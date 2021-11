Raffaella Petrini, première femme à la tête du gouvernorat du Vatican

C'est une première pour une femme : la soeur franciscaine Raffaella Petrini est nommée à la tête du gouvernorat du Vatican, un poste stratégique traditionnellement occupé par un évêque. Elle devient la femme la plus haut placée dans le plus petit État du monde. Avec cette nomination, le pape François poursuit sa volonté de parvenir à une plus grande égalité des sexes dans l’Église.