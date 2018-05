Référendum en Irlande : du 8ème au 36ème amendement de la Constitution, pour ou contre le droit à l'avortement

L'affaire est si grave, qu'elle exige une révision constitutionelle du texte fondamental irlandais, voté en juin 1937. Il s'agit du huitième amendement, adopté en septembre 1983 et qui ouvrait une porte minuscule à l'IVG (en cas de risque absolu pour la femme enceinte), tout en vérouillant le droit à naître de l'enfant à n'importe quelle condition. Rarement texte juridique fut rédigé de façon aussi ampoulée, confuse, sujette à interprétations contraires : "L'État reconnaît le droit à la vie de l'enfant à naître et, en tenant dûment compte du droit égal à la vie de la mère, il garantit dans le respect de ses lois et, dans la mesure du possible, par ses lois mêmes le droit de défendre et de revendiquer ce droit".

L'avortement autorisé si risque mortel, mais pas toujours

Dans les faits, cela interdisait aux parlementaires même s'ils y étaient majoritairement favorables, de prendre l'initiative d'une autorisation pleine ou partielle de l'IVG. Seules les femmes menacées de mort après expertise médicale pouvaient demander à ce que le foetus soit ôté de leur corps. Et encore, pas toujours...



En 2012, le décès d'une Indienne morte dans un hôpital en Irlande après s'être vu refuser, selon son mari, l'interruption de sa grossesse alors qu'elle faisait une fausse couche, avait suscité une vague d'indignation. La jeune femme, âgée de 31 ans, était enceinte de 17 semaines. Après avoir été informée qu'elle était en train de faire une fausse couche, elle avait demandé à plusieurs reprises que l'on mette un terme à sa grossesse. Le médecin avait répondu : "tant qu'il y a un rythme cardiaque foetal, nous ne pouvons rien faire".



Et en 2017, seulement 26 cas de risque extrême ont été validés.

Si les Irlandais.es votent oui au référendum, cette phrase constituant le 8ème amendement sera caduque, et remplacée par une autre, d'une sobriété exemplaire : "Les dispositions concernant les règles de l’interruption volontaire de grossesse pourront être prises par la loi." Ce qui signifie que ce seront aux élus de décider les conditions du droit à l'avortement. En l'occurence, ils ont déjà prévenu : en cas d'approbation populaire au référendum, la proposition de loi autorisera l'avortement jusqu'à 12 semaines de gestation, comme en France.



Ce qui permettra de réduire considérablement ce nombre de 3500 Irlandaises qui prennent clandestinement chaque année le ferry à destination de l'Angleterre pour se faire avorter, et décider ainsi de leur corps et de leur vie. Un voyage réservé à celles qui en ont les moyens...

Pour les autres c'était jusque là le recours à la pilule abortive via Internet, avec le risque d'être condamnée à 14 ans de prison pour pratique illégale. Ou bien l'obligation de mener la grossesse à son terme, quelles qu'en soient les circonstances.

A l'approche du scrutin, la confrontation s'est aiguisée, tant le fossé entre partisans de l'ouverture et tenants du conservatisme pur et dur ne peut être comblé, dans un pays hanté par le catholicisme, où le puritanisme a parfois conduit des religieuses, encore à la fin du 20ème siècle, à maltraiter, négliger, jusqu'à la mort, des nourissons nés en dehors des "liens sacrés" du mariage.

Dans la rue, dans les pages des journaux, ou à travers les réseaux sociaux, les affrontements ont émaillé la campagne, comme on peut le voir via l'abondante couverture médiatique interne et externe de ce vote. Peut-être aussi parce qu'au sein de l'Union européenne ce droit acquis dans les années 1970 est souvent remis en cause, comme au Portugal, en Hongrie, en Espagne, en Italie, tous pays très catholiques. Sans oublier ceux qui y restent défintivement opposés comme Malte ou Chypre.

Le stress, le rejet, ce quotidien des candidates à l'avortement en Irlande

Le témoignage d’une femme prévenue de la mort certaine de son futur bébé en raison d’une malformation revient dans la plupart des reportages. Même avec la perspective d’un futur plus tolérant, elles ne sont pas nombreuses à accepter de témoigner à visage découvert. En 2011, Siobhan Donohue était partie en Angleterre, une épreuve traumatisante pour elle, en raison du stress et du rejet qu’elle a vécus.



Dans le camp des adversaires résolus de ce droit beaucoup de jeunes, aussi. Qui ressassent des arguments physiologiques, ceux que l’on entendait en France en 1974 lorsque fut débattue la loi Veil, en particulier ces fameux battements de coeur dès le 21ème jour de grossesse…

Deux camps irréconciliables

Des femmes se sont dressées contre leur propre camp, tant les clivages dépassent les cadres politiques, de droite ou de gauche. Les mêmes affrontements que l'on peut percevoir en France et ailleurs autour du mariage pour tous ou le gestation pour autrui.

Faites confiance aux femmes. Les femmes qui décident qu'elles ne peuvent pas mener à terme une grossesse pour quelque raison personnelle que ce soit ont besoin de notre soutien et non de notre jugement.

Mary Brosnan, sage-femme

D'un côté, on peut lire dans le Irish Times, le vibrant appel de Mary Brosnan, directrice du service des sages-femmes à la National Maternity Hospital en faveur de la sortie du statu quo, parce qu'il faut "faire confiance aux femmes" : "J'ai travaillé comme sage-femme pendant plus de 30 ans. Pendant 13 de ces années, j'ai été échographe auprès des femmes enceintes. En tant que sage-femme, je travaille avec une équipe merveilleuse tous les jours pour procurer des soins sûrs et de la compassion aux femmes comme aux bébés. Mon rôle est d’appuyer les femmes dans toutes les circonstances du mieux que je peux.

Il n'a pas été facile de prendre cette décision. Je me suis battue avec moi-même comme la plupart des citoyens indécis. Mais mon point de vue s’est forgé par mes années d'expérience dans la profession de sage-femme en Irlande.

Une journaliste que j'ai entendue récemment parler du référendum dit du débat qu’il oppose des convaincus qui crient à d’autres convaincus qui crient. C'est certainement l'expérience que j'ai vécue en regardant les récents débats télévisés sur le sujet. (…/…)

Il y a deux ans, j'ai visité l'hôpital pour femmes de Liverpool et lors de la visite de l’unité obstétricale, une sage-femme m'a fait entrer dans une chambre en me disant d'un ton très réaliste : "C'est ici qu'on s'occupe de vos femmes." Cela m'a remplie de honte, que nous puissions continuer à prétendre que cela ne se produit pas chez nous et que nous préférons exporter le problème. (…/…)

Faites confiance aux femmes. Les femmes qui décident qu'elles ne peuvent pas mener à terme une grossesse pour quelque raison personnelle que ce soit ont besoin de notre soutien et non de notre jugement. Nous devons faire confiance aux femmes pour qu'elles prennent leurs propres décisions, conformément à leurs propres valeurs, espoirs et circonstances. La Constitution ne devrait pas avoir de rôle à jouer dans ce domaine."

Il s'agit de choisir entre permettre aux plus vulnérables, les enfants à naître, de continuer à avoir le droit à la vie ou de leur refuser ce droit humain fondamental, duquel tous les autres découlent.

Carol Nolan, députée

A l'inverse, on trouvera dans le Irish Examiner, autre grand quotidien irlandais, les justifications de la députée Carol Nolan, pourtant élue du Sinn Féin qui défend la réforme. Une prise de parole qui lui a valu d'être suspendue provisoirement (trois mois) par son parti : « J’ai rompu les rangs de mon parti pour protéger les enfants à naître et essayer d’empêcher l’avortement à la demande.

Le Huitième amendement de la Constitution a très bien servi notre État depuis 1983.

Je crois qu'il a sauvé 100 000 vies », commence-t-elle.

Avec la même emphase, elle poursuit :

« Le référendum de vendredi porte sur la vie et la mort.

Il s'agit de choisir entre permettre aux plus vulnérables, les enfants à naître, de continuer à avoir le droit à la vie ou de leur refuser ce droit humain fondamental, duquel tous les autres découlent. (…/…) En Angleterre, une grossesse sur cinq se termine par un avortement. L'argument en faveur de l'avortement, sous couvert de risques pour la santé, est trompeur et déshumanisant.

L'avortement n'est pas une question de compassion et de soins.

Comment pourrait-il l’être, alors qu'il met délibérément fin à la vie d'un bébé à naître et cause souvent un traumatisme émotionnel pour la mère ?

Je crois, en tant que mère, et en tant que femme politique républicaine et nationaliste, que cette proposition d'autoriser l'avortement à la demande, jusqu'à 12 semaines, sans restriction, et jusqu'à six mois pour des raisons vagues de santé, est honteuse, régressive et devrait être rejetée avec force. (…/…) »

Quand croyances et émotions l'emportent sur la raison

The most important vote in our lifetime is taking place in Ireland on May 25. The nation will decide if abortion will be allowed into their country as they decide to keep Article 8 of the Constitution. Please pray ALL this week for a NO vote. #SaveThe8th #ProLife — Rev. Patrick Mahoney (@revmahoney) 21 mai 2018

Saddened to see this happening to Ireland. No outside ads=no pro life ads, but Soros ads are permitted. The “newly registered voters” are young adults recruited thru social media to Soros Abortion. ISIS could learn from Soros on how to recruit online & cultivate new killers. — Dennis Herren Jr. (@dennis_herren) 22 mai 2018

If you are pro-life and I trust you are, please pray for the voters in Ireland that they will resoundingly say NO their 8th Amendment cannot be changed to allow abortion. They have been successful in... https://t.co/4HWubDlheW — Jo Rae Perkins (@Perkins4Oregon) 21 mai 2018

By banning abortion, Ireland has ignored the tenets of republicanism that our state is founded on. Republican theory says people should be sovereign and states should not dominate by removing citizen's abilities to make their own choices. — sarah #hometovote (@sazsazsazzz) 22 mai 2018

Are YOU a farmer voting Yes? Tweet your photo to #farmers4yes

Let's show all the different views among the rural Yes vote #Together4Yes #repealthe8th #8thref #macra #tractorun (And before ya say it, we are #farmers4life too. We love life just as much as the next fella ) pic.twitter.com/M8ZxtxxxHv — Farmers for Yes (@FarmersR8th) 18 mai 2018

Ireland's abortion laws fail us all but disproportionately affects migrants. If you vote now or don't vote at all on Friday you will vote to keep the status quo https://t.co/qb79yxKJwx — Abortion Rights IE (@freesafelegal) 21 mai 2018

Du côté des réseaux sociaux les antagonismes sont encore plus virulents et ceux/celles du pro-life avancent des arguments émotionnels et religieux : "Le vote le plus important de notre vie a lieu en Irlande ce 25 mai. La nation décidera si l'avortement sera autorisé dans ce pays, ou si elle décide de conserver l'article 8 de la Constitution. Veuillez TOUS prier cette semaine pour que le NON l’emporte. ​" écrit cet homme d'église.On trouve chez les pro-life des adeptes de la théorie du complot, qui n'hésitent pas à comparer les partisans de l'IVG aux assassins de l'Etat islamique : "C'est avec tristesse que l'on voit cela arriver à l'Irlande. Les publicités pro-vie étrangères ne sont pas autorisées, mais celles de George Soros le sont. Et les 'électeurs nouvellement inscrits' sont de jeunes adultes recrutés par le biais des médias sociaux à la solde de la 'Soros Abortion'. L'Etat islamique pourrait apprendre auprès de Soros comment recruter en ligne et créer de nouveaux tueurs."Il est vrai que face aux débordements injurieux en vue, Facebook et Google avaient décidé, à l'annonce de la tenue du référendum en janvier 2018, d’interdire les publicités relatives au référendum en provenance de l’étranger Cette ingérence unilatérale dénoncée par les anti avortement est cependant contredite par ce tweet venu des Etats-Unis, émis par une candidate de l'Oregon au Congrès, proche du Tea Party, l'aile la plus conservatrice du parti républicain, qui n'hésite pas à faire campagne d'outre-Atlantique : "Si vous êtes pro-life et j'espère que vous l'êtes, s'il vous plaît priez pour que les électeurs irlandais disent NON au changement de leur 8ème amendement, autorisant l'avortement."Du côté des militant.es du 36ème amendement, la raison semble l'emporter avec des arguments plus politiques : "En interdisant l'avortement, l'Irlande a ignoré les principes du républicanisme sur lesquels notre État est fondé. La conception républicaine impose que le peuple doit être souverain et que les Etats ne devraient pas dominer en supprimant les capacités des citoyens à faire leurs propres choix", dit l'une...... et parfois plus drôles... Comme ces agriculteurs, que l'on imaginait plus traditionnalistes, qui s'incitent les un.es les autres à prendre position en souriant pour le OUI : "Etes vous un un fermier pour le OUI ? Alors, dites le en photo ! Montrons tous les différents points de vue du votes rural pour le OUI. Et avant que tu ne le dises, et bien oui nous sommes aussi des #farmers4life (fermiers pour la vie). Nous aimons la vie autant que n'importe lequel de nos prochains. "Tandis que la plateforme @freesafelegal ouverte en faveur du OUI, rappelle que "si les lois anti avortement actuelles nous affectent toutes, elles s'attaquent encore plus fort aux migrantes..."

Une constatation nécessaire, sans doute en souvenir de cette triste affaire d'août 2014, celle où une jeune femme, en fuite de son pays, avait été victime d'un viol durant le long périple dangereux la menant de Syrie en Irlande. Suicidaire, l'infortunée n'avait pas été autorisée à interrompre sa grossesse et avait été obligée d'accoucher par césarienne à 25 semaines de gestation. Un événement qui avait scandalisé une partie du pays, autre jalon de cette marche difficile pour faire changer la loi, et les mentalités...

Un tournant politique et citoyen

Quel que soit le résultat du 25 mai 2018, et au delà du sujet lui-même, nombre d'analystes pensent cependant que ce scrutin marque un tournant politique, démocratique, citoyen dans la république irlandaise de ce début de 21 ème siècle...



Le Guardian britannique qui a consacré une très large couverture à l'événement, note que des personnes habituellement plutôt passives se sont beaucoup investies dans la campagne du OUI. On a vu ainsi vu des associations de grands-parents se jeter dans la bataille, mais aussi des médecins traumatisés par tous ces cas désespérés passés dans leurs cabinets, des jeunes indifférents peu attirés par un débat politique souvent sclérosé. Comme cet "activiste" par hasard qui avoue : "Jusque là, je ne m'intéressais pas vraiment à la politique".

Pendant trop longtemps, les femmes d'Irlande et d'ailleurs dans le monde ont payé le lourd prix de l'immobilisme politique

Lizzie O'Shea, avocate

L’avocate australienne des droits humains Lizzie O'Shea s’enthousiasme malgré les océans qui la séparent de Dublin : "Peu importe ce qui se passe le jour du référendum sur l'avortement en Irlande le vendredi 25 mai, la campagne qui l'a accompagné devrait servir d'inspiration à tous. Pendant trop longtemps, les femmes d'Irlande et d'ailleurs dans le monde ont payé le lourd prix de l'immobilisme politique au motif que l'avortement serait un poison électoral et que les politiciens qui font campagne en sa faveur seraient aussitôt repoussés."



L'Europe, et le monde au delà, tireront les conclusions qui s'imposent au soir du 25 mai : entre le 8ème amendement existant et le 36ème en devenir, 35 ans de cheminement sont-ils nécessaires à l'octroi aux femmes de l'un des droits les plus fondamentaux, celui de décider de son corps, de sa fécondité, et donc de sa vie ?