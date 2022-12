Rétrospective 2022 : filles et femmes dans le monde, en photos

2022, année sombre pour les Afghanes. Rare image d'écolières posant pour une photo dans une salle de classe à Kaboul, le jeudi 22 décembre 2022. Les talibans ont ordonné aux femmes de tout le pays de cesser de fréquenter les universités privées et publiques à compter de maintenant et jusqu'à nouvel ordre. Ils ont banni les filles du collège et du lycée, interdit aux femmes la plupart des domaines d'emploi et leur ont ordonné de porter des vêtements les couvrant de la tête aux pieds en public. Les femmes sont également interdites d'accès aux parcs et aux gymnases.