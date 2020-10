Rénovée, la maison de la poétesse et mystique Madeleine Delbrêl rouvre ses portes à Ivry-sur-Seine

La maison de Madeleine Delbrêl, poétesse et mystique qui mena une vie de missionnaire à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ouvre ses portes au public à partir de samedi, se voulant un "lieu de vie", voire de pèlerinage.

Née en 1904 à Mussidan (Dordogne) dans une famille bourgeoise, Madeleine Delbrêl, poétesse, intégrée dans un milieu intellectuel et athée, se convertit à l'âge de 20 ans au catholicisme. Elle s'installe ensuite en terre communiste, à Ivry-sur-Seine, avec quelques amies, et s'engage 30 ans durant comme laïque catholique et assistante sociale, à l'époque des prêtres ouvriers. Elle meurt à 60 ans à sa table de travail.

Elle est en voie de béatification depuis que le pape François a reconnu ses "vertus héroïques" en janvier 2018, faisant d'elle une "vénérable".

Sa maison, véritable lieu d'accueil et de fraternité durant son existence, avait été fermée en 2016. Des travaux de rénovation menés en partenariat par le diocèse, la mairie (PCF) et l'Association des amis de Madeleine Delbrêl ont permis sa réouverture au public.

A partir de samedi, "le public pourra découvrir une fresque de photos restituant l'ambiance des usines et des travailleurs de l'époque, sa pièce à vivre avec mobilier et objets, son jardin, l'atelier qui avait accueilli des réfugiés espagnols fuyant la dictature franquiste", affirme à l'AFP Béatrice Durrande, secrétaire générale de cette association.

"Une autre pièce est réservée aux gens de passage qui ont envie d'un lieu où se poser, un lieu d'écoute, une présence", souligne-t-elle, ajoutant: "ce n'est pas du tout un musée Madeleine Delbrêl, c'est un lieu qui vit".

Autre dimension, celle du pèlerinage: depuis qu'elle a été déclarée "vénérable", plusieurs groupes de pèlerins, de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne se sont rendus sur ses pas à Ivry-sur-Seine, qui propose tout un parcours dédié à cette laïque missionnaire dans la ville.