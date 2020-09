"Radium girls" : sacrifiées sur l'autel du progrès

Extrait de l'album "Radium Girls"(Edition Glénat, 2020), réalisé par Cy. ©Cy./Glénat éditions

©CY./Glénat éditions

"De Ghosts girls" à "Radium girls"

"Lip, dip, paint"... "Lip" pour lisser et humidifier le pinceau du bout des lèvres, "dip", prendre de la peinture etpaint, peindre les chiffres. Un refrain répété des centaines de fois par jour. Ces trois mots sont les trois gestes qui vont rythmer pendant des années le quotidien de centaines de jeunes ouvrières, employées à l’United State Radium Corporation, une usine qui fournit l’armée en montres au début du siècle dernier.En 1918, Edna Bolz rejoint Katherine, Mollie, Albina, Quinta et les autres. Elle va apprendre le métier qui consiste à peindre des cadrans à l’aide de la peinture Undark (une substance luminescente à base de radium). Malgré les recommandations du médecin de l’entreprise, qui conscient de la nocivité de la peinture, leur demande de ne pas mettre le pinceau dans leur bouche, les ouvrières vont continuer de le faire, par habitude et par réflexe, et leurs contremaitres ou supérieurs ne vont surtout pas s'y opposer...

La charge de travail est soutenue mais l’ambiance à l’usine est bon enfant. Les filles s’entendent bien. Formant une bande de copines, elles sortent danser ensemble le soir.

Les ouvrières devaient peindre entre 250 et 300 cadrans par jour. ©Cy/Glénat

Elles se surnomment les "Ghost Girls" (filles fantômes, ndlr) : par jeu, elles se peignent les ongles, les dents ou le visage à l'aide de cette peinture luminescente. Histoire de s'amuser et d'éblouir les autres une fois la nuit tombée. Seulement voilà, elles ignorent que, derrière ses propriétés étonnantes, le radium, cette substance qu’elles manipulent toute la journée et avec laquelle elles jouent, est en réalité mortel.



"Tu te rends compte Grace ? Le jour où on a peint notre premier cadran, le compte à rebours s'est lancé", dit l'une des héroïnes de Radium Girls.

Les ravages de la peinture au radium chez les ouvrières : la perte des dents. ©CY/Glénat

Cela commence par de terribles douleurs dentaires, la plupart d'ailleurs vont perdre leurs dents. Image terrible retranscrit dans cet album : lorsqu'elles sortent d'une audience du procès où elles réclament réparation, leur avocat leur dit "J'ai une mauvaise nouvelle, ils jouent la montre". Le jeu de mot tristement ironique les fait éclater de rire, des rires de femmes édentées... Les unes après les autres, elles vont tomber gravement malade et développer des tumeurs. Peu vont survivre et encore moins obtenir justice.Mais certaines y parviendront. Catherine Donohue, une Radium girl de l'Illinois a pu remporter le procès contre son entreprise. Ce combat eu un impact sur le droit des ouvriers aux Etats-Unis, et permit la création de l'OSHA, l'agence fédérale de protection des travailleurs américains.Les Radium Girls, des femmes au destin tragique auxquelles la dessinatrice rend hommage, page après page, avec délicatesse et justesse, mais aussi humour et dérision. Elle nous raconte pourquoi elle a voulu raconter leur histoire.