créé la ligne du 3919 - Violences Femmes Info , numéro national d’écoute destiné aux femmes victimes de toutes formes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés, dont l’appel est anonyme et gratuit.Plus de 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année. En France, tous les 3 jours, une femme est assassinée par son conjoint. Dans ce contexte dramatique, Solidarité Femmes, comme tous les acteurs du secteur, fait face à une offre insuffisante d’hébergements permettant la mise en sécurité des victimes dans des structures adaptées.Lors du confinement de mars 2020, c’est en écoutant la radio que l’idée est venue à Laurent Dusollier, Directeur Général du Groupe Odalys. La crise sanitaire était à son paroxysme, une partie des appartements du groupe était vide alors qu’il y avait une urgence au niveau social. Il s’est dit qu’"il y avait quelque chose à faire pour cette cause et qui ne coûterait pas grand-chose. Juste un peu d’électricité". Car même en dehors de la crise, les logements sont rarement complets à 100%.Né en 1998, le Groupe Odalys accueille chaque année plus de deux millions de vacanciers dans l’une des 400 résidences en France et en Europe du Sud. Laurent Dusollier le réalise alors : la typologie des hébergements de son groupe peut apporter une aide immédiate et permettre à une famille, une femme avec ses enfants, de se reconstruire. De cette prise de conscience est né le partenariat avec Solidarité Femmes.Depuis mars 2021, l’acteur touristique met gratuitement à la disposition des 73 associations partenaires de Solidarité Femmes 100 studios et appartements répondant aux besoins d’accueil des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants pour des séjours en toute autonomie.Les appartements-hôtels en milieu urbain sont les plus sollicités. Quand l’une des 73 associations membres de Solidarité Femmes a une demande d’hébergement pour une victime, elle se tourne directement vers Odalys. Les hébergements choisis sont toujours proches des associations en question, car ces dernières effectuent un suivi de la personne hébergée. L’association contacte alors l’hébergeur, où deux personnes sont référentes sur le sujet.L’engagement est de mettre à dispositionun hébergement en moins de 48 heures, pour une durée d’un à trois mois. Ce type d’hébergement n’est pas prévu pour le long terme. "Ici, c’est le temps de la reconstruction, dans un lieu anonyme avant de bénéficier d’hébergements longue durée" explique Laurent Dusollier.En dix mois, 46 femmes et 50 enfants ont été accueillis pour un total de 8.600 nuitées."Ce partenariat vient combler le manque dans les places d’hébergement pour les femmes victimes de violences, témoigne Constance Gilbert, Responsable des activités Hébergement-Logement de Solidarité Femmes. Les interlocuteurs d’Odalys sont réactifs et les logements proposés sont de qualité… ce qui n’est pas toujours le cas avec les hôtels sociaux. Les appartements sont agréables, calmes et disposent d’un espace cuisine, ce qui permet une réelle autonomie. Les femmes hébergées peuvent vivre tranquillement pendant trois mois, connaître une réelle coupure avec leur environnement violent. Elles en sont extrêmement satisfaites !"Le 30 novembre 2021, pour cette action, le Groupe Odalys a fait partie des trois finalistes aux Worldwide Hospitality Awards dans la catégorie "Meilleure initiative en matière de responsabilité sociale". Une récompense douce-amère pour son porte-parole : "Nous sommes heureux que cette initiative soit reconnue par nos pairs grâce à ce prix, mais nous espérons surtout que d’autres hébergeurs nous rejoindront, ce qui n’est pas encore le cas !"