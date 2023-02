Qui est Nikki Haley, candidate à la présidentielle américaine de 2024 ?

"Je suis candidate à l'élection présidentielle", a déclaré Nikki Haley, dans une vidéo à ses partisans,"Faisons-le ! "

Nikki Haley, candidate à la primaire républicaine

Cela faisait déjà plusieurs semaines que l'ancienne diplomate, nommée à l'ONU en 2017 par Donald Trump, était pressentie pour entrer dans la campagne à la présidentielle américaine de 2024. "Même dans nos jours les plus sombres, nous avons une chance incroyable de vivre en Amérique", lance Nikki Haley.

Mais "l'heure est venue pour une nouvelle génération de dirigeants", exhorte-t-elle dans son message, n'hésitant pas à critiquer le bilan des républicains, où Donald Trump était faiseur de rois, lors des dernières élections.

Nikki Haley, femme politique

Une Républicaine face à Trump

Nimrata Haley -dite Nikki- est née Randhawa le 20 janvier 1072 à Bamberg en Caroline du Sud. Ses parents originaires de l'Etat du Pendjab sont arrivés aux Etats-Unis dans les années 60. Elle grandit dans la confession sikh mais se convertit au baptisme peu avant son mariage avec un officier de la Garde nationale américaine. Le couple a deux enfants. Sur son cv d'étudiante figure un diplôme en comptabilité à l'Université de Clemson.Élue au Sénat de Caroline du Sud, à la majorité absolue, elle devient la première femme à accéder à la fonction de gouverneur de Caroline du Sud en novembre 2010. Soutenue par Sarah Palin, elle est proche du mouvement ultra-conservateur du Tea party. En 2016, elle soutient le candidat Ted Cruz aux primaires républicaines. Après le retrait du sénateur du Texas, elle se rangera derrière Donald Trump.Choisie par le président Trump, elle devient ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations Unies de janvier 2017 à décembre 2018. En quelques mois, elle s'impose comme une étoile montante de la diplomatie américaine et devient l'un des nouveaux visages issus de l'immigration du parti conservateur.Elle a écrit ses mémoires, With All Due Respect : Defending America with Grit and Grace (St. Martin's Press), un ouvrage dans lequel elle retrace ses années à l'ONU et les positions qu'elle a pu défendre au nom des Etats-Unis. Elle vit aujourd'hui de ses revenus de conférencière, touchant des cachets pouvant atteindre jusqu'à 200 000 dollars la prestation.

Donald Trump n'a pas immédiatement réagi à l'annonce de Nikki Haley. Englué dans une série d'affaires, l'ancien président, candidat depuis le 15 novembre, ne profite pour l'instant pas de la dynamique de campagne qu'il espérait. Mais après avoir fait cavalier seul durant trois mois, l'ex-magnat de l'immobiliser voit progressivement les rangs de ses rivaux républicains se garnir.

L'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, son ex-chef de la diplomatie, Mike Pompeo, le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, de nombreux républicains pourraient aussi se lancer.

Pour Nikki Haley, la menace pourrait venir directement de son Etat: le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott flirte lui aussi très ouvertement avec une candidature. Mais les projecteurs sont surtout braqués sur Ron DeSantis - gouverneur de Floride et étoile montante du parti. Lui non plus ne s'est pas officiellement lancé dans la course.

"L'annonce de Haley donne officiellement le coup d'envoi de la primaire désordonnée des trumpistes de 2024, à laquelle on s'attendait depuis longtemps", a jugé le chef du parti démocrate, Jaime Harrison. Le président Joe Biden dit jusqu'ici avoir "l'intention de se représenter", et a promis de rendre sa décision publique au début de l'année. Aucun démocrate ne s'est encore manifesté pour le défier.

L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, à droite, lors d'une cérémonie officielle le mercredi 11 janvier 2023 à Columbia, S.C. ©AP Photo/Meg Kinnard

En 2021, Nikki Haley avait déclaré qu'elle ne se présenterait pas à une élection si Trump était déjà candidat. Elle a visiblement changé d'avis depuis. ​