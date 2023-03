Rebecca Marder, les grandes espérances d'une jeune actrice

Vingt-sept ans et "De grandes espérances" : le titre du thriller dont elle est à l'affiche mercredi va comme un gant à Rebecca Marder, étoile montante du cinéma à qui tout semble réussir depuis qu'elle a quitté la prestigieuse Comédie Française.

Celle qui fut l'une des plus jeunes recrues de la troupe de Molière, qu'elle intègre dès ses 20 ans, en est partie l'an dernier. Libérée de ses obligations, elle enchaîne au cinéma les rôles d'héroïnes indépendantes aux convictions affirmées.

"Après avoir passé sept ans protégée par les murs de ce théâtre en étant au coeur même du jeu, toute la journée de 9h à minuit, au travail, j'ai l'impression de découvrir une autre dimension de ce métier", raconte-t-elle à l'AFP.

Le cinéma, "c'est une mise en lumière qui est à la fois un honneur magnifique et très plaisant", ajoute-t-elle, décrivant aussi "une hiérarchie qu'on a moins au théâtre, un système pyramidal, du service après-vente, de la promo".

Les cinéastes qui ont tourné avec elle ne tarissent pas d'éloges : c'est "une Rolls" capable d'apprendre en un instant "les textes les plus imbitables", salue le réalisateur Sylvain Desclous, qui la filme en candidate au grand oral de l'ENA dans "De grandes espérances". Un personnage "au coeur pur et aux mains sales" qui va devoir composer avec ses idéaux.

Elle a "le talent, une inconscience d'être belle, une lumière qui émane d'elle et est intemporelle", expliquait l'an dernier à l'AFP Sandrine Kiberlain, qui venait de lui offrir son premier rôle principal dans son film de réalisatrice "Une jeune fille qui va bien".

Si son visage lumineux commence à être connu du grand public et qu'elle se met à recevoir des scénarios, Rebecca Marder explique avoir jusqu'ici été choisie sur casting.

"Je me rends compte, à mon insu complet, qu'il y a un gros fil rouge depuis ces deux dernières années, tous ces personnages (sont) des rôles de femmes hyper forts", remarque l'actrice.

A commencer par celui d'une icône nationale, Simone Veil, qu'elle interprète jeune, déportée à 16 ans au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, dans le biopic "Simone": un rôle qui l'a profondément marquée, "d'un destin hors du commun et d'une femme qui garde foi en l'humanité".

Chez Ozon dans "Mon Crime", sorti début mars, elle est une jeune et malicieuse avocate "qui libère la parole et prend son destin en main" dans une France du début XXe corsetée et marquée par le patriarcat. Elle était aussi une chanteuse qui "ne veut pas vendre son âme au diable" chez Michel Leclerc l'an dernier.

Un vaste éventail de rôles auquel l'expérience Comédie Française l'a rodée : le rythme d'enfer et le large répertoire "rendent le cerveau mobile et disponible", affirme-t-elle.

Des années exigeantes au cours desquelles elle a aussi rencontré son compagnon, Benjamin Lavernhe, qui s'est également lancé dans le cinéma. C'est ensemble qu'ils ont tourné les "Grandes espérances", formant à l'écran un jeune couple de gens ambitieux et pressés.

Fin février, Rebecca Marder a vu le César du meilleur espoir féminin lui échapper au profit de sa complice Nadia Tereszkiewicz, avec laquelle elle partage l'écran chez François Ozon. "Le chemin est long et j'espère pouvoir faire ce métier toute ma vie", dit-elle.

Elle rêve de tourner aux Etats-Unis, elle qui a été élevée par des parents lettrés, dont un père américain installé à Paris, Marc Marder, contrebassiste qui a composé pour le cinéma et l'a "soutenue à fond, à l'américaine".

"A la maison, il me parlait toujours en anglais et, bêtement, je répondais en français par honte de parler une autre langue ! J'ai toujours un accent mais j'aimerais utiliser cette double culture pour travailler à l'étranger et étendre le champ des possibles."

Petite, le cinéma américain l'a fait rêver, ces acteurs américains "qui savent tout faire avec leurs corps", ainsi que le cinéma naturaliste italien.

