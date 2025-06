Qui sont Nina Childress et Tania Mouraud, les deux premières femmes à intégrer l'Académie des Beaux arts ?

Nina Childress et Tania Mouraud : deux femmes, enfin, au sein de l'Académie des Beaux Arts. Une "petite" révolution pour cette illustre institution fondée en 1816, qui figure parmi les cinq académies composant l’Institut de France, et qui était jusqu'ici 100% masculine.

"L’événement est historique". C'est le quotidien Le Monde qui le dit. Et on ne peut ici dans Terriennes qu'abonder dans ce sens : pour la première fois, deux femmes deviennent membres de la section peintures de l’Académie des beaux-arts de Paris.

La section de peinture est ainsi désormais composée de neuf membres - sept hommes et deux femmes donc : Nina Childress, Tania Mouraud, Yves Millecamps, Philippe Garel, Jean-Marc Bustamante, Gérard Garouste, Fabrice Hyber, Ernest Pignon-Ernest, et Hervé Di Rosa.

"Un message social et féministe"

L'élection de la peintre Nina Childress et de la plasticienne Tania Mouraud remonte au 27 mars 2024. Un an plus tard, l'artiste franco-américaine fait officiellement son entrée sous la coupole de l'illustre institution, le mercredi 15 juin 2025. Suivant un rituel bien établi, la nouvelle académicienne est venue habillée du traditionnel costume vert, à quelques détails près...

"Un habit qui porte un message social et féministe", ainsi en a décidé Nina Childress. L'artiste a choisi de faire fabriquer sa tenue à son image : anticonformiste et résolument engagée pour la cause des femmes. La peintre explique dans Le Monde qu'elle ne voulait "ni faire appel à une maison de haute couture, ni simplement transformer un habit existant, comme cela se fait parfois", mais qu'elle avait envie de créer "sa propre pièce".

Nina Childress a fait dessiner son habit d'académicienne en utilisant des broderies fluorescente, pour rappeler la palette fluo qu'elle utilise dans certaines de ses oeuvres. capture d'écran

Pour répondre à ses attentes, elle a fait appel à un cabinet de stylisme (About a Worker, ndlr) pour réaliser son habit d'académicienne, brodé de feuilles d'olivier fluorescentes, clin d'oeil à son oeuvre. Enfin, en lieu et place de la traditionnelle épée, c'est avec une baguette magique aux effets scintillants que l'artiste a choisi de célébrer cet événement.

“La peinture ne s'arrête jamais, elle nous lie et nous traverse”, a lancé Nina Childress depuis la tribune de l'Académie rendant hommage à l’œuvre et au parcours d’Arnaud d’Hauterives (1933-2018), son prédécesseur au fauteuil XI de la section de peinture, secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts de 1996 à 2016.

Nina Childress, artiste punk

Née à Pasadena (États-Unis)en 1961, Nina Childress fait ses premiers pas artistiques dans le milieu de la musique punk alternative parisienne. En 1981, elle crée le groupe punk Lucrate Milk au sein duquel elle est auteure et interprète. Puis ce sera la peinture. Reprenant des images ou photographies collectées dans des magazines, elle s'inspire de la culture populaire.

Je m’intéresse également à la place de la femme dans le milieu du show-business, au rapport à la féminité. Nina Childress, peintre

Elle use d'une palette très colorée et en profite pour revisiter des icônes pop, comme certaines idoles des années 60/70 : Sylvie Vartan, France Gall ou encore Jane Birkin. "Il y a une partie autobiographique, née de ma fascination, lorsque j’étais préadolescente, pour la chanteuse Sylvie Vartan.", confie-t-elle au Hérault Tribune à l'occasion de son exposition Dilindam à Montpellier en 2019.

"Dans cette série, je m’intéresse également à la place de la femme dans le milieu du show-business, au rapport à la féminité, et plus précisément à deux femmes que l’on a cantonnées derrière un micro alors qu’elles étaient batteuses par vocation : Karen Cheryl et Karen Carpenter. Toutes les deux ont été contrariées dans leur destin", précise-t-elle.

Idôle des sixties

Comme le rappelle le site beauxarts.paris.fr, Nina Childress a exposé dans de nombreuses institutions françaises dont le Palais de Tokyo à Paris (2013 et 2019), le CRAC de Sète (2015), le Parvis, scène nationale de Tarbes-Pyrénées (2016), et au festival le Printemps de Septembre à Toulouse (2018). En 2022, Nina Childress présente l’exposition Nina Childress. Cils Poils Cheveux au musée de la Chaux de Fonds (Suisse).

"J’ai toujours voulu peindre. Mais j’ai interrompu mes études d’art pour me joindre à un groupe punk, Lucrate Milk, comme chanteuse et auteur, puis au collectif de peintres Les Frères Ripoulin. C’est ainsi que s’est faite ma formation. Dans les années 90, j’ai connu, comme beaucoup de peintres, une traversée du désert, la peinture n’étant pas à la mode, mais j’ai tenu bon. Tout s’est débloqué en 2006-2009, quand le MAMCO, en Suisse, a exposé mes tableaux", se souvient-elle.

Nina Childress ne se fixe pas de limites : art abstrait, hyperréalisme, objets du quotidien ou autoportraits, son style est en perpétuel renouvellement. En 2019, elle est nommée cheffe d’atelier aux Beaux-Arts de Paris.

Tania Mouraud, pionnière du street-art

Tania Mouraud est née à Paris en 1942 de parents résistants. Artiste autodidacte, elle vit en Angleterre, puis en Allemagne, où elle va fréquenter des artistes avant-gardistes.

Ses premières oeuvres sont ses Peintures médicales : "Si ma peinture est volontairement schématique, c'est que je désire échapper au pathos par la recherche de la précision. J'aime ce qui est net. Les sentiments sont dangereux, l'objet est défini, rassurant. Si j'envisage un jour de peindre la figure humaine, ce sera sous forme d'objet".

En 1968, elle met en scène l’autodafé de la totalité de ses toiles dans la cour de l’hôpital de Villejuif. Un geste inaugural qui sera suivi par son projet Initiation Rooms, une série de "12 chambres de méditation".

Artiste engagée, et "inclassable", comme la présente Fluctuart, elle signe en 1977 une série d'oeuvres, City Performance, déployées au lieu de publicités sur d'immenses panneaux parisiens, pour dénoncer le consumérisme et la saturation de la parole par ses injonctions.

Elle poursuit son travail dans l’espace urbain avec les Wall Paintings. Puis l'artiste concentrera plus ses travaux vers la vidéo et le son. Son travail allie engagement social et questionnement ontologique, mobilisant chez le spectateur la conscience de soi et du monde dans lequel il se trouve.

Son parcours est ponctué de nombreuses expositions en France : au musée de la Chasse et de la Nature (2008), au musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (2014). En 2015, le Centre Pompidou-Metz lui consacre sa première rétrospective, qui s'accompagnera de 9 autres expositions à Metz dans 9 lieux différents comme le FRAC Lorraine ou encore à la galerie d'exposition de l’Arsenal. Elle a aussi exposé ses oeuvres à l’étranger, au Visual Arts Center de l’Université du Texas (2016) ou encore à l’Oval Pavilion de Turin (2018).

Tania Mouraud s'installera dans le fauteuil VIII, précédemment occupé par Guy de Rougemont (1935-2021) à l'Académie des Beaux Arts.

