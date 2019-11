Réseau de prostitution nigériane démantelé: 13 arrestations

Treize membres présumés d'un réseau de prostitution nigériane qui sévissait à Lyon et Lille ont été arrêtés et étaient en cours de défèrement vendredi au terme d'une enquête de près d'un an et demi, a indiqué le parquet de Lyon.

"13 personnes déférées entre hier et aujourd'hui. Cinq ont été présentées hier et ont été incarcérées". Les huit autres suspects étaient "en cours" de défèrement vendredi, avec réquisitions de mandat de dépôt, a précisé le parquet à l'AFP.

Ce réseau a été démantelé après l'ouverture pour proxénétisme aggravé, traite des êtres humains et blanchiment d'une enquête à la JIRS (juridiction inter-régionale spécialisée) de Lyon en juin 2018.

Une information judiciaire avait ensuite été ouverte en novembre 2018 auprès d'un juge d'instruction de la JIRS, qui avait alors saisi l'office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) en co-saisine avec la DIPJ de Lille.

Le démantèlement de ce réseau survient alors qu'est attendu dans une semaine à Lyon le jugement de 24 membres d'un autre réseau de proxénétisme d’origine nigériane, en activité à Lyon, Montpellier et Nîmes entre 2016 et 2017. Des peines de dix ans d'emprisonnement ont notamment été requises contre un pasteur et une "mama", considérés comme les têtes de ce réseau.

Dans son rapport annuel présenté en juillet, le service de renseignement criminel de la police nationale constatait "l'implantation durable des filières étrangères: Nigeria, Roumanie, Chine et Brésil" dans la prostitution en France.