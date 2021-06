Qui est Laura Codruța Kövesi, cheffe du nouveau parquet européen ?

Laura Codruța Lascu est née à Sfantu Gheorghe, en Transsylvanie, dans la Roumanie de Ceausescu. Digne fille d’un père procureur, elle se passionne pour le droit, à commencer par le droit criminel. Un père qui a pourtant tout fait pour la dissuader de lui emboîter le pas, convaincu, comme tous ses confrères, que : "Un parquet, ce n’est pas un endroit pour une femme !" confie-t-elle aujourd'hui à La Croix L’Hebdo. Il en aurait fallu plus pour décourager celle qui, férue de criminalité, se lance dans des études de droit à Cluj-Napoca, grande ville universitaire du nord-ouest de la Roumanie.

Sportive de haut niveau

Un peu mal à l'aise devant les caméras, Laura Codruța, qui mesure 1,82 mètres, impressionne aussi par sa grande taille. Sélectionnée en 1989, dans l'équipe féminine junior de basket-ball, alors vice-championne d'Europe, elle se plie à la rigueur et la discipline extrêmes imposées aux sportifs de haut niveau dans les pays du bloc de l'Est. Des années formatrices, qui lui ont beaucoup appris pour la suite de sa carrière de juriste. Au basket, il y a une règle d’or, dit-elle aujourd'hui : ne jamais sous-estimer son adversaire. "Dans les enquêtes que j’ai menées, beaucoup de criminels m’ont traitée avec dédain. Convaincus qu’une jeune femme serait, à l’évidence, incapable de les coincer, ils ne se donnaient même pas la peine d’affûter leur défense." De ce handicap d’être une femme, elle a fait un avantage. "Je n’avais pas le choix !", explique-t-elle.

Jeune, femme et procureure

​De 1995 à 2006, elle est procureure au tribunal de Sibiu, en Transylvanie, d'abord au parquet, puis au Bureau de lutte contre la corruption et le crime organisé, et enfin au sein de la direction d’investigation des infractions de criminalité organisée et de terrorisme. Laura Codruța Kövesi se souvient qu'elle était alors la seule femme parmi cinq hommes, et que l'on ne se privait pas de lui faire remarquer qu'elle n'était pas à sa place. "Une des premières fois où je me suis rendue sur une scène de crime, une mort suspecte dans une usine, pour mener les premières investigations, les services de sécurité n’ont pas voulu me laisser entrer… C’était impensable à leurs yeux qu’une jeune femme comme moi soit le procureur qu’ils attendaient", raconte-t-elle à La Croix L’Hebdo.

En 2002, Laura Codruța Lascu épouse Eduárd Kövesi, un Hongrois de Roumanie - dans sa région d'origine de Transsylvanie, l'ethnie hongroise est majoritaire. Après leur divorce, en 2007, elle garde le nom de famille de son ex-mari. En 2006, elle est nommée Procureure générale pour un mandat de trois ans, qui sera renouvelé en 2009. A 33 ans, Laura Codruța, désormais Kövesi, est la plus jeune procureure générale de Roumanie, et la première femme à être nommée à ces fonctions.

Une "Eliot Ness" roumaine

Décorée par le département d’État américain en 2014, Laura Kövesi est élue “Européenne de l’année” par le magazine Reader’s Digest en 2016 (ici couverture de l'édition suédoise) et reçoit la Légion d’honneur quelques mois plus tard.

En 2013, Laura Codruța Kövesi est nommée à la tête parquet anticorruption (DNA) de Roumanie - l'un des pays de l'Union européenne des plus affectés par la fraude financière.



Sous sa houlette, les procureurs mettent en examen 14 ministres ou anciens ministres, 43 parlementaires et plus de 260 élus locaux. Elle fait condamner l’ancien maire de Bucarest Sorin Oprescu à quatre ans de prison et l'ancien chef de gouvernement Adrian Nastase à deux ans d'incarcération. L’ex-Premier Ministre, Victor Ponta, est forcé de démissionner en 2015, tandis que l'ancien homme fort du PSD Liviu Dragnea, longtemps considéré comme l'homme politique le plus puissant du pays, est condamné à trois ans et demi de prison dans une affaire d'emplois fictifs et incarcéré. La liste est encore longue des "hommes forts" de la Roumanie déboulonnés par l'action inflexible de Laura Codruța Kövesi.

Icône de la résistance

Détails d'une image du 7 mars 2019 : manifestants brandissant le portrait de Laura Codruța Kövesi.

Vent debout contre la refonte du système judiciaire du Parti social-démocrate (PSD) visant à corriger les "abus" des magistrats, Laura Codruța Kövesi inspire les milliers de manifestants roumains à partir de janvier 2017 sont descendus dans la rue, munis de pancartes portant son nom, pour "défendre l'Etat de droit" et empêcher le pouvoir de "contrôler la justice".



Alors que Bruxelles a plusieurs fois mis en garde Bucarest contre tout retour en arrière sur la justice, Laura Codruța Kövesi assure dans un entretien avec l'AFP que "le courage des procureurs et leur volonté de mener à bien leur mission sont irréversibles".



Devenue la hantise du gouvernement roumain, et malgré le soutien du président de centre droit Klaus Iohannis, la magistrate est brutalement limogée de la DNA mi-2018. Sa remplaçante, Anca Jurma, tiendra six mois à la tête de l'institution, avant de renoncer à son poste, évoquant un "environnement hostile". Laura Codruța Kövesi, elle, saisit la Cour européenne des droits humain, estimant n'avoir pas bénéficié d'une procédure équitable. Verdict de la Cour : la Roumanie a effectivement violé le droit à un procès équitable et le droit à la liberté d'expression de l'ancienne cheffe du bureau anticorruption de Roumanie.

"Un fantassin couvert de cicatrices"

Rien d'étonnant donc, à ce que la majorité ait tout tenté pour empêcher l'ascension de Laura Codruța Kövesi. En septembre 2015, peu de temps après sa mise en accusation pour blanchiment d'argent, usage de faux et évasion fiscale, Victor Ponta, alors Premier ministre, clamait sur sa page Facebook que le seul problème de son pays était "l'obsession d'un procureur pas du tout professionnel qui essaie de se faire un nom en inventant et imaginant des faits et de fausses situations qui datent d'il y a dix ans".



Début 2019, alors que Laura Codruța Kövesi, fraîchement évincée de la DNA en Roumanie, se portait candidate à la direction du futur parquet européen, l'ancien ministre de la Justice Tudorel Toader envoyait à ses homologues de l'Union européenne une lettre dressant un portrait au vitriol de la magistrate, tandis qu'une nouvelle juridiction disciplinaire lançait contre elle des poursuites - toujours en cours - dans deux dossiers. Une accusation récurrente porte sur des "abus" que Laura Codruța Kövesi aurait commis ou permis dans les enquêtes du DNA. Des allégations qu'elle réfute, soulignant n'avoir "jamais enfreint la loi".



Des "affabulations (...) destinées à m'empêcher d'accéder à cette fonction" européenne, réagit la magistrate, que les médias proches de la majorité accusent pêle-mêle d'être un "agent de la CIA" ou d'avoir reçu un million d'euros de pots-de-vin de la part d'un membre du milieu. Ces campagnes d'intimidation n'ont fait qu'enhardir cette femme très croyante, à la voix posée et au sourire timide, qui avoue avec humour répugner à ouvrir les journaux, de peur de découvrir avoir "encore commis Dieu sait quel méfait".

Le gouvernement ne veut vraiment pas que l’ancienne cheffe de la Direction anti-corruption prenne la tête du nouveau Parquet européen... Laura Codruța Kövesi vient d’être placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la @Roumanie https://t.co/3AsK5VxhAP pic.twitter.com/C37englQM5 — Courrier des Balkans (@CdBalkans) March 29, 2019



Deux employés d'une société privée israélienne de renseignement, Black Cube, ont été condamnés en Roumanie pour une tentative de harcèlement de Laura Codruța Kövesi mais le nom du commanditaire de cette opération n'a pas encore été rendu public. Laura Codruța Kövesi ressemble à "un fantassin couvert de cicatrices, qui a essuyé des centaines de coups" et a prouvé "sa capacité à résister à la pression", estimait récemment l'écrivain et éditorialiste Cristian Tudor Popescu. Une description dans laquelle elle se reconnaît.

Première cheffe du parquet européen

Malgré l'hostilité de Bucarest, la candidature de Laura Kovesi à la tête du parquet européen, a été approuvée dès 2019 par le président du Parlement européen David Sassoli et les chefs des groupes politiques de cette assemblée. A 48 ans, Laura Codruta Kovesi est nommée pour un mandat de sept ans.